ബെയ്ജിങ്∙ ചൈനയിലെ ഷാങ്ഹായിയില്‍ ഹുവാങ്പു ജില്ലയിലെ ആളുകള്‍ വഴിയിലൂടെ പോകുമ്പോള്‍ കണ്ടത് ഒരു അപൂര്‍വ കാഴ്ചയാണ്. ഒരു വമ്പന്‍ അഞ്ചുനില കെട്ടിടം നടന്നുപോകുന്നു. 'വാക്കിങ് മെഷീന്‍' എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് 7600 ടണ്‍ ഭാരമുള്ള 85 വര്‍ഷം പഴക്കമുള്ള പ്രൈമറി സ്‌കൂളാണ് അപ്പാടെ മറ്റൊരിടത്തേക്കു മാറ്റിവച്ചത്.



ഇരുന്നൂറോളം റോബോട്ടിക് കാലുകളാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിച്ചത്. മനുഷ്യര്‍ നടക്കുന്നതു പോലെ തന്നെ ഒരു കാല്‍ ഉയരുമ്പോള്‍ അടുത്ത കാല്‍ താഴുന്ന തരത്തില്‍ രണ്ടു ഗ്രൂപ്പുകളായാണ് ഇതു സജ്ജമാക്കിയത്. ഇവയില്‍ ഘടിപ്പിച്ച സെന്‍സറുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് കെട്ടിടം ഏതു ദിശയിലാണു നീങ്ങേണ്ടതെന്നു നിശ്ചയിച്ചത്. ഷാങ്ഹായ് ഇവലൂഷന്‍ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന കമ്പനിയാണ് കെട്ടിടം നീക്കിയത്. ഒരു ക്രച്ചസ് നല്‍കി കെട്ടിടത്തെ എഴുന്നേല്‍പ്പിച്ച് നടത്തിയതു പോലെയായിരുന്നുവെന്നു കമ്പനി പറഞ്ഞു.

1935-ല്‍ നിര്‍മിച്ച സ്‌കൂള്‍ പുതിയ ഒരു കൊമേഴ്‌സ്യല്‍, ഓഫീസ് കോംപ്ലക്‌സിന്റെ നിര്‍മാണത്തിനു വേണ്ടിയാണു മറ്റൊരിടത്തേക്കു മാറ്റിയത്. ആദ്യം സ്‌കൂളിനു ചുറ്റും കുഴിച്ച് 198 റൊബോട്ടിക് കാലുകള്‍ സ്ഥാപിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് തൂണുകള്‍ മുറിച്ചു മാറ്റി. റൊബോട്ടിക് കാലുകള്‍ ഉയര്‍ത്തിയതോടെ കെട്ടിടം ഉയര്‍ന്നു. 18 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ കെട്ടിടം 21 ഡിഗ്രി തിരിച്ച് 203 അടി ദൂരത്തുള്ള പുതിയ സ്ഥലത്തേക്കാണു മാറ്റിയത്.

ചൈനയില്‍ വികസനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ പേരില്‍ പഴയ കെട്ടിടങ്ങള്‍ പൊളിച്ചു നീക്കുന്നതിന് എതിരെ വിമര്‍ശനം ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. ഇതിനു പരിഹാരമായാണ് അത്യാധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് പുരാതന കെട്ടിടങ്ങള്‍ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാനുള്ള തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുന്നത്.

English Summary: A 5-story building in Shanghai 'walks' to a new location