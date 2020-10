ക്രൈം സീരിയല്‍ 100 തവണ കണ്ടു; പിതാവിനെ കഴുത്തു ഞെരിച്ച് കൊന്ന് മൃതദേഹം കത്തിച്ചു

മഥുര ∙ ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത ആണ്‍കുട്ടി ക്രൈം സീരിയലില്‍നിന്നു പ്രചോദനം ഉള്‍ക്കൊണ്ട് പിതാവിനെ കഴുത്തുഞെരിച്ച് കൊന്ന് യാതൊരു തെളിവുകളും അവശേഷിപ്പിക്കാതെ മൃതദേഹം കത്തിച്ചു കളഞ്ഞുവെന്നു പൊലീസ്. വിശദമായ അന്വേഷണത്തിനൊടുവില്‍ അമ്മയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് മകന്‍ പിതാവിന്റെ മൃതദേഹം കത്തിച്ചതെന്നു പൊലീസ് കണ്ടെത്തി.

മേയില്‍ നടന്ന സംഭവത്തില്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കുട്ടിയും അമ്മയും പൊലീസിനോടു കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയത്. ദേഷ്യക്കാരനായ പിതാവ് മേയ് രണ്ടിന് മകനെയും ഇളയമകളെയും ക്രൂരമായി മര്‍ദിച്ചു. ഇതിനിടയില്‍ മകന്‍ പിതാവിന്റെ തലയില്‍ ഇരുമ്പുദണ്ഡ് കൊണ്ട് അടിച്ചു. താഴെ വീണ പിതാവിനെ ഒരു തുണി ഉപയോഗിച്ച് കഴുത്തുഞെരിച്ച് കൊന്നു. മൃതദേഹത്തില്‍ വിരലടയാളം പതിയാതിരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

തുടര്‍ന്ന് അമ്മയുടെ സഹായത്തോടെ മൃതദേഹം സ്‌കൂട്ടറില്‍ കയറ്റി വൈഷ്‌ണോ ദാം ക്ഷേത്രത്തിനു സമീപത്തുള്ള ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്തെത്തിച്ച് കത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ആത്മഹത്യയാണെന്നു വരുത്തിത്തീര്‍ക്കാന്‍ പിതാവിന്റെ കണ്ണടയും ചെരുപ്പും രുദ്രാക്ഷമാലയും സമീപത്ത് ഉപേക്ഷിച്ചു. ഇദ്ദേഹത്തെ കാണാതായ വിവരം കുടുംബം മേയ് 31 വരെ പൊലീസിനെ അറിയിച്ചില്ല. ഈ സമയത്തിനുള്ളില്‍ തെളിവുകള്‍ എല്ലാം നശിപ്പിച്ചുവെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

പിന്നീടു നടത്തിയ തിരച്ചിലില്‍ ക്ഷേത്രത്തിനു സമീപത്തു കണ്ട മൃതദേഹം, അടുത്തുനിന്നു കണ്ണട ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ കുട്ടിയുടെ പിതാവിന്റേതാണെന്നു സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു. മാസങ്ങളോളം അമ്മയെയും മകനെയും ചോദ്യം ചെയ്‌തെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. മകന്റെ ഫോണ്‍ പരിശോധിച്ചതാണു നിര്‍ണായകമായത്. ഒരു ക്രൈം സീരിയലിന്റെ വിഡിയോ നൂറിലേറെ തവണ കുട്ടി മൊബൈലില്‍ കണ്ടതായി പൊലീസ് കണ്ടെത്തി.

ഇതില്‍നിന്നു ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ആസൂത്രിതമായാണ് കുട്ടി തുണി കൊണ്ടു കഴുത്തു ഞെരിച്ചു കൊന്നതും മൃതദേഹം കത്തിച്ചതും. നിരന്തരമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിനൊടുവിലാണ് അമ്മയും മകനും കുറ്റം സമ്മതിച്ചത്. പിതാവിനെ കൊന്നതിനും തെളിവു നശിപ്പിച്ചതിനും അമ്മയെയും മകനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

