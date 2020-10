തായ്പെ∙ ഫ്രാൻസും ജർമനിയും വീണ്ടും ലോക്ഡൗണിലേക്ക് മാറുകയും യുഎസിൽ കോവിഡ് കേസുകൾ പുതിയ ഉയരങ്ങളിലെത്തിനിൽക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, മറ്റൊരു റെക്കോർഡ് നേട്ടത്തിലാണ് തയ്‌വാൻ – പ്രാദേശിക കോവിഡ് കേസുകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത 200 ദിവസം. അവസാനത്തെ പ്രാദേശിക കോവിഡ് കേസ് ഏപ്രിൽ 12നാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. രാജ്യത്ത് രണ്ടാമത്തെ തരംഗമുണ്ടായില്ല. വെള്ളിയാഴ്ച പ്രാദേശിക കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത 201 ദിവസമെന്ന റെക്കോർഡിട്ടു.



23 കോടി ജനങ്ങളുള്ള ഈ ദ്വീപ് രാഷ്ട്രത്തിൽ ഇതുവരെ 553 കേസുകളാണ്‌ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. 7 പേർ രോഗം ബാധിച്ച് മരിച്ചു. അതിർത്തികൾ നേരത്തേ അടയ്ക്കുകയും, യാത്രകൾ കർശനമായി നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്തത് വൈറസിനെതിരെ പോരാടുന്നതിന് സഹായിച്ചുവെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. കർശനമായ കോൺ‌ടാക്റ്റ് ട്രെയ്‌സിങ്, ക്വാറന്റീൻ, മാസ്ക് ധരിക്കൽ എന്നിവയും കോവിഡിനെ ചെറുത്തു നിർത്താൻ തയ്‌വാനെ സഹായിച്ചു. ക്വാറന്റീൻ നിർദേശങ്ങൾ‌ ലംഘിക്കുന്നവർക്ക് ശിക്ഷാനടപടികളുമുണ്ട്.

അതേസമയം, തയ്‌വാൻ ഇതുവരെ കോവിഡ് മുക്തമായിട്ടില്ല. പുറത്തുനിന്നെത്തിയ മൂന്നു പേർക്ക് വ്യാഴാഴ്ച കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഫിലിപ്പീൻസ്, യുഎസ്, ഇന്തൊനീഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയവർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കിടെ പുറത്തുനിന്നെത്തിയ 20 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.

English Summary: With No Local Case In A Record 200 Days, Taiwan Is World's Envy