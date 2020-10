ആലപ്പുഴ∙ കാഞ്ഞിരംചിറ ബാപ്പു വൈദ്യർ ലെവൽ ക്രോസിനു സമീപം സ്ത്രീ ടെയിൻ തട്ടി മരിച്ച നിലയിൽ. കനാൽ വാർഡ് അരേശേരി രാജുവിന്റെ ഭാര്യ ഷീജ (45) ആണ് മരിച്ചത്. രാവിലെ പള്ളിയിൽ പോകാനായി വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങിയതാണ്.

English Summary: Woman dies after being hit by train in Alappuzha