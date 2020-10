തൊടുപുഴ∙ ഇടുക്കി ഉണ്ടപ്ലാവില്‍ അസം സ്വദേശിയായ അഞ്ചുവയസുകാരന് പിതൃസഹോദരന്‍റെ ക്രൂരമര്‍ദനം. കുട്ടിയുടെ തലയോട്ടി പൊട്ടി, ആന്തരിക രക്തസ്രാവവും ഉണ്ട്. നേരത്തേയും പ്രതി പലതവണ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതു നിർത്തണമെന്ന് ആശാ പ്രവർത്തകർ വീട്ടുകാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നെന്നും നാട്ടുകാർ പറ‍ഞ്ഞു.

മരപ്പണിക്കാരായ ഇതരസംസ്ഥാന തൊഴിലാളി കുടുംബം കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി തൊടുപുഴ ഉണ്ടപ്ലാവിലാണ് താമസം. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ആക്രമണം ഉണ്ടായെങ്കിലും രാത്രി കുട്ടിക്ക് ശാരീരിക അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. മർദിച്ചയാളെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു.



English Summary: 5 year old child beaten up by fathers brother