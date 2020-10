‘എന്തിനാണ് മാപ്പ് പറയേണ്ടത്?’; പുൽവാമയെ ആയുധമാക്കിയ ബിജെപിക്കെതിരെ ശശി തരൂർ

ന്യൂഡൽഹി ∙ പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തെച്ചൊല്ലി ബിജെപിയും കോൺഗ്രസും തമ്മിൽ പോര് മുറുകുന്നു. ആക്രമണത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാനു പങ്കുണ്ടെന്ന് അവർതന്നെ സമ്മതിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഗൂഢസിദ്ധാന്തങ്ങൾ ചമച്ച കോൺഗ്രസ് രാജ്യത്തോടു മാപ്പ് പറയണമെന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവഡേക്കർ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ എന്തു കാര്യത്തിനാണ് മാപ്പു പറയേണ്ടതെന്നു ചോദിച്ച് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് എംപി ശശി തരൂർ രംഗത്തുവന്നു.

‘കോൺഗ്രസ് എന്തു കാര്യത്തിനാണു മാപ്പ് പറയേണ്ടതെന്നു കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടരുകയാണ്. നമ്മുടെ സൈനികരെ സർക്കാർ സുരക്ഷിതരാക്കും എന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചതിനോ? ദേശീയ ദുരന്തത്തിൽ രാഷ്ട്രീയം കലർത്താതെ ദേശീയ പതാകയ്ക്കു ചുറ്റും അണിനിരന്നതിനോ? രക്തസാക്ഷികളുടെ കുടുംബത്തോടു അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തിയതിനോ?’– തരൂർ ചോദിച്ചു. പുല്‍വാമ ഭീകരാക്രമണം ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍റെ ഭരണനേട്ടമാണെന്ന പാക്കിസ്ഥാന്‍ മന്ത്രി ഫവാദ് ചൗധരിയുടെ പ്രസ്താവന ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണു കോൺഗ്രസ് മാപ്പ് പറയണമെന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.



സിആര്‍പിഎഫ് ജവാന്മാര്‍ വീരമൃത്യു വരിച്ചപ്പോള്‍ രാജ്യത്തിന്‍റെ ദുഃഖത്തില്‍ പങ്കുചേരാതെ പ്രതിപക്ഷം രാഷ്ട്രീയം കളിച്ചുവെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും കുറ്റപ്പെടുത്തി. പ്രതിപക്ഷം അനാവശ്യ വിവാദങ്ങളുണ്ടാക്കി. അവരുടെ ദുഷ്പ്രചാരണത്തെ ഹൃദയവേദനയോടെ താന്‍ കേട്ടിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ പാക്കിസ്ഥാനില്‍നിന്നുതന്നെ പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തല്‍ വന്നിരിക്കുന്നുവെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. മസൂദ് അസർ, സഹോദരൻ റൗഫ് അസ്ഘർ തുടങ്ങിയവരാണു പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ ബുദ്ധികേന്ദ്രമെന്നാണ് ഓഗസ്റ്റിൽ സമർപ്പിച്ച 13,500 പേജുള്ള കുറ്റപത്രത്തിൽ എൻഐഎ കണ്ടെത്തിയത്.



English Summary: "Apologise For?": Shashi Tharoor On BJP's Attack On Pulwama