ചോദ്യങ്ങളോട് വഴങ്ങാതെ ബിനീഷ്; കാണാന്‍ നിയമവഴി ആലോചിച്ച് കുടുംബം

ബെംഗളൂരു∙ ലഹരിമരുന്നു ഇടപാടുകൾക്കു പണം കൈമാറിയ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ബിനീഷ് കോടിയേരി തുടര്‍ച്ചയായ മൂന്നാം ദിവസവും എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ (ഇഡി) ചോദ്യം ചെയ്യലിനോടു നിസഹകരണം തുടരുന്നു. അനൂപ് മുഹമ്മദിനു നല്‍കിയെന്ന് സമ്മതിച്ച പണത്തിന്റെ ഉറവിടം സംബന്ധിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കാണ് ഒഴിഞ്ഞുമാറുന്നത്.

ബിനീഷ് കോടിയേരിയും ലഹരിക്കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ‌അനൂപ് മുഹമ്മദും തമ്മില്‍ വിവിധ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകള്‍ വഴി ഒരു കോടിയിലേറെ രൂപയുടെ ഇടപാടു നടന്നെന്നാണ് ഇഡിയുടെ കണ്ടെത്തല്‍. പണമിടപാട് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നു ബിനീഷ് സമ്മതിച്ചതായി കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിച്ച റിമാന്‍ഡ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഇഡി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഈ പണത്തിന്റെ ഉറവിടം വ്യക്തമാകുന്നതിനായാണു തുടര്‍ച്ചയായ മൂന്നാം ദിവസവും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. ഇന്നലെ 11 മണിക്കൂര്‍ നീണ്ട ചോദ്യം ചെയ്യലില്‍ മൂന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാറി മാറി ചോദിച്ചെങ്കിലും വെളിപ്പെടുത്താന്‍ ബിനീഷ് തയാറായില്ല. ഇന്നും നിസഹകരണം തുടരുകയാണെന്നാണു പുറത്തുവരുന്ന വിവരം.

അതേസമയം, ബിനീഷിനെ കാണാനുള്ള അനുമതി ആവശ്യപ്പെട്ടു സഹോദരന്‍ ബിനോയ് കോടിയേരി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കും. ഇന്നലെ ഇതേ ആവശ്യവുമായി ഇഡി ഓഫിസിലെത്തിയെങ്കിലും അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. കസ്റ്റഡിയില്‍ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന പ്രതിയെ, പുറത്തുനിന്നുള്ള ആളുകളെ കാണിക്കില്ലെന്ന് ഇഡി തീര്‍ത്തു പറഞ്ഞു. ഇതോടെയാണ് നിയമവഴിയെ കുറിച്ച് കുടുംബം ആലോചന തുടങ്ങിയത്.

രാത്രി കര്‍ണാടക ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അഭയ് ശ്രീനിവാസ് ഓക്കയെ കണ്ടു പരാതി നല്‍കാന്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും നടന്നില്ല. തുടര്‍ന്നാണു ഹൈക്കോടതിയില്‍ ഹര്‍ജി നല്‍കാന്‍ നീക്കം ആരംഭിച്ചത്. ഇന്നു ഹര്‍ജി നല്‍കിയാലും തിങ്കളാഴ്ച കോടതി തുറന്നതിനുശേഷമേ പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ. അതിനാൽ ഉദ്ദേശിച്ച ഫലമുണ്ടാകുമോയെന്ന ആശങ്കയും അഭിഭാഷകര്‍ക്കുണ്ട്.

English Summary: Bineesh Kodiyeri is not cooperating to the investigation, says ED