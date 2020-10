കോവിഡ് രോഗികളും മരണവും കുറഞ്ഞു; ഇന്ത്യ കടന്നത് ആശ്വാസത്തിന്റെ ഒക്ടോബർ

യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെ തണുപ്പിൽ കോവിഡിനു മുന്നിൽ വീണ്ടും വിറങ്ങലിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ കടന്നു പോകുന്നത് ആശ്വാസത്തിന്റെ ഒക്ടോബർ. ജൂണിനു ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കുറവ് പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഒക്ടോബറിലാണ്. ജൂലൈയ്ക്കുശേഷം ഏറ്റവും കുറവ് മരണം രേഖപ്പെടുത്തിയതും ഒക്ടോബറിൽ. ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന കോവിഡ്മുക്തി‍നിരക്ക് കൈവരിച്ച മാസം എന്ന നേട്ടവുമായാണ് ഒക്ടോബർ അവസാനിക്കുന്നത്.

ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് 86,821 പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതിനു ശേഷം അതിനു മുകളിലേക്ക് ഒരു ഘട്ടത്തിലും പ്രതിദിന രോഗികളുടെ എണ്ണം ഉയർന്നിട്ടില്ല. ജൂലൈ 17നു ശേഷം (34,820) ഏറ്റവും കുറവ് പ്രതിദിന രോഗികളുടെ എണ്ണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതും ഒക്ടോബറിലാണ്– 27ന് രോഗം ബാധിച്ചത് 36,470 പേർക്ക്.

ഓഗസ്റ്റിൽ 19.9 ലക്ഷം പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. സെപ്റ്റംബറിൽ അത് 26.32 ലക്ഷത്തിലേക്കുയർന്നു. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഒരു ദിവസം ഏറ്റവും ഉയർന്ന കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതും സെപ്റ്റംബറിൽ ഇന്ത്യയിലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഒക്ടോബറിൽ രോഗികളുടെ ആകെ എണ്ണം 19.08 ലക്ഷത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയിലെ കണക്കെടുത്താൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ശതമാനമെന്ന കണക്കിനാണ് പുതിയ രോഗികളിലെ വർധന.

ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത മാസങ്ങളായിരുന്നു ഓഗസ്റ്റും സെപ്റ്റംബറും– യഥാക്രമം 28,884ഉം 33,297ഉം മരണങ്ങൾ. എന്നാൽ ഒക്ടോബറിൽ അത് 24,144ലേക്കു കുറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുടെ മരണനിരക്കും 1.5 ശതമാനത്തിലേക്കു താഴ്‌ന്നിട്ടുണ്ട്.

ജൂലൈ 31ന് ഇന്ത്യയുടെ കോവിഡ് മുക്തിനിരക്ക് 64.55% ആയിരുന്നു. അൺലോക് 3 പ്രഖ്യാപിച്ച ഓഗസ്റ്റ് 31ന് അത് 26.59 ശതമാനത്തിലേക്കു താഴ്ന്നു. സെപ്റ്റംബർ 30ന് വീണ്ടും ലോക്ഡൗണിൽ ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ രോഗമുക്തിനിരക്ക് 83.33% ആയിരുന്നു. നിലവിൽ അത് 91.34 ശതമാനത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. നിലവിൽ 16 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും േദശീയ ശരാശരിയേക്കാളും മുകളിലാണ് രോഗമുക്തി നിരക്ക്. ഇതിൽ മുന്നിൽ ആന്ധ്ര പ്രദേശാണ്– 95.97%. രണ്ടാമത് ബിഹാറും– 95.97%.

ഇതുവരെ ഇന്ത്യയിൽ 10,87,96,064 സാംപിളുകളാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അതായത് 10 ലക്ഷം പേരില്‍ 80,358 എന്ന കണക്കിന്. ലോകത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം കോവിഡ് രോഗികളുള്ള രാജ്യങ്ങളില്‍ യുഎസിനു പിന്നില്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുകയാണ് ഇന്ത്യ. എന്നാൽ സജീവരോഗികളിൽ ഇന്ത്യയും യുഎസും തമ്മിൽ വൻ വ്യത്യാസമാണ്. യുഎസിൽ 3,056,626 പേർ നിലവില്‍ കോവിഡ് ബാധിതരാണ്. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ അത് 5,82,649 പേരാണ്.

മഞ്ഞുകാലം വരുന്നതോടെ ഡൽഹിയിൽ ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്തു വീണ്ടും കോവിഡ് വ്യാപനം ശക്തമാകുന്നതിന്റെ വെല്ലുവിളിയാണ് നവംബറിൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പിനെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ സൂചനകളും കണക്കുകളിൽ വ്യക്തമായിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മഞ്ഞുകാലത്ത് രോഗികളുടെ എണ്ണം കുത്തനെ കൂടിയതോടെ പല ഏഷ്യൻ–യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും വീണ്ടും ലോക്‌ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. സമാനസാഹചര്യം ഇന്ത്യയിലും ഉണ്ടാകുമോയെന്നതിന്റെ ഉത്തരവുമായാണ് നവംബറിന്റെ വരവ്.

English Summary: Indian recorderd low number of new Covid19 cases and deaths in October- Statistics