അനൂപിനു പണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നു ബിനീഷ്: ലഹരി ബന്ധം അറിഞ്ഞില്ലെന്നും വാദം

ബെംഗളൂരു∙ ലഹരിമരുന്ന് കേസിലെ പണമിടപാടില്‍ ബെംഗളൂരുവില്‍ അറസ്റ്റിലായ ബിനീഷ് കോടിയേരിയെ എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്(ഇഡി) ഇന്നും ചോദ്യം ചെയ്യും. ഇന്നലത്തെ ചോദ്യംചെയ്യല്‍ 11 മണിക്കൂര്‍ നീണ്ടു. ഇതിനുശേഷം വില്‍സണ്‍ ഗാര്‍ഡൻ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ലോക്കപ്പിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. ലഹരിമരുന്ന് ഇടപാടിനായി അനൂപ് മുഹമ്മദിന് എത്ര തുക കൈമാറിയെന്നതു സംബന്ധിച്ചാണ് ഇഡി പ്രധാനമായിട്ടും ചോദിച്ചറിയുന്നത്.



പണം കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ബിനീഷ് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ എത്രയാണ് തുകയെന്നും എപ്പോളാണു കൈമാറിയതെന്നും വെളിപ്പെടുത്താന്‍ തയാറായിട്ടില്ല. ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയും നിശബ്ദത പാലിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെന്ന് ഇഡി പറയുന്നു. അതേസമയം ലഹരി ഇടപാടുകള്‍ ബിനീഷിനു അറിയില്ലായെന്ന അനൂപിന്റെ മൊഴി ഇഡി കാര്യമായിട്ടെടുത്തിട്ടില്ല.



ബിനീഷ് കോടിയേരിയാണു ‘ബോസ്’ എന്നും താൻ ബെനാമി മാത്രമാണെന്നും ലഹരിക്കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ കൊച്ചി സ്വദേശി അനൂപ് മുഹമ്മദ് മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ബെംഗളൂരു പ്രത്യേക കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. അനൂപിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്കു മാത്രമല്ല, ബിനീഷിന്റെ കേരളത്തിലെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കും വൻതുകകൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അവ അന്വേഷിച്ചുവരികയാണെന്നും ഇഡി വാർത്തക്കുറിപ്പിൽ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.



English Summary: Drug peddler Mohammed Anoop was a ‘binami’ of Bineesh Kodiyeri says ED