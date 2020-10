കോവിഡ് വീണ്ടും ഭീഷണിയുയർത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വീണ്ടും ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഫ്രാൻസ്. രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം കൂടുകയും ആശുപത്രികൾ നിറയുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മക്രോ രാജ്യത്ത് ലോക്‌ഡൗൺ ഏർപ്പെടുത്തിയത്. അതേസമയം, സ്കൂളുകളും ചില ഓഫിസുകളും തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കും. വൈറസ് വ്യാപനം നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്നും എന്നാല്‍ കര്‍ശനമായ നടപടികള്‍ ആവശ്യമാണെന്നും മക്രോ പറഞ്ഞു. അടിയന്തര സ്വഭാവമില്ലാത്ത വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളും കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളും അടക്കം അടച്ചിടാൻ സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ 13,37,693 കോവിഡ് കേസുകളും 36,273 കോവിഡ് മരണങ്ങളും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആകെ 115000 പേരാണ് രോഗമുക്തരായത്.

മുന്‍പും പലതവണ ഫ്രാന്‍സില്‍ കര്‍ഫ്യൂ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ അതൊന്നും ‘സമാധാന’ കാലത്ത് ആയിരുന്നില്ല. സംഘര്‍ഷങ്ങളും പ്രക്ഷോഭങ്ങളും അക്രമാസക്തമായതിനെ തുടര്‍ന്നായിരുന്നു നടപടി. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍, സംഘര്‍ഷങ്ങളോ കലാപങ്ങളോ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടാതെ തന്നെ കര്‍ഫ്യൂ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്നു; ഫ്രാന്‍സിനു മാത്രമല്ല, മറ്റു പല രാജ്യങ്ങൾക്കും.

ഫ്രാന്‍സില്‍ കര്‍ഫ്യൂ ഏര്‍പ്പെടുത്തേണ്ടി വന്ന ചില സംഭവങ്ങള്‍

1961–അള്‍ജീരിയയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ നിന്ന് (Photo: AFP)

1. 1961 ല്‍ അള്‍ജീരിയയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്ത്, തലസ്ഥാനത്ത് താമസിക്കുന്ന ‘ഫ്രഞ്ച് മുസ്‌ലിംകള്‍ക്ക്’ പാരിസ് പൊലീസ് മേധാവി മൗറീസ് പാപ്പോണ്‍ കര്‍ഫ്യൂ ഏര്‍പ്പെടുത്തി. 1961 ഒക്ടോബര്‍ 17 ന് 30,000 ഓളം അള്‍ജീരിയക്കാര്‍ (പ്രോ-നാഷനല്‍ ലിബറേഷന്‍ ഫ്രണ്ട് - എഫ്എല്‍എന്‍) നടത്തിയ പ്രകടനത്തിനെതിരെയായിരുന്നു കര്‍ഫ്യൂ. സംഭവത്തില്‍ ഫ്രഞ്ച് സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചത് 40 മരണങ്ങളാണെങ്കിലും 300 ഓളം പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്നാണ് അനൗദ്യോഗിക കണക്കുകൾ. പാരിസ് പൊലീസ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്റിലെ ഔദ്യോഗിക ഡോക്യുമെന്റേഷനും ദൃക്സാക്ഷി വിവരണങ്ങളും സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, ഈ കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് പാപ്പോണ്‍ തന്നെ നിര്‍ദേശം നല്‍കി എന്നാണ്.

2. 1985 ല്‍ പസിഫിക്‌ സമുദ്രമേഖലയിലെ ന്യൂ കാലിഡോണിയയില്‍ അക്രമാസക്തമായ സംഘര്‍ഷം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് കര്‍ഫ്യൂ ഏര്‍പ്പെടുത്താന്‍ ഉത്തരവിട്ടു. 1853 ൽ ഫ്രഞ്ച് കോളനിയായ ന്യൂ കാലിഡോണിയയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ആവശ്യപ്പെട്ട തദ്ദേശീയരായ കാനക് വംശജരും കൊളോണിയല്‍ കുടിയേറ്റക്കാരുടെ പിന്‍ഗാമികളും തമ്മിലുള്ള സംഘര്‍ഷം അക്രമാസക്തമാകുകയായിരുന്നു. 1985 ജനുവരിയില്‍ ഏര്‍‍‌പ്പെടുത്തിയ കര്‍ഫ്യൂ 16 ആഴ്ച നീണ്ടുനിന്നു. സംഭവത്തില്‍ 22 പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു.

കൗമാരക്കാരുടെ മരണത്തെ തുടർന്ന് പാരീസുണ്ടായ പ്രതിഷേധം. 2005 ഒക്ടോബർ 31ലെ ചിത്രം. (Photo: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP)

3. 2005 ഒക്ടോബര്‍ 19ന് അന്നത്തെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി നിക്കോളാസ് സര്‍ക്കോസി പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിലെ അക്രമത്തിനെതിരെ ‘കരുണയില്ലാത്ത യുദ്ധം’ പ്രഖ്യാപിച്ചു. പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിലെ വിമതരായ യുവാക്കളെ അദ്ദേഹം പ്രാകൃതർ എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഒക്ടോബര്‍ 25ന് പാരിസ് നഗര പ്രദേശമായ അര്‍ജന്റ്വയില്‍ സന്ദര്‍ശനത്തിനിടെ സര്‍ക്കോസിക്കു നേരെ പ്രക്ഷോഭകാരികള്‍ കല്ലുകളും കുപ്പികളും വലിച്ചെറിഞ്ഞു.

പാരിസിന്റെ പ്രാന്തപ്രദേശമായ ക്ലിച്ചി-സോസ്-ബോയിസിൽ ഒരു പൊലീസ് പരിശോധനയ്ക്കിടെ രണ്ട് കൗമാരക്കാർ –ബൗന ട്രോര്‍ (15), സയ്യിദ് ബെന്ന (17)– ഓടിപ്പോയി ഒരു വൈദ്യുതിസ്റ്റേഷനിൽ ഒളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ അവർ വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റു മരിച്ചു. അതിനെത്തുടർന്ന് അവിടെ സംഘർഷം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു. കലാപകാരികൾ വാഹനങ്ങള്‍ കത്തിക്കുകയും കെട്ടിടങ്ങള്‍ നശിപ്പിക്കുകയും പൊലീസിനു നേരെ കല്ലും കുപ്പികളും എറിയുകയും ചെയ്തു. ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് നവംബര്‍ ഏഴിന് അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ഡൊമിനിക്‌ ഡി വില്ലെപിന്‍ ഫ്രാന്‍സില്‍ കര്‍ഫ്യൂ ഏര്‍പ്പെടുത്തി. സംഭവത്തില്‍ 8,000 ത്തിലധികം വാഹനങ്ങള്‍ കലാപകാരികള്‍ കത്തിക്കുകയും 2,760 ല്‍ അധികം ആളുകളെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

‘യെല്ലോ വെസ്റ്റ്‌’ പ്രതിഷേധത്തിൽ നിന്ന്. 2018 നവംബർ 17ലെ ചിത്രം. (Photo: PATRICK HERTZOG / AFP)

4. 2018 ല്‍ അക്രമാസക്തമായ സര്‍ക്കാര്‍ വിരുദ്ധ ‘യെല്ലോ വെസ്റ്റ്‌’ പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടിയായി അധികാരികള്‍ ഇന്ത്യന്‍ മഹാസമുദ്രത്തിലെ ദ്വീപായ റീയൂണിയനില്‍ കര്‍ഫ്യൂ ഏര്‍പ്പെടുത്തി. കര്‍ഫ്യൂ അഞ്ചു ദിവസം നീണ്ടുനിന്നു. സാമ്പത്തിക നീതിക്കുവേണ്ടിയുള്ള പ്രസ്ഥാനമാണ് ‘യെല്ലോ വെസ്റ്റ്‌’. വര്‍ധിച്ചുവരുന്ന ഇന്ധന വിലയ്ക്കും ഉയര്‍ന്ന ജീവിതച്ചെലവിനുമെതിരെ ജനങ്ങള്‍ സംഘടിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രതിഷേധക്കാര്‍ റോഡുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ തടഞ്ഞിരുന്നു.

ഒക്ടോബർ 24ന് സ്ട്രാസ്ബർഗില്‍ നിന്നുള്ള ദൃശ്യം. (Photo: PATRICK HERTZOG / AFP)

5. 2020 ജനുവരി 24 നാണ് ഫ്രാന്‍സില്‍ ആദ്യകോവിഡ് കേസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത്. മാര്‍ച്ച് 12ന് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവല്‍ മക്രോ എല്ലാ സ്‌കൂളുകളും സര്‍വകലാശാലകളും മാര്‍ച്ച് 16 മുതല്‍ അടുത്ത അറിയിപ്പ് വരെ അടച്ചിടുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. അടുത്ത ദിവസം, പ്രധാനമന്ത്രി എഡ്വേഡ് ഫിലിപ്പ് പൊതുഗതാഗതം ഉള്‍പ്പെടെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ആളുകളുടെ ഒത്തുചേരല്‍ നിരോധിക്കുകയും ചെയ്തു. റസ്റ്ററന്റുകള്‍, കഫേകള്‍, തിയറ്ററുകള്‍, നൈറ്റ്ക്ലബ്ബുകള്‍ എന്നിവയുള്‍പ്പെടെ എല്ലാ പൊതു സ്ഥലങ്ങളും അടയ്ക്കാന്‍ ഉത്തരവിട്ടു. മാര്‍ച്ച് 17 ന്, 15 ദിവസത്തേക്ക് മക്രോ നിര്‍ബന്ധിത ഹോം ലോക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതു പിന്നീട് രണ്ടുതവണ നീട്ടി. മേയ് 11 ന് അവസാനിച്ചു.

എന്നാൽ, ഓഗസ്റ്റില്‍ കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണം വീണ്ടും ഉയര്‍ന്നു. ഒക്ടോബര്‍ 10 ന് യൂറോപ്പില്‍ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന കോവിഡ് കേസുകള്‍ ഫ്രാന്‍സില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. 26,896 പേര്‍ക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

