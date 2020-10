തിരുവനന്തപുരം∙ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് ക്ലിഫ് ഹൗസിലേക്കുള്ള യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മാർച്ചിൽ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയുണ്ടായതില്‍ ഇന്‍റലിജന്‍സ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി. മുഖ്യമന്ത്രി ക്ലിഫ് ഹൗസിലുണ്ടായിരിക്കെയാണ് പൊലീസിനെ മറികടന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ക്ലിഫ് ഹൗസിന്റെ പ്രധാന കവാടത്തിന് മുൻപിലെത്തി പ്രതിഷേധിച്ചത്. പൊലീസ് കമ്മിഷണർ അടക്കമുള്ള ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ ക്ലിഫ് ഹൗസിലെത്തി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വിശദീകരണം നൽകി.



രാത്രി 7 മണിയോടെയാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ക്ലിഫ് ഹൗസിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചത്. ദേവസ്വം ബോർഡ് ജംക്‌ഷന് സമീപം പ്രതിഷേധക്കാരെ പൊലീസ് ബാരിക്കേഡ് ഉപയോഗിച്ച് തടഞ്ഞു. ഇതിനിടെ പത്തോളം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പൊലീസിന്റെ കണ്ണുവെട്ടിച്ച് ക്ലിഫ് ഹൗസ് പരിസരത്തേക്ക് ഓടിക്കയറി. ഗാർഡ് റൂമിന് മുൻപിലെത്തി പ്രതിഷേധിച്ചു. പിന്നാലെ കൂടുതൽ പൊലീസുകാരെത്തി പ്രവർത്തകരെ അറസ്റ്റു ചെയ്തു നീക്കി. തുടർന്ന് സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ ബൽറാം കുമാർ ഉപാധ്യായ, ഡിസിപി ദിവ്യ ഗോപിനാഥ് എന്നിവര്‍ ക്ലിഫ് ഹൗസിലെത്തി മുഖ്യമന്ത്രിയോട് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു.

സുരക്ഷാ വീഴ്ചയില്‍ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന. സമീപകാലത്ത് രണ്ടാം തവണയാണ് ക്ലിഫ് ഹൗസില്‍ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയുണ്ടാകുന്നത്. വ്യാഴാഴ്ച മഹിളാമോര്‍ച്ച പ്രവര്‍ത്തകര്‍ സുരക്ഷ മറികടന്ന് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഒാഫിസിനു സമീപം വരെയെത്തിയിരുന്നു. പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ ഇനിയുമുണ്ടാകാനുളള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് ക്ലിഫ് ഹൗസ് പരിസരത്ത് സുരക്ഷ വർധിപ്പിച്ചു.

English Summary: Intelligence to probe over security breach at Cliff House