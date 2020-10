‘കർഷകരെ വഞ്ചിക്കുന്നവർക്കു തടവുശിക്ഷ’; രാജസ്ഥാൻ നിയമസഭയിൽ ബദൽ ബില്ലുകൾ

ജയ്പുർ ∙ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പാസാക്കിയ വിവാദ കാർഷിക നിയമങ്ങൾ മറികടക്കുന്നതിനുള്ള നിയമ നിർമാണത്തിനായി രാജസ്ഥാന്‍ നിയമസഭയുടെ പ്രത്യേക സമ്മേളനത്തിനു തുടക്കമായി. മൂന്നു ബില്ലുകൾ ശനിയാഴ്ച സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. കർഷക താൽപര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നിരവധി നിർദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണു ബില്ലുകൾ.

കാർഷിക കരാറുകൾ പ്രകാരം വിളകൾ വാങ്ങുന്നതിനും വിൽക്കുന്നതിനും തറവിലയ്ക്കൊപ്പമോ അതിൽ കൂടുതലോ വില ഉറപ്പാക്കുക, കർഷകരെ വഞ്ചിക്കുന്നവർക്കു മൂന്നു വർഷം മുതൽ ഏഴു വർഷം വരെ തടവുശിക്ഷ, തറവിലയിൽ കുറഞ്ഞ കച്ചവടത്തിനുള്ള കരാറുകൾ നിയമവിരുദ്ധമായിരിക്കും തുടങ്ങിയവ ബില്ലിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു.

സംസ്ഥാനത്തു കാർഷിക വിഭവങ്ങളുടെ കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകൾക്കു സർക്കാരിന്റെ നികുതികൾ ബാധകമായിരിക്കുമെന്നും ബില്ലിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളുടെ ശക്തമായ എതിർപ്പിനിടെ കേന്ദ്രം പാസാക്കിയ ബില്ലുമൂലം കർഷകർക്കുണ്ടാകുന്ന ദുരിതം മറികടക്കാൻ നിയമനിർമാണം നടത്തണമെന്നു കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധി, പാർട്ടി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു.

മൊബൈൽ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനത്തിന് വിലക്ക്

ഗുജ്ജർ ആക്‌ഷൻ സംഘർഷ് സമിതി ആഹ്വാനം ചെയ്ത പ്രക്ഷോഭം ഞായറാഴ്ച ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ ജയ്പുർ അടക്കം നാലു ജില്ലകളിൽ മൊബൈൽ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനം റദ്ദാക്കി. ആറു ജില്ലകളിൽ അധിക പൊലീസ് സേനയെ വിന്യസിച്ചു. ധോൽപുർ അടക്കം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

സർക്കാർ സർവീസിൽ നിലവിലുള്ള സംവരണത്തിനു പകരം പ്രത്യേക വിഭാഗമായി കണക്കാക്കി അഞ്ചു ശതമാനം സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണു പ്രക്ഷോഭം. കഴിഞ്ഞ മാസം ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചു സച്ചിൻ പൈലറ്റ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കു കത്തയച്ചിരുന്നു. ഇതോടെയാണു ബിജെപി നേതാവ് കിരോരി സിങ് ബൈൻസല നേതൃത്വം നൽകുന്ന സംഘടന പ്രക്ഷോഭത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തത്.

സമുദായാംഗങ്ങളോടു ഞായറാഴ്ച ഭരത്പുർ ജില്ലയിലെ ബയാന പട്ടണത്തിൽ എത്താനാണു ബൈൻസല ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. മുൻപു ഇതേ ആവശ്യമുന്നയിച്ചു നടന്ന സമരങ്ങളെ തുടർന്നു ഡൽഹിയിലേക്കും ആഗ്രയിലേക്കുമുള്ള റെയിൽ, റോഡ് ഗതാഗതം ദിവസങ്ങളോളം തടസ്സപ്പെട്ടിരുന്നു.

