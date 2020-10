ഇടുക്കിയിൽ പീഡനത്തിനിരയായി ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ച പെൺകുട്ടി മരിച്ചു

കട്ടപ്പന∙ ഇടുക്കി നരിയമ്പാറയിൽ പീഡനത്തിനിരയായി ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ച ദലിത് പെൺകുട്ടി മരിച്ചു. സ്വയം തീകൊളുത്തിയ 16 വയസ്സുകാരി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ ആയിരുന്നു. ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകനായ മനു മനോജാണ് (24) പീഡിപ്പിച്ചത്. പ്രതിയെ പാർട്ടിയിൽനിന്നു പുറത്താക്കിയിരുന്നു. പെൺകുട്ടിയുമായി സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ചശേഷം മനു പല തവണ പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞിരുന്നു.

കുളിമുറിയിൽ കയറിയ പെൺകുട്ടി ദേഹത്ത് മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് തീകൊളുത്തുകയായിരുന്നു. ഉടൻതന്നെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച് പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷ നൽകിയശേഷം വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്കും പിന്നീട് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്കും മാറ്റിയിരുന്നു. അവിടെ വച്ചാണ് മരിച്ചത്. മുഖത്തും കഴുത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളിലുമാണ് കൂടുതൽ പൊള്ളലേറ്റത്.

English Summary: Rape victim tries to commit suicide in Idukki died