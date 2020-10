കമ്മിഷണറെ കാണാതെ മുഖ്യമന്ത്രി, പൊലീസിനെതിരെ നടപടി; സുരക്ഷ കൂട്ടി

തിരുവനന്തപുരം ∙ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ വസതിക്കു മുന്നില്‍ സമരക്കാർ എത്താനിടയായ സുരക്ഷാവീഴ്ചയില്‍ പൊലീസുകാര്‍ക്കെതിരെ നടപടി. പൊലീസ് വീഴ്ചയില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി കടുത്ത അതൃപ്തിയിലാണ്. സുരക്ഷാവീഴ്ചയുടെ കാരണം വിശദീകരിക്കാനെത്തിയ തിരുവനന്തപുരം കമ്മിഷണറെ കാണാന്‍പോലും അദ്ദേഹം കൂട്ടാക്കിയില്ല. സമരങ്ങള്‍ തുടരുന്നതിനാല്‍ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലും ക്ലിഫ് ഹൗസിലും ഗേറ്റുകളെല്ലാം അടച്ച് സുരക്ഷ വര്‍ധിപ്പിച്ചു.

വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകരാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വസതിക്കു മുന്നില്‍വരെയെത്തി കുത്തിയിരുന്നത്. വീട്ടില്‍നിന്ന് അരക്കിലോമീറ്റര്‍ അകലെ ബാരിക്കേഡ് വച്ച് കാത്തിരുന്നിട്ടും സമരക്കാർ കടന്നുപോയത് പൊലീസ് അറിഞ്ഞില്ല. സമരക്കാരെത്തുന്നു എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടും ജാഗ്രത കാട്ടിയില്ലെന്ന കുറ്റത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മ്യൂസിയം സിഐയെയും എസ്ഐയെയും സ്ഥലം മാറ്റിയതും ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന അഞ്ചു പൊലീസുകാരെ സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്തതും.

തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി പൊലീസിന്റെ സുരക്ഷാവീഴ്ച ആദ്യമല്ല. ജൂലൈയിലും സമരക്കാര്‍ ക്ലിഫ് ഹൗസിനടുത്തെത്തിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞദിവസം ഉള്‍പ്പെടെ പലതവണ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്കു വനിതകള്‍ ഓടിക്കയറി. ഇതില്‍ കടുത്ത അതൃപ്തിയിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി കമ്മിഷണര്‍ ബല്‍റാംകുമാര്‍ ഉപാധ്യായ ക്ലിഫ് ഹൗസിലെത്തി വീഴ്ചയുടെ കാരണം വിശദീകരിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രി കാണാന്‍ കൂട്ടാക്കിയില്ല.

ഇതോടെയാണ് ഉത്തരവാദിത്തം താഴേത്തട്ടിലെ പൊലീസുകാരുടെ തലയില്‍ മാത്രം കെട്ടിവച്ച് നടപടിയെടുക്കാന്‍ കമ്മിഷണർ തീരുമാനിച്ചത്. ഇതില്‍ പൊലീസുകാരും അമര്‍ഷത്തിലാണ്. സെക്രട്ടേറിയറ്റിലും ക്ലിഫ് ഹൗസിലുമായി 250ലേറെ പൊലീസുകാരെ വിന്യസിച്ചു. സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ഓരോ ഗേറ്റിലും പൊലീസ് പടയാണ്. സന്ദര്‍ശകര്‍ക്കായി തുറന്നിട്ടിരുന്ന കന്റോണ്‍മെന്റ് ഗേറ്റും അടച്ചാണ് കാവലൊരുക്കുന്നത്.

