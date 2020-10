കൂട്ടമായി തിരിച്ചെത്തി അതിഥിത്തൊഴിലാളികൾ: എറണാകുളത്ത് ആശങ്ക

കൊച്ചി∙ ഇതരസംസ്ഥാനത്തുനിന്ന് കൂട്ടമായി തിരിച്ചെത്തുന്ന തൊഴിലാളികൾ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാത്തത് എറണാകുളത്ത് രോഗവ്യാപന ഭീതി ഉയര്‍ത്തുന്നു. ആലുവ റെയിൽവെ സ്റ്റേഷനിലടക്കം വന്നിറങ്ങുന്ന തൊഴിലാളികൾ വാഹനങ്ങളില്‍ സംഘം ചേര്‍ന്നാണ് ജില്ലയുടെ കിഴക്കൻ മേഖലകളിലേക്കടക്കം എത്തുന്നത്.



ബംഗാളിൽനിന്ന് കഴിഞ്ഞദിവസം ഷാലിമാർ എകസ്പ്രസിൽ മാത്രം ആലുവയിലിറങ്ങിയത് മുന്നൂറിലധികം അതിഥി തൊഴിലാളികളാണ്. റെയിൽവെ സ്റ്റേഷനിൽ ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പേരുവിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയശേഷം പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഇവർ കിട്ടുന്ന വാഹനങ്ങളിലാണ് പെരുമ്പാവൂർ അടക്കമുള്ള കിഴക്കൻ മേഖലകളിലേക്കു തിരിക്കുന്നത്. കെഎസ്ആർടിസി ബസുകളിലെ യാത്രയ്ക്കും ഒരു വ്യവസ്ഥയുമില്ല.

തൊഴിലാളികളിൽ രോഗബാധിതരുണ്ടാകാന്‍ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽതന്നെ രോഗവ്യാപന ഭീതിയുണ്ടെന്നു ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കു തന്നെ ആശങ്കയുണ്ട്. ഇതേ ആശങ്കയിലാണ് നാട്ടുകാരും.



കരാറുകാരോ ഏജന്റുമാരോ ഇല്ലാതെ എത്തുന്ന ഇവരില്‍ ഭൂരിപക്ഷവും കൃത്യമായ നീരീക്ഷണത്തില്‍ പോലും പോകാറില്ല. രോഗവ്യാപനത്തിന് മുൻപ് സർക്കാർ യാത്രാസംവിധാനങ്ങളൊരുക്കി തിരിച്ചയച്ച അതിഥി തൊഴിലാളികളാണിങ്ങനെ കേരളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചൊഴുകുന്നത്. വ്യവസായ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തനം മന്ദഗതിയിലായതിനാൽ തിരിച്ചെത്തിയ തൊഴിലാളികളിൽ നൂറിലധികംപേർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗുവാഹത്തിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിരുന്നു.



