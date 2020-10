മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭാ കൗൺസിലിലേക്ക് ഊർമിള?; ഉദ്ധവ് തീരുമാനിക്കുമെന്ന് റാവുത്ത്

മുംബൈ∙ നടി ഊർമിള മതോംഡ്കറെ ശിവസേനയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ സംസ്ഥാന നിയമസഭ കൗൺസിലിലേക്ക് ശുപാർശ ചെയ്തേക്കും. മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെ ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് മുതിർന്ന ശിവസേന നേതാവ് സഞ്ജയ് റാവുത്ത് പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ശുപാർശപ്രകാരം സംസ്ഥാന നിയമസഭയുടെ ഉപരിസഭയിലേക്ക് ഗവർണർ നാമനിർദേശം ചെയ്യുന്ന 12 സ്ഥാനാർഥികളിൽ ഊർമിളയുടെ പേരും ഉൾപ്പെടാനാണ് സാധ്യത.



‘ഊർമിള മതോംഡ്കറെ സർക്കാർ നിയമസഭ കൗൺസിലിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങളെക്കുറിച്ചും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭയുടെ സവിശേഷാധികാരമാണിത്. മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെ ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കും’– സഞ്ജയ് റാവുത്ത് പറഞ്ഞു.

46കാരിയായ ഊർമിള കഴിഞ്ഞ വർഷം കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്ന് മുംബൈ നോർത്ത് മണ്ഡലത്തിൽനിന്ന് ലോക്സഭയിലേക്കു മത്സരിച്ചു പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. പിന്നീട് നടി കോൺഗ്രസിൽനിന്നു രാജിവച്ചു. കങ്കണ റനൗട്ട് വിവാദത്തിൽ മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരിനെ പിന്തുണച്ച് ഊർമിള രംഗത്തുവന്നിരുന്നു.

ഭരണ സഖ്യത്തിലെ പാർട്ടികളായ ശിവസേന, എൻ‌സി‌പി, കോൺഗ്രസ് എന്നിവ നാല് അംഗങ്ങളെ വീതമാകും നിയമസഭ കൗൺസിലിലേക്ക് നിർദേശിക്കുക. മറാത്തി നടനും ശിവസേന നേതാവുമായ ആദേശ് ബന്ദേക്കർ, ഗായകൻ ആനന്ദ് ഷിൻഡെ, എൻ‌സി‌പി നേതാവ് ഏകനാഥ് ഖാഡ്‌സെ (അദ്ദേഹം അടുത്തിടെ ബിജെപിയിൽനിന്ന് രാജിവച്ചുവന്നതാണ്) എന്നിവരുടെ പേരുകളും പരിഗണനയിലാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

