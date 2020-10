വാഷിങ്ടൻ∙ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു ദിവസങ്ങള്‍ മാത്രം ബാക്കി നില്‍ക്കെ യുഎസിൽ വൈറസ് വ്യാപനം എക്കാലത്തെയും ഏറ്റവും മോശം അവസ്ഥയിൽ. കോവിഡ് രാജ്യത്ത് നിയന്ത്രണാതീതമാണെന്നും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസം അടുത്തു വരുന്നതോടെ വ്യാപനം കൂടുതല്‍ സങ്കീര്‍ണ്ണമാകുമെന്നും ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.

വെള്ളിയാഴ്ച രാജ്യത്തെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 90 ലക്ഷം കടന്നു. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 94,000 പേർക്കാണ് രോഗം ബാധിച്ചത്. ഇതുവരെ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രതിദിന കണക്കാണ് ഇത്. പുതിയ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വന്‍വർധനയാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. മരണനിരക്കും കുത്തനെ ഉയരുകയാണ്. ആശുപത്രികൾ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞു. അമേരിക്കയിലെ സ്ഥിതി ഭയാനകമാണെന്നു ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. 2,35,159 പേരാണ് ഇതുവരെ കോവിഡ് ബാധിച്ച് യുഎസിൽ മരിച്ചത്.



പ്രതിദിനം ശരാശരി 90,000 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകളാണ് അമേരിക്കയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പ്രതിദിനം എഴുന്നൂറിൽ അധികം മരണങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച മരണം ആയിരം കടന്നു. പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്കിലും ദിനം പ്രതി വൻ വർധനയാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. ആശുപത്രിയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണവും രണ്ടു മാസത്തിനിടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലെത്തി.

ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആശുപത്രികളിൽ ഇടമില്ല. വീണ്ടും പഴയ നിയന്ത്രണങ്ങളിലേക്കു മടങ്ങിപ്പോകാൻ ആരോഗ്യ വുകുപ്പ് ജനങ്ങളോടു നിർദേശിച്ചു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസം അടക്കുന്നതോടെ ഇനിയും കേസുകൾ കൂടുമെന്നാണു നിഗമനം. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയില്‍ മാത്രം അര ദശലക്ഷത്തിലധികം പേർ കോവിഡ് ബാധിതരായെന്നാണ് കണക്കുകൾ. യുഎസ് ജനസംഖ്യയുടെ അഞ്ച് ശതമാനത്തിലധികം പേർ കോവിഡ് ബാധിതരാണെന്നാണ് നിലവിലെ കണക്കുകൾ.



English Summary: With election looming, US reports a record 100,000 Covid cases in a day