തിരുവനന്തപുരം ∙ എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) ബദല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ചമയേണ്ടെന്നു സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം എം.വി.ഗോവിന്ദന്‍. സര്‍ക്കാര്‍ പദ്ധതികളുടെ ഫയല്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ബദല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ചമയലാണ്. സര്‍ക്കാര്‍ പദ്ധതികളുടെ ഫയല്‍ പരിശോധിക്കാന്‍ ഇഡിക്ക് അവകാശമില്ല. ഇഡി വഴിവിട്ടു പോകുന്നു. രാഷ്ട്രീയ കാരണത്തിന്റെ പുറത്ത് അന്വേഷണം നടത്തിയാല്‍ കൃത്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: CPM against ED on taking case against Kerala Government