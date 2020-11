കൊച്ചി∙ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എം.ശിവശങ്കര്‍ മുന്‍കൈയെടുത്ത വന്‍ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ (ഇഡി) അന്വേഷണം. ഇതുസംബന്ധിച്ച് ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് ഇഡി കത്തുനല്‍കി. കെഫോണ്‍, സ്മാര്‍ട് സിറ്റി, ഡൗണ്‍ടൗണ്‍, ഇ–മൊബിലിറ്റി തുടങ്ങി സർക്കാരിന്റെ നാലു വൻ പദ്ധതികളെ പറ്റിയാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. ഈ പദ്ധതികളുടെ മറവിൽ വൻ തുക കമ്മിഷൻ ലഭിച്ചുണ്ടെന്നാണ് ഇഡിയുടെ നിഗമനം. ഇതിൽ മറ്റു ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പങ്കും അന്വേഷിക്കും.

പദ്ധതികളുടെ ധാരണാപത്രം, ഭൂമി ഏറ്റെടുത്തതിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍ എന്നിവയാണു തേടിയത്. ശിവശങ്കര്‍ ഇടപെട്ട ലൈഫ്മിഷന്‍ പദ്ധതിയുടെ വിവരങ്ങളും ഇഡി തേടിയിരുന്നു. ലൈഫ് മിഷന്‍ പദ്ധതിയില്‍ നാലു കോടിയുടെ കൈക്കൂലി ഇടപാട് നടന്നതായി കണ്ടെത്തിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു മറ്റു പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചും ഇഡി അന്വേഷിക്കുന്നത്. ശിവശങ്കറിന്റെ സ്വത്തുവിവരങ്ങളും ഇഡി ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്.

English Summary: Enforcement Directorate is preparing to investigate 4 projects of Kerala Government