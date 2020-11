പത്തനംതിട്ട∙ പ്രകൃതിയുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് ഉറപ്പാക്കിയില്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരാശിയുടെ ഭാവി രോഗാതുരവും ഇരുളടഞ്ഞതുമാകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി ആഗോള ശാസ്ത്ര സംഘടന. ഇനിയും കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടാത്ത 17 ലക്ഷത്തോളം വിവിധ തരം വൈറസുകൾ വന്യജീവികളിലും സസ്തനികളിലും പക്ഷികളിലും പതിയിരിക്കുന്നുവെന്നും ഇവയിൽ 5.4 ലക്ഷം മുതൽ 8.5 ലക്ഷം വരെ വൈറസുകൾക്ക് മനുഷ്യനെ ബാധിക്കാൻ തക്ക ശേഷിയുള്ളവയാണെന്നും അവർ പുറത്തിറക്കിയ പഠനത്തിൽ പറയുന്നു. ഇന്റർഗവൺമെന്റൽ സയൻസ് പോളിസി പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓൺ ബയോ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് ഇക്കോസിസ്റ്റം സർവീസസ് (ഐപിബിഇഎസ്) എന്ന സംഘടനയാണ് ഈ മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയത്.



ജന്തുക്കളിൽ നിന്നു ചാടി മനുഷ്യരിലേക്ക്

ലോകത്തെ 70 ശതമാനം പകർച്ചവ്യാധികളും ജന്തുജന്യവൈറസുകളിലൂടെയാണു മനുഷ്യരിലേക്കു പകരുന്നത്. വികസനത്തിനും വൻകിട കൃഷി ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി വന്യജീവികളുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥകളായ നിബിഡ വനങ്ങൾ വെട്ടിവെളിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇവ മനുഷ്യവാസ മേഖലകളിലേക്ക് ഇറങ്ങിവരുന്നു. വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ പക്ഷികളെയും മൃഗങ്ങളെയും ഫാമിൽ വളർത്തുന്നതും വന്യജീവികടത്തും രോഗം വരുന്ന വഴികളാണ്.

മഹാമാരി കുറയ്ക്കാൻ സുസ്ഥിര നികുതി

മാംസ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാൻ മഹാമാരി നികുതി ഏർപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം ലോകരാജ്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കണം. പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഹരിത ബോണ്ടുകളും മറ്റും രൂപപ്പെടുത്താനും ശുപാർശയുണ്ട്. മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കമ്പിളി പോലെയുള്ള ഉൽപന്നങ്ങൾക്കും വൈകാതെ അത്തരം ലേബലിങ്ങും നികുതിയും ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്. സുസ്ഥിര വികസന രീതി പിന്തുടരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇനി നികുതി ആനൂകൂല്യവും പരിഗണിക്കും.

മഹാമാരികൾ പടരാതെ നോക്കുന്നതിനുള്ള സുസ്ഥിര പദ്ധതികൾ ആഗോള തലത്തിൽ രൂപപ്പെടുത്താൻ ആലോചന തുടങ്ങി. രാജ്യാന്തര വ്യാപാരവും യാത്രകളും ഭാവിയിലെ മഹാമാരികളെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന വിധത്തിലാക്കാൻ നയരൂപീകരണവും വൈകാതെ ആരംഭിക്കും. മാർക്കറ്റും പൊതുസ്ഥലങ്ങളും രോഗവ്യാപനമുക്തമാക്കുന്ന ആഗോള പദ്ധതികളും ഇന്റർ ഗവൺമെന്റൽ ഹെ‍ൽത്ത് ആൻഡ് ട്രേഡ് പാട്ണർഷിപ്പിന്റെ ഭാഗമായി രൂപീകരിക്കും. ആദിവാസി സമൂഹങ്ങളും മറ്റും പിന്തുടരുന്ന നല്ല മാതൃകകൾ പിന്തുടരാനും ആലോചനയുണ്ട്.

ഭൂവിനിയോഗ രീതി മാറി; വൈറസുകൾ പടർന്നു

1960നു ശേഷം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മഹാമാരികളിൽ 30 ശതമാനത്തിനും പിന്നിൽ ലോകത്തെ ഭൂവിനിയോഗത്തിൽ വന്ന മാറ്റമാണെന്നു പഠനം പറയുന്നു. ആവാസ വ്യവസ്ഥ നഷ്ടപ്പെട്ട് വേണ്ടത്ര തീറ്റ കിട്ടാതെ അലയുന്ന വവ്വാലുകളും കുരങ്ങുകളും എലികളും ജലപക്ഷിക്കളുമെല്ലാം വൈറസ് വാഹകരാണ്. ലോകത്ത് ഓരോ വർഷവും മഹാമാരികളായി പടർന്നു പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള 5 രോഗങ്ങൾ പുതുതായി രൂപപ്പെടുന്നു. മനുഷ്യരുടെയും മറ്റു ജന്തുജാലങ്ങളുടെയും പരിസ്ഥിതിയുടെയും ആരോഗ്യം പാലിക്കുന്ന വൺ ഹെൽത്ത് എന്ന നൂതന ആശയമാണ് ഇനി വേണ്ടെതെന്നും സംഘടന വ്യക്തമാക്കി.

