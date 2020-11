യോഗിയിൽനിന്ന് ‘ലവ് ജിഹാദ്’ ഏറ്റെടുത്ത് ഹരിയാനയും; കേന്ദ്രനിയമവും ആലോചനയിൽ

ചണ്ഡിഗഡ്∙ രാജ്യത്തെ ‘ലവ് ജിഹാദ്’ കേസുകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി കേന്ദ്ര സർക്കാരും ആലോചിച്ചു വരികയാണെന്ന് ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രി മനോഹർ ലാൽ ഖട്ടർ. ലവ് ജിഹാദിനെതിനെതിരെ നിയമം കൊണ്ടുവരുമെന്ന ഉത്തർ പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്കു പിന്നാലെയാണ് ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രിയും പിന്തുണയുമായെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഹരിയാനയിലും സമാന നിയമം ആലോചനയിലുണ്ടെന്നും ഖട്ടർ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇതിന്റെ പേരിൽ നിരപരാധികൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

‘ഹരിയാനയിലെ ഫരീദാബാദിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോളജ് വിദ്യാർഥിനി വെടിയേറ്റു മരിച്ച സംഭവത്തിന് ‘ലവ് ജിഹാദു’മായി ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവും വിഷയത്തെ ഗൗരവമായി സമീപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. അതോടെ തെറ്റുകാർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും, എന്നാൽ നിരപരാധികൾ ഭയക്കേണ്ടതില്ല...’ ഖട്ടർ പറഞ്ഞു. ഫരീദാബാദിലെ വല്ലഭഗഡ് അഗർവാൾ കോളജ് വിദ്യാർഥിനി നികിത തോമറാണ് ഒക്ടോബർ 26നു കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തൗസീഫ്, റെഹാൻ എന്നിവർ അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട്. പെൺകുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മതം മാറ്റി വിവാഹത്തിനായിരുന്നു ശ്രമമെന്നും ഇതു പരാജയപ്പെട്ടതോടെയാണു വെടിവച്ചതെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു.

ഹരിയാന ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അനിൽ വിജും ലവ് ജിഹാദിനെതിരെ നിയമം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ട്വീറ്റിലൂടെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ‘ലവ് ജിഹാദിന് ‘ചികിത്സ’ കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികളെ രക്ഷിക്കാനാകൂ. നിയമം വഴിയോ മറ്റേതെങ്കിലും വഴിയോ ലവ് ജിഹാദിനെ പ്രതിരോധിക്കാനാകുമെങ്കിൽ ആ നീക്കം തീർച്ചയായും സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകും...’ അനിൽ പറഞ്ഞു. നവംബർ അഞ്ചിന് ഹരിയാന നിയമസഭ ചേരാനിരിക്കെ ഏറെ ചർച്ചകൾക്കിടയാക്കുന്നതാണ് ഈ പ്രസ്താവന.

എന്നാൽ ലവ് ജിഹാദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കേസ് പോലും രാജ്യത്ത് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർതന്നെ ഇക്കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ പാർലമെന്റിൽ പറഞ്ഞത്. ഇതിനിടെയാണ് ഉത്തർ പ്രദേശിൽ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെ യോഗി ആദിത്യനാഥ് ലവ് ജിഹാദിനെതിരെ നിയമം ഉറപ്പായും കൊണ്ടുവരുമെന്നു പറഞ്ഞത്. ഹത്രസ് പീഡന സംഭവത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ വിമർശനവിധേയനായിരിക്കെയാണ് യോഗിയുടെ പുതിയ പ്രസ്താവന. സ്ത്രീകളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് ‘മിഷൻ ശക്തി’ എന്ന പദ്ധതിയും യോഗി അടുത്തിടെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. അസമിൽ അടുത്ത വർഷം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ അവിടെയും ആഴ്ചകൾക്കു മുൻപ് ബിജെപി ലവ് ജിഹാദിനെതിരെ ക്യാംപെയ്ൻ ആരംഭിച്ചിരുന്നു.

മനോഹർ ലാൽ ഖട്ടർ

‘തനിഷ്‌ക്’ പരസ്യം ലവ് ജിഹാദിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നു കാണിച്ച് അടുത്തിടെ പിൻവലിപ്പിച്ചിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ ഇടപെട്ട് ദേശീയ വനിതാ കമ്മിഷൻ തലപ്പത്തുള്ള രേഖ ശർമയും മഹാരാഷ്ട്ര ഗവർണറും ചർച്ച നടത്തിയതും വിമർശനങ്ങൾക്കിടയാക്കി. ഹരിയാന വിഎച്ച്പി വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റ് അലോക് കുമാറും നികിതയുടെ മരണം ലവ് ജിഹാദുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണെന്ന ആരോപണം ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തെപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കാൻ മൂന്നംഗ സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹരിയാന. അതിനിടെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ പ്രസ്താവന.

