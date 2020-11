വള്ളികുന്നം∙ ഒറ്റയ്ക്കു താമസിച്ചിരുന്ന ഗൃഹനാഥനെ തോക്കു ചൂണ്ടി ആക്രമിച്ചു മൂന്നര ലക്ഷവും എട്ടേകാൽ പവന്റെ സ്വർണാഭരണവും മൊബൈൽ ഫോണും കവർന്ന കേസിൽ കാര്‍ ഡ്രൈവര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ കവര്‍ച്ചയ്ക്കു സഹായിച്ച മറ്റു രണ്ടും പേരും ഇപ്പോഴും ഒളിവിലാണെന്ന് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന ആലപ്പുഴ വള്ളികുന്നം സിഐ: ഡി.മിഥുന്‍ മനോരമ ഓണ്‍ലൈനിനോടു പറഞ്ഞു. സ്വര്‍ണാഭരണവും പണവും മൊബൈല്‍ ഫോണും തോക്കും ഒളിവിലുള്ളവരുടെ പക്കലാണ്. ഇവര്‍ക്കായി തിരച്ചില്‍ തുടരുന്നു. ഗോപികയെയും മേഘയെയും റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തതായും പ്രാഥമിക ചോദ്യം ചെയ്യല്‍ കഴിഞ്ഞതായും സിഐ പറഞ്ഞു.

കേസിൽ ഒളിവിലായിരുന്ന മകളും മറ്റൊരു യുവതിയും അറസ്റ്റിലായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ ഇവർക്കു സഹായത്തിനെത്തിയ 3 പേർ ഒളിവിലാണ്. തിരുവനന്തപുരം ആരാമടം ഗൗരിശങ്കരത്തിൽ ഗോപിക (24), മേഘ (19) എന്നിവരാണു പിടിയിലായത്. വള്ളികുന്നം എംആർ മുക്ക് ഗ്രീഷ്മത്തിൽ മധുസൂദനൻനായരെയാണ് മകൾ മേഘയും സംഘവും ആക്രമിച്ച ശേഷം പണവും ആഭരണവുമായി കാറിൽ കടന്നത്.

പൊലീസ് പറയുന്നത്: മധുസൂദനൻനായരുടെ രണ്ടാം ഭാര്യയിലുള്ള മകളാണ് മേഘ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാര്യ മരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ആദ്യ ഭാര്യയുടെ ബന്ധുവിനെയാണ് രണ്ടാമത് വിവാഹം ചെയ്തത്. ആദ്യ ഭാര്യയിൽ കുട്ടികളില്ല. കുടുംബത്തിലെ അഭിപ്രായഭിന്നതയെ തുടര്‍ന്നു രണ്ടാം ഭാര്യയുമായും വേര്‍പിരിഞ്ഞ മധുസൂദനൻനായർ വള്ളികുന്നത്തും രണ്ടാം ഭാര്യയും കുട്ടികളും തിരുവനന്തപുരത്തുമാണ് താമസം. പ്രവാസിയായിരുന്ന മധുസൂധനന്‍ നായര്‍ അടുത്തിടെ പുരയിടങ്ങള്‍ വിറ്റിരുന്നു. ഈ പണം കൈയ്യിലുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മകളും ബന്ധുക്കളും എത്തിയത്.

സെപ്റ്റംബർ 30ന് രാത്രി മേഘയും ഗോപികയും കൂടി മധുസൂദനൻനായരെ കാണാനെത്തി. ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് യുവതികളും ഇവരെ കൊണ്ടുപോകാൻ വന്ന സംഘവും ചേർന്ന് മധുസൂദനൻനായരെ തോക്കു ചൂണ്ടി ആക്രമിച്ചു. ശേഷം കവർച്ച നടത്തി. സംഘം പോയതിനു പിന്നാലെ മധുസൂദനൻനായർ െപാലീസിൽ പരാതി നൽകി. അന്വേഷണത്തിനൊടുവിൽ ഗോപികയേയും മേഘയേയും തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് പിടികൂടി.

English Summary: Robbery at gunpoint: two arrested in Alappuzha