‘എന്റെ ഓസി ചേട്ടൻ’; ഓർമകളും അനുഭവങ്ങളും പങ്കിട്ട് ശശി തരൂർ; വിഡിയോ

തിരുവനന്തപുരം∙ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ ജന്മദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ചു നടത്തിയ പരിപാടിയിൽ ശശി തരൂർ എംപി നടത്തിയ പ്രസംഗം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ നേടുന്നു. ഓസി ചേട്ടൻ എന്നാണ് തരൂർ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെ വിളിച്ചത്. ഇതിനൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ച സമയങ്ങളിലെ അനുഭവങ്ങളും ചില കഥകളും അദ്ദേഹം പരിപാടിയിൽ പങ്കുവച്ചു.

ആശംസയ്ക്കൊപ്പം നന്ദിയും പറയേണ്ട വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹമെന്ന് ശശി തരൂർ പറഞ്ഞു. കേരളത്തിന്റെ വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ട് അദ്ദേഹം തുടക്കമിട്ട ആശയങ്ങൾ എടുത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു തരൂരിന്റെ പ്രസംഗം. കണ്ണൂർ എയർപോർട്ട്, കൊച്ചി മെട്രോ അങ്ങനെ എണ്ണിയെണ്ണി തരൂർ നേട്ടങ്ങൾ വിവരിച്ചു.

ജനസമ്പർക്ക പരിപാടിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ വന്നത് എന്ത് ആവശ്യവുമായിട്ടാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് അൽപം പോലും ചിന്തിക്കാതെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് എന്നാണ് ഉമ്മൻ ചാണ്ടി പറഞ്ഞ മറുപടി. അതിനായി അദ്ദേഹം നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികളും തരൂർ എടുത്തു പറഞ്ഞു. അമേരിക്ക, യൂറോപ്പ്, ഗള്‍ഫ് എന്നിവങ്ങളിലെ മുപ്പതോളം മലയാളി സംഘടനകളാണ് ഒാണ്‍ലൈനിലൂടെ ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചത്.



English Summary : Shashi Tharoor MP about Oommen Chandy on his birthday