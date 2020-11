തിരുവനന്തപുരം∙ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ സുരക്ഷ കേരളപ്പിറവി ദിനത്തിൽ സംസ്ഥാന വ്യവസായ സുരക്ഷാ സേന ഏറ്റെടുത്തു. എസ്പി റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് സേനയുടെ മേൽനോട്ടച്ചുമതല. പൊലീസ് കമാൻഡോകളെയും സുരക്ഷയ്ക്കായി വിന്യസിക്കും. ഐറിസ് (കണ്ണ്), ക്യൂആർ, ബയോമെട്രിക് സംവിധാനങ്ങളുപയോഗിച്ച് സന്ദര്‍ശകരെ പരിശോധിക്കാനാണ് ആലോചന. ആധുനിക സ്കാനറുകളും സിസിടിവികളും സെക്യൂരിറ്റി അലാം സംവിധാനവും ഒരുക്കും. സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് അകത്തും പുറത്തുമുള്ള വാഹന പാർക്കിങ് പൂർണമായി പരിഷ്ക്കരിക്കും.



ഒരു ഗേറ്റ് വിഐപികളുടെ യാത്രയ്ക്കായി മാത്രം സജ്ജീകരിക്കും. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഈ ഗേറ്റ് ഉപയോഗിക്കാനാകില്ല. മറ്റൊരു ഗേറ്റിലൂടെ സാധാരണക്കാരെ പരിശോധനയ്ക്കുശേഷം പാസ് നൽകി കടത്തിവിടും. സന്ദർശകർ പാസിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഓഫിസിലെത്തി തിരികെ മടങ്ങുന്നതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാർ നിരീക്ഷിക്കും. ഗേറ്റുകള്‍ പുതുക്കി പണിയൽ, സുരക്ഷാ ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ, സന്ദർശകരെ പരിശോധിക്കാനുള്ള കേന്ദ്രങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ പൊതുഭരണവകുപ്പും സേനയും പിഡബ്ല്യുഡിയും ചർച്ച ചെയ്തു തീരുമാനിക്കും. തീ അണയ്ക്കുന്നതിനു അഗ്നിശമന സേനയെ വിന്യസിക്കും.

English Summary: State Industrial Security Force take over the security arrangements of the Secretariat