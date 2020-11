വോട്ട് തരാൻ മറക്കരുതേ..! ഫോണില്‍ വിളിച്ച് ഒബാമ, കുഞ്ഞിനോടും കുശലം - വിഡിയോ

വാഷിങ്ടൻ ∙ യുഎസിന്റെ 46–ാം പ്രസിഡന്റാകാൻ ഡോണൾഡ് ട്രംപും ജോ ബൈഡനും തമ്മിൽ തീപാറും പോരാട്ടം പരകോടിയിൽ നിൽക്കെ, ബൈഡനു വേണ്ടി വോട്ടര്‍മാരെ വ്യക്തിപരമായി ഫോണില്‍ വിളിച്ച് വോട്ടുറപ്പിച്ച് മുൻ പ്രസിഡന്റ് ബറാക് ഒബാമ. ഒബാമയുടെ പ്രചാരണതന്ത്രം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ തരംഗമായി. തന്റെ പാര്‍ട്ടി സ്ഥാനാര്‍ഥിയായ ബൈഡനുവേണ്ടി വോട്ട് ചോദിച്ചു മുന്‍ പ്രസിഡന്റ് നേരിട്ടു വിളിച്ചത് ആശ്ചര്യത്തോടെയാണ് ജനം സ്വീകരിച്ചത്.

അലീസ എന്ന വോട്ടറോടു ഫോണിൽ സംസാരിക്കുന്ന വിഡിയോ ഒബാമ തന്റെ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടിൽ പങ്കുവച്ചു. വീട്ടിലുള്ളവരുടെ സുഖവിവരങ്ങൾ തിരക്കിയ പ്രസിഡന്റിനോടു തന്റെ എട്ടുമാസം പ്രായമുള്ള മകന്റെ വിശേഷങ്ങളും അലീസ പങ്കുവച്ചു. കുഞ്ഞിനോട് ഹായ് പറയുന്ന ഒബാമയുടെ ശബ്ദ സന്ദേശം അടങ്ങിയ വിഡിയോ വൈറലായി. തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ കടുത്ത മത്സരത്തെക്കുറിച്ചും ബൈഡന് വോട്ടുചെയ്യേണ്ട ആവശ്യകതയെ കുറിച്ചും ഒബാമ അലീസയോടു പറയുന്നുണ്ട്.

അഭിപ്രായ സർവേകളനുസരിച്ചു റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി സ്ഥാനാർഥിയായ ട്രംപ്, ഡമോക്രാറ്റിക് സ്ഥാനാർഥി ബൈഡനേക്കാൾ പിന്നിലാണെങ്കിലും നിർണായക സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരുവരും ഏതാണ്ട് ഒപ്പത്തിനൊപ്പമാണ്. കനത്ത പോരാട്ടം നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മുന്നേറ്റമുണ്ടായാൽ, ജയിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഇലക്ടറൽ വോട്ടുകൾ ട്രംപിനു ലഭിക്കുമെന്ന സൂചനയുമുണ്ട്.



മുൻകൂറായി വോട്ട് ചെയ്യാൻ സൗകര്യമുള്ളതിനാൽ, ഇതിനോടകം ഏകദേശം 10 കോടി പേർ വോട്ടു ചെയ്തു കഴിഞ്ഞെന്നാണു അനുമാനം. പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ (2016) നടന്ന പോളിങ്ങിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും ഇപ്പോൾത്തന്നെയായിട്ടുണ്ട്. പുതിയ വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണത്തിലും കാര്യമായ വർധനയുണ്ട്.

