ഏറ്റവുമധികം മണ്ഡലങ്ങളും വോട്ടർമാരും; രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ജനവിധി തേടി തേജസ്വിയും

പട്ന∙ ബിഹാർ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഏറ്റവും വീറുറ്റ പോരാട്ടമാണ് നവംബർ മൂന്നിന് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ടർമാരും സ്ഥാനാർഥികളും മണ്ഡലങ്ങളും ഉള്ള ഘട്ടം എന്നതു മാത്രമല്ല നിലവിലെ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ എതിരാളി മത്സരിക്കുന്നുവെന്ന പ്രത്യേകതയും രണ്ടാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പിനുണ്ട്. മഹാസഖ്യത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥി, ആർജെഡിയുടെ തേജസ്വി യാദവ് മത്സരിക്കുന്നത് വൈശാലി ജില്ലയിലെ രാഘോപുരിലാണ്. മുപ്പത്തിയൊന്നുകാരനായ തേജസ്വിയുടെ സിറ്റിങ് സീറ്റ് കൂടിയാണിത്.

(കോവിഡ്‌കാലത്ത് എങ്ങനെയാണ് ബിഹാർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നത്; ക്ലിക്ക് ചെയ്തു കാണാം ഗ്രാഫിക്‌സ് സ്പെഷൽ സൈറ്റ്)

ആർജെഡി അധ്യക്ഷൻ ലാലുപ്രസാദ് യാദവ് 1995, 2000 തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും ഭാര്യ റാബ്റി ദേവി 2005ലും വിജയിച്ച മണ്ഡലമാണ് രാഘോപുർ. 2010ൽ പക്ഷേ, റാബ്റി ദേവി ജെഡിയു സ്ഥാനാർഥി സതീഷ് കുമാറിനോടു പരാജയപ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞതവണ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയായെത്തിയ സതീഷ് കുമാറിനെ തോൽപിച്ച് തേജസ്വി മണ്ഡലം തിരിച്ചുപിടിച്ചു. ഇക്കുറിയും സതീഷ് കുമാറാണ് തേജസ്വിയുടെ എതിരാളി. എൽജെപി സ്ഥാനാർഥിയായി മുൻ ബിജെപി അംഗം രാകേഷ് റോഷനും രംഗത്തുണ്ട്. തേജസ്വിയുടെ മൂത്ത സഹോദരൻ തേജ് പ്രതാപ് യാദവ് സമസ്‌തിപുർ ജില്ലയിലെ ഹസൻപുർ മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്. ഹസൻപുരിൽ തുടർച്ചയായി രണ്ടുതവണ വിജയിച്ച ജെഡിയു സിറ്റിങ് എംഎൽഎ രാജ്കുമാർ റായിയാണ് എതിർസ്ഥാനത്ത്.

ആകെയുള്ള 243ൽ 94 സീറ്റുകളിലേക്കാണ് രണ്ടാം ഘട്ടം വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ 71 മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കായിരുന്നു വോട്ടെടുപ്പ്. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ 17 ജില്ലകളിലായുള്ള ആകെ മണ്ഡലങ്ങളിൽ 13 എണ്ണം എസ്‌സി സംവരണമാണ്. വോട്ടെടുപ്പിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയായതായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ അറിയിച്ചു. 41,362 പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. സാനിട്ടൈസേഷൻ ഫോഴ്സിനെ ഉൾപ്പെടെ നിയോഗിച്ച് ബൂത്തുകളെല്ലാം സാനിട്ടൈസ് ചെയ്തുകഴിഞ്ഞു. വോട്ടു ചെയ്യാനെത്തുന്നവർക്ക് ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കയ്യുറ ഉൾപ്പെടെ നൽകും. വോട്ടെടുപ്പിനു ശേഷവും ബൂത്തുകൾ ശുചീകരിക്കും. ആകെ 2.86 കോടി വോട്ടർമാരാണ് ഇത്തവണ. അതിൽ 1.5 കോടി പേർ പുരുഷന്മാരും 1.35 കോടി പേർ വനിതകളുമാണ്. 980 തേഡ് ജെൻഡർ വോട്ടർമാരുമുണ്ട്. മത്സരിക്കാനും തേഡ് ജെൻഡർ വിഭാഗത്തിലെ ഒരു സ്ഥാനാർഥിയുണ്ട്.

ആകെ 1463 സ്ഥാനാർ‌ഥികളാണു ജനവിധി തേടുന്നത്. ഇതിൽ 1316 പേർ പുരുഷന്മാരും 146 പേർ വനിതകളുമാണ്. തലസ്ഥാനത്തെ നാലു പ്രധാന മണ്ഡലങ്ങളായ പട്ന സാഹിബ്, കുംഹാർ, ബാൻകിപുര്‍, ദിഘ എന്നിവയിലും മൂന്നിന് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കും. നാല് മണ്ഡലവും നിലവില്‍ ബിജെപിയുടെ കീഴിലാണ്. പട്ന സാഹിബിൽ തുടർച്ചയായി ആറു തവണ ജയിച്ച മന്ത്രി നന്ദ് കിഷോർ യാദവാണ് ഇത്തവണയും മത്സരിക്കുന്നത്. ബിജെപി വിട്ട നടൻ ശത്രുഘ്നൻ സിൻഹയുടെ മകൻ ലവ് സിൻഹയാണ് ബാൻകിപുരിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി. ബിജെപിയുടെ നിതിൻ നാബിനാണ് എതിർസ്ഥാനത്ത്. മുൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു സമാനമായി കുംഹാറിൽ ബിജെപിയുടെ അരുൺ സിൻഹയും ദിഘയിൽ സഞ്ജിവ് ചൗരസ്യയുമാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. ദിഘയിലാണ് ഇത്തവണ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ടർമാർ. മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറിന്റെ ജില്ലയായ നളന്ദയിലെ ഏഴു മണ്ഡലങ്ങളും മത്സരത്തിനുണ്ട്.

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ഥാനാർഥികൾ മത്സരിക്കുന്നത് മഹാരാജ്ഗഞ്ചിലാണ്– 27 പേർ. കുറവ് ദരൗലിയിലും – നാലു പേർ. 56 സീറ്റുകളിലേക്കാണ് ആർജെഡി മത്സരിക്കുന്നത്. സഖ്യകക്ഷിയായ കോൺഗ്രസ് 24 സീറ്റിലും. ഇവർക്കൊപ്പം മഹാസഖ്യത്തിൽ അംഗങ്ങളായ സിപിഎമ്മും സിപിഐയും നാലു വീതം സീറ്റുകളില്‍ മത്സരിക്കുന്നു. സിപിഐ എംഎല്ലും ഏതാനും സീറ്റുകളിലേക്കു മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്. എൻഡിഎയിൽ ബിജെപി മത്സരിക്കുന്നത് 46 സീറ്റുകളിലേക്കാണ്. ജെഡിയുവാകട്ടെ 43 സീറ്റിലും. ശേഷിച്ച അഞ്ചു മണ്ഡലങ്ങളിൽ മുകേഷ് സാഹ്നിയുടെ വികാസ്‌ശീൽ ഇൻസാൻ പാർട്ടിയും മത്സരിക്കുന്നു.

അവസാന നിമിഷം എൻഡിഎ സഖ്യംവിട്ട ചിരാഗ് പാസ്വാന്റെ എൽജെപി 52 സീറ്റുകളിൽ മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്. എൻഡിഎ സഖ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നപ്പോൾ ജയിച്ച രണ്ടു മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെടെയാണിത്. തേഡ് ജെൻഡർ വിഭാഗത്തിൽ മത്സരിക്കുന്ന ഒരേയൊരു സ്ഥാനാർഥിയായ റാം ദർശൻ പ്രസാദ് എൽജെപിയിൽനിന്നാണ്. ബിഹാറിൽ ആദ്യമായാണ് തേഡ് ജെൻഡർ വിഭാഗത്തിലെ ഒരു സ്ഥാനാർഥി ഏതെങ്കിലും പ്രധാന പാർട്ടിക്കു വേണ്ടി മത്സരിക്കുന്നത്.

കോവിഡ് ഭീതിയുണ്ടായിട്ടും 2015ൽനിന്നു നേരിയ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഒന്നാം ഘട്ട പോളിങ്ങിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഒന്നാംഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന 16 ജില്ലകളിൽ 2015ൽ 54.75% ആയിരുന്നു പോളിങ്. ഇത്തവണ അത് 54.26 ആയി. ഇത് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലും ആവർത്തിക്കുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ. ഒരുപക്ഷേ ‘സ്റ്റാർ’ ഘട്ടമായതിനാൽ പോളിങ് ശതമാനം ഉയരാനും സാധ്യതയുണ്ട്. രാവിലെ 7 മുതൽ വൈകിട്ട് 6 വരെയാണ് പോളിങ്. അവസാന ഒരു മണിക്കൂർ കോവിഡ് ബാധിതർക്കും ക്വാറന്റീനിലുള്ളവർക്കുമാണ്. ക്രമസമാധാന ഭീഷണിയുള്ള ബെൽദൗർ, അലൗലി മണ്ഡലങ്ങളിൽ രാവിലെ ഏഴു മുതൽ വൈകിട്ട് നാലു വരെയാണ് വോട്ടെടുപ്പ്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 12 ജില്ലകളിലും ക്രമസമാധാന ഭീഷണിയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളൊന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നതാണ് അധികൃതർക്ക് ഇത്തവണ ആശ്വാസം പകരുന്നത്.

