വീണ്ടും ഉത്തേജക പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കേന്ദ്രം; ജിഎസ്ടി വരുമാനം 10% കൂടി

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡ് ലോക്ഡൗണിനെ തുടർന്നു പ്രതിസന്ധിയിലായ രാജ്യത്തെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ സഹായിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വീണ്ടും ഉത്തേജക പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. കേന്ദ്ര ധന സെക്രട്ടറി അജയ് ഭൂഷൺ പാണ്ഡെ ആണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച സൂചന നൽകിയത്. എന്നാൽ എന്നത്തേക്കു പ്രഖ്യാപനമുണ്ടാകും, ഏതു മേഖലയ്ക്കാണു സഹായം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയില്ല.

‘ഏതു വിഭാഗക്കാരാണു പ്രശ്നം നേരിടുന്നത്, ഏതെല്ലാം ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം തരം സഹായമാണു വേണ്ടത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണ്. വ്യാവസായിക വിഭാഗങ്ങൾ, ട്രേഡ് അസോസിയേഷനുകൾ, മന്ത്രാലയങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നെല്ലാം നിർദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം പരിശോധിച്ച് സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് എന്താണ് ആവശ്യമെന്നു മനസ്സിലാക്കി യഥാസമയം കൃത്യമായി നടപടിയെടുക്കും’– വാർത്താ ഏജൻസി എഎൻഐക്കു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ അജയ് ഭൂഷൺ പാണ്ഡെ പറഞ്ഞു,



അടുത്ത ഇടപെടലിനായി സർക്കാർ ഉത്തേജക പാക്കേജ് തയാറാക്കുകയാണ്. നിലവിൽ സാമ്പത്തിക രംഗം മെച്ചപ്പെടുന്നുണ്ട്, അതു സുസ്ഥിര വികസനത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഒക്ടോബറിൽ ജിഎസ്ടി വരുമാനം 10 ശതമാനം വർധിച്ച് 1,05,155 കോടിയായി. രാജ്യത്തെ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം, കയറ്റുമതി, ഇറക്കുമതി എന്നിവയും കൂടി. അടുത്ത അഞ്ചു മാസത്തേക്കു കൂടി ഈ വളർച്ച നിലനിർത്താനായാൽ സമ്പദ്‍രംഗം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടും. മാർച്ചിനുശേഷം നിരവധി ഉത്തേജക പാക്കേജുകൾ കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതൊരു തുടർ പ്രക്രിയയാണ്- പാണ്ഡെ വ്യക്തമാക്കി.



