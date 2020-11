കൊച്ചി ∙ സ്വർണക്കടത്തു കേസിൽ തന്റെ മൊഴിപ്പകര്‍പ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ ഹര്‍ജി ഹൈക്കോടതി തള്ളി. കസ്റ്റംസിനു നല്‍കിയ മൊഴിയുടെ പകര്‍പ്പാണ് സ്വപ്ന ആവശ്യപ്പെട്ടത്. മൊഴിപ്പകര്‍പ്പുകൊണ്ടു സ്വപ്നയ്ക്ക് ഇപ്പോള്‍ പ്രയോജനമില്ലെന്നു കസ്റ്റംസ് അറിയിച്ചിരുന്നു.

അതേസമയം, സ്വപ്നയെ സ്പേസ് പാർക്കിൽ നിയമിച്ചതിൽ ക്രമക്കേട് വ്യക്തമായിട്ടും സർക്കാർ തുടർനടപടിയെടുക്കുന്നില്ലെന്നാണ് ആക്ഷേപം. പൊലീസിന്റെ ശുപാർശ ഡിജിപി കൈമാറിയിട്ടും വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന് അനുമതി നൽകാതെ സർക്കാർ ഒളിച്ചു കളിക്കുകയാണ്. ഐടി വകുപ്പിലെ നിയമനങ്ങളിൽ ക്രമക്കേട് നടന്നോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ധനകാര്യ പരിശോധനാ വിഭാഗവും മൂന്നര മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടില്ല. സർക്കാരിനു കീഴിലുള്ള സ്പേസ് പാർക്ക് പിഎംയുവിൽ ജോലി ചെയ്യവേ സ്വപ്ന പലതവണ സ്വർണം കടത്തിയെന്നു വ്യക്തമായിരുന്നു.



അതിനിടെ, സ്വപ്നയുടെ വ്യാജസർട്ടിഫിക്കറ്റ് കേസ് വിജിലൻസിനു കൈമാറണമെന്ന് ഡിജിപി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ ആഭ്യന്തരവകുപ്പിനു കത്തു നൽകി. കന്റോൺമെന്റ് അസി. കമ്മിഷണറുടെ ചുമതലയിലുള്ള കേസിൽ നിലവിൽ ഒട്ടും പുരോഗതിയില്ല. ജൂലൈ 13നാണ് കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. കേസ് വിജിലൻസിനു കൈമാറണമെന്ന് സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണറും ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നു. സ്പേസ് പാർക്ക് പദ്ധതിയുടെ ചുമതലയുള്ള കേരള ഐടി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലിമിറ്റഡ് എംഡിയാണു പൊലീസിനു പരാതി നൽകിയത്.



