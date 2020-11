65 വയസു കഴിഞ്ഞ തടവുകാർ‍‍‍‍‍‍‍ ഉടൻ ജയിലിൽ കയറേണ്ട; അവധി ദീർഘിപ്പിച്ച് സർക്കാർ

തിരുവനന്തപുരം∙ കൊറോണ നിയന്ത്രണ വിധേയമാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ 65 വയസു കഴിഞ്ഞ തടവുകാര്‍ ജയിലിൽ തിരികെ പ്രവേശിക്കേണ്ട തീയതി നീട്ടി. ജയിലുകളിൽ കോവിഡ് പടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തടവുകാരുടെ ബാഹുല്യം കുറയ്ക്കാനാണ് അവധി അനുവദിച്ചത്.

യുഎപിഎ, കുട്ടികൾക്കെതിരായ ലൈംഗിക അതിക്രമം, ടാഡ, മനുഷ്യക്കടത്ത് തുടങ്ങിയ കേസുകളിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ ഒഴികെയുള്ളവർക്കാണ് അടിയന്തരാവധി അനുവദിച്ചത്.

കൊറോണ വ്യാപനം കുറയാത്തതിനാൽ തടവുകാർ ജയിലിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനുള്ള തീയതി പല ഘട്ടങ്ങളിലായി ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകിയിരുന്നു. 65 വയസിനു താഴെയുള്ള തടവുകാരെ സർക്കാർ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജയിലിൽ പുനപ്രവേശിപ്പിക്കും.

English Summary: Return Date of Prisoners Over Age of 65 have been Extended