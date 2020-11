ഭർത്താവിനെ കൊലപ്പെടുത്തി; വീട്ടമ്മയും പെൺമക്കളും പിടിയിൽ

നോയിഡ∙ ശുചീകരണ തൊഴിലാളിയെ ശ്വാസംമുട്ടിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ഭാര്യയും 2 പെൺമക്കളും അറസ്റ്റിൽ. മോർനയിലെ പാർക്കിലെ ബെഞ്ചിൽ അനിൽ കുമാറിനെ (50) കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാവിലെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. അമിത മദ്യപാനമാണ് മരണ കാരണമെന്നാണ് ആദ്യം കരുതിയത്. എന്നാൽ ശ്വാസംമുട്ടിയാണ് മരിച്ചതെന്നു പിന്നീടു വ്യക്തമായി.



പൊലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ഭാര്യ പൈക ദേവി, പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത 2 മക്കൾ എന്നിവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഷാൾ ഉപയോഗിച്ച് ശ്വാസംമുട്ടിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയതാണെന്ന് പൈക ദേവി സമ്മതിച്ചതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. അമിത മദ്യപാനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാരണങ്ങളാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

English Summary: Wife, Teenage Daughters Strangle Man With Dupatta After Suffering Years of Abuse in Noida