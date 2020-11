ചില രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യക്കാരുടെ ‌പ്രവേശനം നിയന്ത്രിക്കുന്നു: കേന്ദ്രമന്ത്രി

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചില രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാരുടെ പ്രവേശനത്തിനുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നീക്കിയിട്ടില്ലെന്നും ഇളവ് ലഭിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവിടങ്ങളിലേക്കു യാത്രക്കാരെ അയയ്ക്കാൻ തയാറാണെന്നും കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രി ഹർദീപ് സിങ് പുരി.

‘മേയ് 6 മുതൽ വന്ദേ ഭാരത് മിഷൻ (വിബിഎം) പ്രകാരം രാജ്യാന്തര വിമാന സർവീസുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഗൾഫ് മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടെ ചില രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുടെ പ്രവേശനത്തിനുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. അവർ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലഘൂകരിച്ചാലുടൻ യാത്രക്കാരെ അയയ്ക്കാൻ തയാറാണ്’– ഹർദീപ് സിങ് പുരി ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.



കേരള– ബഹ്‌റൈൻ സർവീസ് നടത്തുന്ന പ്രത്യേക വിമാനങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് ശരാശരി 30,000 മുതൽ 39,000 രൂപ വരെയായി. ആഴ്ചയിൽ 750 യാത്രക്കാരെ മാത്രമേ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നു വരാൻ അനുവദിക്കൂ എന്ന് ആ രാജ്യം തീരുമാനിച്ചതു കൊണ്ടാണിതെന്നും മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മാർച്ച് 23 മുതൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള പതിവ് രാജ്യാന്തര വിമാന സർവീസുകൾ നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്.



English Summary: Amid Covid, Some Countries Still Restricting Entry To Indians: Aviation Minister