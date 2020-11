വോട്ടെടുപ്പിന്റെ അവസാനഘട്ടത്തിൽ യുഎസ് കടക്കുമ്പോൾ പ്രവചനങ്ങളിൽ മുന്നിൽ ബൈഡൻ. ഇതുവരെ പുറത്തിറങ്ങിയ സര്‍വേ ഫലങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ചു വിശലകലനം ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഡമോക്രാറ്റ് സ്ഥാനാര്‍ഥി ജോ ബൈഡന്‍ അമേരിക്കയുടെ അടുത്ത പ്രസിഡന്‌റാകുമെന്നാണ് ശാസ്ത്രീയമായ ഉത്തരം.



ഏറ്റവും പുതിയ സര്‍വേകള്‍ പറയുന്നതിങ്ങനെ

ബൈഡന്‍ 53%, ട്രംപ് 43% – യുഗവ് (ഒക്ടോബര്‍ 31 - നവംബര്‍ 2)

ബൈഡന്‍ 50%, ട്രംപ് 42 % – റിസര്‍ച് കോ. (ഒക്ടോബര്‍ 31 - നവംബര്‍ 2)

ബൈഡന്‍ 52%, ട്രംപ് 45% – ഇപ്‌സോസ് (ഒക്ടോബര്‍ 31 - നവംബര്‍ 2)

ബൈഡന്‍ 52%, ട്രംപ് 46% – സ്വേയബിള്‍ (നവംബര്‍1)

ബൈഡന്‍ 52%, ട്രംപ് 45% – ജോണ്‍ സൊഗ്ബി സ്ട്രാറ്റജീസ് - ഇഎംഐ റിസര്‍ച് സൊല്യൂഷന്‍സ്

എന്നാല്‍, ഈ സര്‍വകളിലെല്ലാം, ഇപ്പോള്‍ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത, വളരെ സൂക്ഷ്മമായ വിവരശേഖരണ, വിശകലന പിഴവുകളുണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ. ബൈഡന്‍ ജയിക്കാനാണു സാധ്യതയെന്നു കണക്കുകളും അക്കങ്ങളും നോക്കി വിധിയെഴുതുന്നത് അപ്പോൾ അബദ്ധമാകും. ഇത്തവണയും ട്രംപ് ജയിച്ചാല്‍, അഭിപ്രായ സര്‍വേകള്‍ പാടേ പാളിയെന്നു തിരഞ്ഞെടുപ്പു വിദഗ്ധര്‍ക്കു സമ്മതിക്കേണ്ടി വരും. 2016ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു പോലെ.

എന്തായാലും, ഇപ്പോഴത്തെ അക്കങ്ങളും അന്തരീക്ഷവും ബൈഡനു തന്നെ അനുകൂലം. പ്രസിഡന്‌റ് തലം മാത്രമല്ല, സെനറ്റ്, ജനപ്രതിനിധി സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും ഡമോക്രാറ്റ് തരംഗം പ്രവചിക്കുകയാണു മിക്ക സര്‍വേകളും. ഇലക്ടറല്‍ വോട്ടുകളുടെ സങ്കീര്‍ണ വിന്യാസങ്ങള്‍ സൂക്ഷ്മമായി പഠിച്ചു നിഗമനങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പേരെടുത്ത ഗവേഷകസംഘങ്ങളാണ് ഫൈവ് തേര്‍ട്ടി എയ്റ്റ് , ടു സെവന്‌റി ടു വിന്‍ എന്നിവര്‍. ആകെയുള്ള ഇലക്ടറല്‍ വോട്ടായ 538 എന്ന സംഖ്യയുടെ പേരാണ് ആദ്യ സംഘത്തിന്റേത്. രണ്ടാമത്തെ ടീം ഇലക്ടറല്‍ വോട്ടിലെ കേവലഭൂരിപക്ഷ സംഖ്യയായ 270 നോക്കിയുള്ള പേരാണു സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഇന്‌ററാക്ടീവ് ഫോര്‍കാസ്റ്റ് സൗകര്യം വരെയാണ് ഇത്തരം വെബ്‌സൈറ്റുകള്‍ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതായത്, നമുക്കു തന്നെ വിജയസാധ്യതകള്‍ സങ്കല്‍പിച്ചുനല്‍കി, സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഓരോ സ്ഥാനാര്‍ഥിക്കും എത്ര ഇലക്ടറല്‍ വോട്ട് കിട്ടുമെന്നു കണ്ടുപിടിക്കാം).

ഫൈവ് തേര്‍ട്ടി എയ്റ്റ് പറയുന്നത് - ബൈഡന്‍ ജയിക്കും, സെനറ്റില്‍ ഡമോക്രാറ്റ് ഭൂരിപക്ഷം നേടും, ജനപ്രതിനിധി സഭയില്‍ (ഹൗസ്) ഡമോക്രാറ്റ്് മേല്‍ക്കൈ നിലനിര്‍ത്തും.

ബൈഡന് പ്രസിഡന്‌റാകാന്‍ 100ല്‍ 89 സാധ്യതയാണു ഫൈവ് തേര്‍ട്ടി എയ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. ട്രംപിന് വീണ്ടും പ്രസിഡന്‌റാകാന്‍ 10ല്‍ 1 സാധ്യതയാണു ഫൈവ് തേര്‍ട്ടി എയ്റ്റ് കല്‍പിക്കുന്നത്. അതായത്, ഒരു സാധ്യതയും ഇല്ലെന്നല്ല, ഒരു ചെറിയ സാധ്യത ഉണ്ടെന്നാണെന്നതു ശ്രദ്ധിക്കണം. സെനറ്റ് തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നതില്‍ 4ല്‍ 3 സാധ്യതയാണ് ഡമോക്രാറ്റുകള്‍ക്ക്. ഹൗസ് നിലനിര്‍ത്താനും ഒരു പക്ഷേ മേല്‍ക്കൈ വര്‍ധിപ്പിക്കാനും ഡമോക്രാറ്റ് പാര്‍ട്ടിക്ക് കഴിയും.

ഫൈവ് തേര്‍ട്ടി എയ്റ്റ് മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്ന അസാധാരണ സാധ്യതകള്‍ ഇങ്ങനെ.

1) ട്രംപ് ജനകീയ വോട്ടില്‍ മുന്നിലെത്തുന്നു.

സാധ്യത 100ല്‍ 3

2) ബൈഡന്‍ ജനകീയ വോട്ടില്‍ മുന്നിലെത്തുന്നു.

സാധ്യത 100ല്‍ 97

3) ട്രംപ് ജനകീയ വോട്ടില്‍ 50% കടക്കുന്നു.

സാധ്യത 100ല്‍1

4) ബൈഡന്‍ ജനകീയ വോട്ടില്‍ 50% കടക്കുന്നു.

സാധ്യത 100ല്‍ 95

5) ട്രംപിന് അതിഗംഭീര ഭൂരിപക്ഷം (ജനകീയ വോട്ടില്‍ രണ്ടക്ക ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ ട്രംപ് ജയിക്കുന്നു)

സാധ്യത 100ല്‍ 1ല്‍ താഴെ

6) ബൈഡന് അതിഗംഭീര ഭൂരിപക്ഷം (ജനകീയ വോട്ടില്‍ രണ്ടക്ക ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ ബൈഡന്‍ ജയിക്കുന്നു)

സാധ്യത 100ല്‍ 29

7) ട്രംപ് ജനകീയ വോട്ടില്‍ ജയിച്ചിട്ടും ഇലക്ടറല്‍ വോട്ടില്‍ പരാജയപ്പെടുന്നു.

സാധ്യത 100ല്‍ 1ല്‍ താഴെ

8) ബൈഡന്‍ ജനകീയ വോട്ടില്‍ ജയിച്ചിട്ടും ഇലക്ടറല്‍ വോട്ടില്‍ പരാജയപ്പെടുന്നു.

സാധ്യത 100ല്‍ 8

9) ഒരു സ്ഥാനാര്‍ഥിക്കും ഇലക്ടറല്‍ വോട്ട് ഭൂരിപക്ഷം (270) കിട്ടാതെ പോകുന്നു

സാധ്യത 100ല്‍ 1ല്‍ താഴെ

10) 2016ല്‍ ഹിലറി ജയിച്ച ഒരു സം്ഥാനമെങ്കിലും ഇത്തവണ ട്രംപിനൊപ്പം.

സാധ്യത 100ല്‍ 24

11) 2016ല്‍ ട്രംപ് ജയിച്ച ഒരു സംസ്ഥാനമെങ്കിലും ഇത്തവണ ബൈഡനൊപ്പം.

സാധ്യത 100ല്‍ 98

12) 2016ല്‍ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും ഏതു പാര്‍ട്ടിയാണോ ജയിച്ച് അതേ പാറ്റേണ്‍ ഇത്തവണയും.

സാധ്യത 100ല്‍ 4

13) നിര്‍ണായക സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ വീണ്ടും വോട്ടെണ്ണല്‍ വേണ്ടി വരുന്നു

സാധ്യത 100ല്‍ 4

ആരു ജയിക്കുമെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എളുപ്പമല്ലാത്തതെന്ത്

ട്രംപ് ജയിക്കുമോ ബൈഡന്‍ ജയിക്കുമോ എന്നു പറയാന്‍ എന്താണിത്ര വിഷമം എന്നു ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ- ഇറ്റ്‌സ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്. കാര്യങ്ങള്‍ അല്പം സങ്കീര്‍ണമാണ്.

അതെന്താണ് സങ്കീര്‍ണം എന്ന് അമേരിക്കയിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു വിദഗ്ധരോടു ചോദിച്ചാല്‍ അവര്‍ ചിരിക്കും, മണിക്കൂറുകളോളം സംസാരിച്ചെന്നിരിക്കും. പറയുന്നതു മുഴുവന്‍ സ്വിങ് സ്‌റ്റേറ്റുകളെപ്പറ്റിയും ഇലക്ടറല്‍ വോട്ടുകളെപ്പറ്റിയും ആയിരിക്കും.

നാലു വര്‍ഷം മുന്‍പ്, ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപ് അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്‌റായതിനുശേഷം അമേരിക്കയില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രവചനങ്ങള്‍ അത്ര എളുപ്പമല്ലാതായെന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. കാരണം, അന്നു ഹിലറി ക്ലിന്‌റന്‍ ട്രംപിനോടു തോറ്റപ്പോള്‍ ഒപ്പം തോറ്റത് ഏതാണ്ട് എല്ലാ അഭിപ്രായ സര്‍വേക്കാരും കൂടിയാണ്. ജനകീയ വോട്ടിലും ഇലക്ടറല്‍ വോട്ടിലും ജയിക്കാന്‍ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി അഭിപ്രായ സര്‍വേകളെല്ലാം ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടിയത് ഡമോക്രാറ്റുകാരിയായ ഹിലറിയെ. ആ സുന്ദരമായ ഉറപ്പില്‍, ഡമോക്രാറ്റ് പാര്‍ട്ടിയും ഹിലറിയും ആശ്വസിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ്, ട്രംപ് അതാ പിന്നില്‍നിന്ന് കുതിച്ചെത്തി പ്രസിഡന്‌റ് പദവി കൈക്കലാക്കി. ഒട്ടും വിചാരിക്കാതിരുന്ന ചില സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ വിജയിച്ച്, ഇലക്ടറല്‍ വോട്ട് എന്ന ദിവ്യാസ്ത്രം നേടിയാണു ട്രംപ് ഹിലറിയെ തോല്‍പ്പിച്ചത്.

ഇന്നത്തെ ട്രംപ് - ജോ ബൈഡന്‍ പോരാട്ടത്തിന്‌റെ അനിശ്ചിതത്വവും പ്രവചനാതീത സ്വഭാവവും മനസ്സിലാക്കാന്‍ 2016 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു ഫലവിശകലനം അല്പമൊന്നു സഹായിച്ചേക്കും. സര്‍വേകള്‍ പ്രവചിച്ചപോലെ കലിഫോര്‍ണിയ, ന്യൂയോര്‍ക്ക്്, ഇല്ലിനോയ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ ഹിലറി പിടിച്ചു. എന്നാല്‍, സര്‍വേകള്‍ ഹിലറിക്കു സാധ്യത കല്‍പിച്ച ഫ്ലോറിഡയും മിഷിഗനും പെന്‍സില്‍വേനിയയും വിസ്‌കോന്‍സിനും ട്രംപ് നേടി.

ആ നാലു സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍നിന്നുമായി ആകെ 75 ഇലക്ടറല്‍ വോട്ടുകളാണു ട്രംപിന്‌റെ കീശയിലായത്. 50 സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ 30 എണ്ണവും ട്രംപ് നേടി, ഹിലറിക്കു ശേഷിച്ചത് 20 എണ്ണം മാത്രം. ഹിലറിക്ക് രാജ്യമെമ്പാടുമായി 65,853,625 ഇലക്ടറല്‍ വോട്ടുകള്‍ കിട്ടിയപ്പോള്‍ ട്രംപിന് 62,985,106 ജനകീയ വോട്ടുകള്‍ മാത്രം. പക്ഷേ, ഓരോരുത്തരും ജയിച്ച സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍നിന്നായി ലഭിച്ച ഇലക്ടറല്‍ വോട്ടുകള്‍ കൂട്ടി നോക്കിയപ്പോള്‍ 306. ഹിലറിക്ക് വെറും 232! ആകെയുള്ള 538 ഇല്ക്ടറല്‍ വോട്ടുകളില്‍ 270 എന്ന കേവലഭൂരിപക്ഷം നേടാന്‍ അവര്‍ക്കു കഴിഞ്ഞില്ല. ഹിലറിക്ക് വോട്ടു ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന 5 ഇലക്ടര്‍മാരും ട്രംപിന്‌റെ പക്ഷത്തുണ്ടാകേണ്ടിയിരുന്ന 2 ഇലക്ടര്‍മാരും കൂറുമാറിയതും സംസാരവിഷയമായി.

അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്‌റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ആവേശകരവും അല്പസ്വല്‍പം അനീതിപരവും ആക്കി മാറ്റുന്നത് ജനകീയ വോട്ട് അന്തിമമല്ലെന്ന വസ്തുതയാണ്. വോട്ടര്‍മാര്‍ക്കും സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ക്കുമിടയില്‍ മധ്യസ്ഥരാകുന്ന ഇലക്ടര്‍മാര്‍ അഥവാ പാര്‍ട്ടി പ്രതിനിധികളുടെ വിന്യാസമാണ് അവിടെ വിജയിയെ നിശ്ചയിക്കുന്നത്.

English Summary: Biden or Trump?, 2020 United States Presidential Election: What is Electoral College Voting, Know Everything