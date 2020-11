ബലാത്സംഗ ശ്രമം ചെറുത്തു; ബന്ധുവായ 17കാരിയെ കൊന്നുതള്ളി: ദമ്പതികൾ പിടിയിൽ

ന്യൂഡൽഹി∙ ഡല്‍ഹി നന്ദഗിരിയില്‍ പീഡനശ്രമം പുറത്തു പറയാതിരിക്കാന്‍ ബന്ധുവായ 17കാരിയെ കൊലപ്പെടുത്തി മൃതദേഹം പെട്ടിയില്‍ സൂക്ഷിച്ച ദമ്പതികള്‍ പിടിയില്‍. റിക്ഷാത്തൊഴിലാളിയായ വക്കീല്‍ പോഡറും (51) ഇയാളുടെ ഭാര്യയുമാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഇവര്‍ ഭിക്ഷാടകയാണ്. ഭര്‍ത്താവ് നടത്തിയ ബലാത്സംഗ ശ്രമം പുറത്തറിയാതിരിക്കാനാണ് സഹോദരീപുത്രിയെ കൊലപ്പെടുത്താന്‍ കൂട്ടുനിന്നതെന്നു ഇവര്‍ മൊഴി നല്‍കി.

പോഡറിനെ ബിഹാറില്‍ നിന്നാണ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. തുടര്‍ന്ന് നടത്തിയ ചോദ്യം ചെയ്യലില്‍ ഇയാള്‍ കുറ്റം സമ്മതിച്ചു. ഒരു മാസം മുന്‍പായിരുന്നു ബലാത്സംഗ ശ്രമം. പീഡനശ്രമം പെണ്‍കുട്ടി തടഞ്ഞു. പോഡറിന്റെ ഭാര്യയെ പെണ്‍കുട്ടി വവിരം അറിയിച്ചതോടെ പഠനത്തിനായി ഡല്‍ഹിയിലെത്തിയ പെണ്‍കുട്ടിയെ സ്വദേശത്തേക്കു തിരിച്ചയ്ക്കാനായി ശ്രമം. എന്നാല്‍ പെണ്‍കുട്ടി പഠനം തുടരുമെന്നു നിലപാട് എടുത്തതോടെ പോഡറും ഭാര്യയും തമ്മില്‍ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചു. ഒക്ടോബര്‍ 23 നു ഭാര്യയുമായി ഇക്കാര്യത്തെ ചൊല്ലി വഴക്കുണ്ടായെന്നും പെണ്‍കുട്ടിയെ കൊന്നുതള്ളാന്‍ ഭാര്യ നിര്‍ദേശം നല്‍കുകയായിരുന്നുവെന്നു ഇയാള്‍ മൊഴി നല്‍കി.

ഒക്ടോബര്‍ 23 മുതല്‍ പെണ്‍കുട്ടിയെ കാണാനില്ലെന്ന പരാതിയില്‍ മേല്‍ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതികള്‍ കുടുങ്ങിയത്. ഉറങ്ങിക്കിടന്ന പെണ്‍കുട്ടിയെ ഇരുമ്പു ദണ്ഡ് കൊണ്ട് തലയ്ക്ക് അടിച്ചാണ് പോഡര്‍ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ഈ സമയമെല്ലാം രണ്ടാം പ്രതി വീടിനു പുറത്ത് കാവല്‍ നില്‍ക്കുകയായിരുന്നു.

തലപൊട്ടി രക്തം ഒഴുകാന്‍ തുടങ്ങിയതോടെ ഒരു പുതപ്പെടുത്ത് പോഡര്‍ കുട്ടിയെ പൊതിഞ്ഞുവെങ്കിലും അപ്പോഴേക്കും മരിച്ചു. പിന്നാലെ ഒരു പെട്ടിയില്‍ മൃതദേഹം അടച്ച് വീടിനുള്ളില്‍ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു. ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ നിലയിലാണ് പെണ്‍കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം പെട്ടിയില്‍ നിന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തത്.

പെണ്‍കുട്ടിയെ കാണാതായതിന്റെ അന്നുതന്നെ പോഡര്‍ നാടുവിട്ടതോടെയാണ് പെണ്‍കുട്ടിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയതാണെന്ന സംശയം ബലപ്പെട്ടത്. ഒക്ടോബര്‍ 23ന് രാവിലെ അഞ്ചരയോടെ ഭിക്ഷാടനത്തിനായി വീട് വിട്ടിറങ്ങിയപ്പോള്‍ പെണ്‍കുട്ടി വീട്ടില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30 ന് തിരികെയെത്തിയപ്പോള്‍ വീട്ടില്‍ കണ്ടില്ലെന്നുമായിരുന്നു പോഡറിന്റെ ഭാര്യയുടെ മൊഴി.

പെണ്‍കുട്ടിയെ ഗാസിയാബാദിലെ അനാഥാലയത്തിലാക്കിയെന്നു പോഡര്‍ പറഞ്ഞുവെന്നും ഇവര്‍ മൊഴി നല്‍കി. ഗാസിയാബാദിലെ അനാഥാലയം കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തിയ പൊലീസിനു ഇവര്‍ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണെന്നു ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

English Summary: Delhi Couple Kills Niece To Hide Rape Attempt, Keeps Body In Box: Cops