ന്യൂഡല്‍ഹി∙ കൊറോണ വൈറസിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രമായ ചൈനയിലെ വുഹാനിലേക്കു വെള്ളിയാഴ്ച ഡല്‍ഹിയില്‍നിന്നു പുറപ്പെട്ട 'വന്ദേഭാരത്' വിമാനത്തിലെ 19 ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്കു അവിടെത്തിയപ്പോള്‍ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതില്‍ പ്രതികരണവുമായി എയര്‍ ഇന്ത്യ. വുഹാന്‍ വിമാനത്തില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ യാത്രക്കാര്‍ക്കും അംഗീകൃത ലാബുകളില്‍നിന്നുള്ള കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് എയര്‍ ഇന്ത്യ അറിയിച്ചു. കോവിഡ് സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ കര്‍ശനമായി പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്നും എയര്‍ ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കി.

അംഗീകൃത കോവിഡ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ ആര്‍ക്കും എയര്‍ ഇന്ത്യ വിമാനത്തില്‍ യാത്ര ചെയ്യാനാവില്ലെന്നും കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി. വിമാനത്തില്‍ കയറും മുമ്പ് രണ്ടു പരിശോധനകള്‍ക്കു വിധേയമാകണമെന്നാണു നിയമം. വുഹാനിലേക്കുള്ള വിമാനത്തില്‍ 58 പേരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതില്‍ 39 പേര്‍ക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. എന്നാല്‍ ഇവര്‍ക്കും രോഗബാധയുണ്ടെന്നാണ് ചൈനീസ് അധികൃതരുടെ സംശയം. എല്ലാ യാത്രക്കാരെയും കോവിഡ് ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റി. നെഗറ്റീവ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ചൈനയില്‍ എത്തുന്ന എല്ലാ യാത്രക്കാരും 14 ദിവസം ക്വാറന്റീനില്‍ കഴിയണമെന്നാണു നിബന്ധന.

വന്ദേഭാരത് മിഷന്റെ ഭാഗമായി നവംബര്‍ 13ന് കൂടുതല്‍ വിമാനങ്ങള്‍ ചൈനയിലേക്കു സര്‍വീസ് നടത്താനിരിക്കെയാണു വുഹാന്‍ വിമാനത്തിലെ യാത്രക്കാര്‍ കോവിഡ് ബാധിതര്‍ ആയിരുന്നുവെന്ന വാര്‍ത്ത പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. റെസിഡന്റ് പെര്‍മിറ്റ് വീസയില്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്ന നിയന്ത്രണം ചൈനീസ് സര്‍ക്കാര്‍ പിന്‍വലിച്ചതോടെ ഇന്ത്യയില്‍നിന്നുള്ള യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം വര്‍ധിച്ചുവെന്നാണു റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തോളം ഇന്ത്യന്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളും പ്രഫഷനലുകളുമാണ് മടങ്ങാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.

മുംബൈയില്‍നിന്നു ഹോങ്കോങ്ങില്‍ എത്തിയ യാത്രക്കാര്‍ക്കു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് എയര്‍ ഇന്ത്യ വിമാനങ്ങള്‍ക്ക് ഹോങ്കോങ് നവംബര്‍ 10 വരെ നിരോധനം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നാലാം തവണയാണ് ഹോങ്കോങ് ഇത്തരത്തില്‍ നിരോധനം ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നത്.

