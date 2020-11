യുഎസിൽ ഇന്ത്യക്കാരനെ കുത്തി കൊലപ്പെടുത്തി; സർക്കാരിന്റെ സഹായം തേടി കുടുംബം

ഹൈദരാബാദ്∙ യുഎസിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഇന്ത്യക്കാരന് അന്ത്യകർമങ്ങൾ അർപ്പിക്കാൻ സർക്കാരിന്റെ സഹായം അഭ്യർഥിച്ച് കുടുംബം. മൊഹദ് ആരിഫ് മൊഹിയുദ്ദീൻ(37) എന്ന ഹൈദരാബാദ് സ്വദേശിയാണ് യുഎസിലെ ജോർജിയയിൽ ഞായറാഴ്ച കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇയാൾ താമസിച്ച വീടിനു പുറത്താണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. ശരീരത്തിൽ വിവിധയിടങ്ങളിൽ കുത്തേറ്റ പാടുകളുണ്ട്.

യുഎസിൽ പോയി അന്ത്യകർമങ്ങൾ നടത്താനാണ് ഇപ്പോൾ കുടുംബം സർക്കാരിന്റെ സഹായം അഭ്യർഥിച്ചിരിക്കുന്നത്. ‘എനിക്കും എന്റെ അച്ഛനും ഒരു എമർജൻസി വീസ നൽകാൻ ഞങ്ങൾ‌ സർക്കാരിനോട് അഭ്യർഥിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് യുഎസിൽ പോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്ത്യകർമങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാം’– മൊഹിയുദ്ദീന്റെ ഭാര്യ മെഹ്‌നാസ് ഫാത്തിമ പറഞ്ഞു.



കഴിഞ്ഞ പത്തു വർഷമായി മൊഹിയുദ്ദീൻ ജോർജിയയിൽ പലവ്യജ്ഞന കട നടത്തിവരികയാണ്. കടയിലെ ഒരു ജീവനക്കാരൻ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ആക്രമികളെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം.



‘ഞായറാഴ്ച ഏകദേശം രാവിലെ ഒൻപതിന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു. അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മടങ്ങിവരുമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹം പോയത്. എന്നാൽ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോൾ ഒന്നും എനിക്കു ലഭിച്ചില്ല. പിന്നീട് എന്റെ ബന്ധുവിൽനിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ അജ്ഞാതൻ കുത്തി കൊലപ്പെടുത്തി എന്ന് അറിഞ്ഞത്. മൃതദേഹം ഇപ്പോൾ ജോർജിയയിലെ ആശുപത്രിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങളൊന്നും അവിടെയില്ല’– മെഹ്‌നാസ് പറഞ്ഞു. മെഹ്നാസിന്റെ ആവശ്യം പരിഗണിക്കണമെന്നു തെലങ്കാന ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എംബിറ്റി പാർട്ടി വക്താവ് ഉല്ലാ ഖാൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കറിന് കത്തയച്ചു.



English Summary : Hyderabad Man Stabbed To Death In US, Family Seeks Government's Help