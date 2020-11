വേഗപരിധി ലംഘിച്ചതിനുള്ള പിഴ: സ്റ്റേ പരാതിക്കാരനു മാത്രമാണെന്നു പൊലീസ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ വേഗപരിധി ലംഘിച്ചതിനു ക്യാമറ ദൃശ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പിഴ ചുമത്തുന്നതു ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തതു പരാതിയുമായി കോടതിയില്‍ എത്തിയ ആളുടെ കാര്യത്തില്‍ മാത്രമാണെന്നു പൊലീസ്. കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കുളക്കടയില്‍ വേഗപരിധി ലംഘിച്ച വ്യക്തിക്കു പിഴ അടയ്ക്കാന്‍ പൊലീസിന്‍റെ ഹൈടെക് ട്രാഫിക് എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്‍റ് കണ്‍ട്രോള്‍ റൂം സെപ്റ്റംബര്‍ 29ന് ചാര്‍ജ് മെമ്മോ നല്‍കിയിരുന്നു.

ഇതിനെതിരെ ആ വ്യക്തി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. ഇതിന്‍മേലുള്ള നടപടി മൂന്നാഴ്ചത്തേയ്ക്കു ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു. ഈ ഇടക്കാല ഉത്തരവ് പരാതിക്കാരനു മാത്രമായിരിക്കും ബാധകം. പരാതിക്കാരന്‍ ഉന്നയിച്ച കാര്യങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന നല്‍കാന്‍ ഹൈക്കോടതി ഗവ. പ്ലീഡറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹൈടെക് ട്രാഫിക് എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്‍റ് കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമിന്‍റെ പതിവ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തുടരുമെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.



English Summary: Kerala Police take clear stand about HC stays penalty based on speed camera visuals