ന്യൂഡല്‍ഹി∙ രാജ്യസഭയില്‍ നൂറ് കടന്ന് കരുത്താര്‍ജിച്ച് എന്‍ഡിഎ. കേന്ദ്രമന്ത്രി ഹര്‍ദീപ് സിങ് പുരി ഉള്‍പ്പെടെ ഒമ്പതു ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ എതിരില്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതോടെയാണ് എന്‍ഡിഎ രാജ്യസഭാംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം നൂറ് കടന്നത്. ഇതോടെ മേല്‍ക്കൈ ഇല്ലാതിരുന്ന രാജ്യസഭയിലും ഇനി ഭരണകക്ഷിക്ക് ബില്ലുകള്‍ എളുപ്പത്തില്‍ പാസാക്കിയെടുക്കാന്‍ കഴിയും

അതേസമയം വര്‍ഷങ്ങളോളം രാജ്യസഭയില്‍ മേധാവിത്തമുണ്ടായിരുന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കുറവ് എണ്ണത്തിലേക്കു ചുരുങ്ങി. 242 അംഗ സഭയില്‍ 38 സീറ്റ് മാത്രമാണ് കോണ്‍ഗ്രസിനുള്ളത്. ഇക്കുറി രണ്ടു സീറ്റുകളില്‍ ബിജെപിയോടു പരാജയപ്പെട്ടു.

തിങ്കളാഴ്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ പത്തും ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഒന്നും ഉള്‍പ്പെടെ 11 സീറ്റുകളില്‍ ഒമ്പതെണ്ണവും ബിജെപി സ്വന്തമാക്കി. ആറു പേര്‍ പുതുതായും മൂന്നു പേര്‍ വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ ബിജെപിക്ക് രാജ്യസഭയില്‍ അംഗസംഖ്യ 92 ആയി.

എന്‍ഡിഎ സഖ്യകക്ഷിയായ ജെഡിയുവിന് അഞ്ച് സീറ്റുണ്ട്. ആര്‍പിഐ-അഠാവ്‌ലെ, അസം ഗണ പരിഷദ്, മിസോ നാഷണല്‍ ഫ്രണ്ട്, നാഷണല്‍ പീപ്പിള്‍സ് പാര്‍ട്ടി, നാഗാ പീപ്പിള്‍സ് ഫ്രണ്ട്, പട്ടാളി മക്കള്‍ കക്ഷി, ബോഡോലാന്‍ഡ് പീപ്പിള്‍സ് ഫ്രണ്ട് എന്നീ കക്ഷികള്‍ക്ക് ഓരോ സീറ്റ് വീതമാണുള്ളത്. ഇതോടെ എന്‍ഡിഎയ്ക്ക് 104 അംഗങ്ങളായി.

നാമനിര്‍ദേശം ചെയ്ത നാല് അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണയും എന്‍ഡിഎയ്ക്ക് ലഭിക്കും. നിര്‍ണായക ബില്ലുകളില്‍ എഐഎഡിഎംകെ (9 അംഗങ്ങള്‍) ബിജെഡി (9), ടിആര്‍എസ് (7), വൈഎസ്ആര്‍പി (6) എന്നീ പാര്‍ട്ടികളുടെ പിന്തുണയും എന്‍ഡിഎ തേടാറുണ്ട്. വിഷയാധിഷ്ഠിതമായ പിന്തുണയാണ് ഈ പാര്‍ട്ടികള്‍ എന്‍ഡിഎയ്ക്കു നല്‍കുന്നത്.

ഉത്തരാഖണ്ഡിലും യുപിയിലും സമാജ്‌വാദി പാര്‍ട്ടിക്കു മൂന്നു സീറ്റുകളും ബിഎസ്പിക്ക് ഒരു സീറ്റും നഷ്ടമായി. യുപിയിലെ 31 രാജ്യസഭാ സീറ്റുകളില്‍ 22 എണ്ണവും ബിജെപിക്കാണ്. സമാജ്‌വാദി പാര്‍ട്ടിക്ക് അഞ്ചും ബിഎസ്പിക്കു മൂന്നും കോണ്‍ഗ്രസിന് ഒരു സീറ്റും മാത്രമാണുള്ളത്.

ബിജെപിയുടെ നീരജ് ശേഖര്‍, അരുണ്‍ സിങ്, ഗീതാ ഷാക്ക്യ, ഹരിദ്വാര്‍ ദുബെ, ബ്രിജ്‌ലാല്‍, ബി.എല്‍. വര്‍മ, സീമാ ദ്വിവേദി, സമാജ്‌വാദി പാര്‍ട്ടിയുടെ രാം ഗോപാല്‍ യാദവ്, ബിഎസ്പിയുടെ രാംജി ഗൗതം എന്നിവരാണ് ഇക്കുറി എതിരില്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. ഉത്തരാഖണ്ഡില്‍ മുതിര്‍ന്ന ബിജെപി നേതാവ് നരേഷ് ബന്‍സാല്‍ എതിരില്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ രാജ് ബാബ്ബറിന്റെ കാലാവധി അവസാനിച്ചതോടെയാണ് ബന്‍സാല്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. 2020 നവംബര്‍ 25 മുതല്‍ 2026 നവംബര്‍ 24 വരെയാണ് ഇവരുടെ കാലാവധി.

