എംബിബിഎസ് സീറ്റ് വാഗ്ദാനം ചെയത് പണം തട്ടിപ്പ്: ഒരാൾ പിടിയിൽ

കോട്ടയം∙ എംബിബിഎസ് സീറ്റ് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ആലപ്പുഴ സ്വദേശിയിൽ നിന്ന് പണം തട്ടിയ കേസിൽ ഒരാൾ കസ്റ്റഡിയിൽ. ഒരു പ്രമുഖ സംഘടനയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ ബിനു ചാക്കോയെ ആണ് പൊലിസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തത്.

തൃശൂർ അമല കോളജിൽ അഡ്മിഷൻ നൽകാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് കൊല്ലം സ്വദേശിയിൽ നിന്നും 21 ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്ത് വിശ്വാസ വഞ്ചന നടത്തിയെന്ന പരാതിയിലാണ് നടപടി. ഇതിനിടെ 2.5 ലക്ഷം രൂപ പരാതിക്കാർക്ക് തിരികെ നൽകിയെങ്കിലും ബാക്കി 18 ലക്ഷം രൂപ നൽകിയിരുന്നില്ല. കോട്ടയം വെസ്റ്റ് പൊലീസ് ഇയാളെ എറണാകുളത്തുനിന്നാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.



ഇതിനിടെ, കസ്റ്റഡിയിലായ ബിനു ചാക്കോയ്ക്ക് ഇന്ത്യൻ കാത്തോലിക് ഫോറവുമായി ബന്ധമുണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഇയാൾക്ക് സംഘടനയുമായി ബന്ധമില്ലെന്നും ഒരു വർഷം മുമ്പ് പുറത്താക്കിയിരുന്നതായും ഗ്ലോബൽ പ്രസിഡന്റ് മെൽബിൻ മാത്യു അറിയിച്ചു. നിലമ്പൂരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കോളജിൽ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്തു ബിനു ചാക്കോ 15 ലക്ഷം രൂപ വാങ്ങിയത് സംഘടനയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

