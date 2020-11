‘ബിജെപിയിലെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടേണ്ട ആവശ്യം ആർഎസ്എസിന് ഇല്ല’

തിരുവനന്തപുരം∙ ബിജെപിയിലെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടേണ്ട ആവശ്യം ആർഎസ്എസിനു വരുന്നില്ലെന്നു പ്രാന്ത കാര്യവാഹ് പി. ഗോപാലൻകുട്ടി. ആർഎസ്എസ് ബിജെപിയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെടാറില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ബിജെപിക്ക് പ്രസിഡന്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതൃനിരയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം മനോരമ ഓൺലൈനോട് പറ‍ഞ്ഞു.

തദ്ദേശ, നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ അടുത്തതോടെ തലപൊക്കിയ ഗ്രൂപ്പ് പോരാട്ടം ബിജെപിക്കു തലവേദനയായിരിക്കുകയാണ്. സ്ഥാനങ്ങൾ ലഭിച്ചില്ലെന്ന ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കളുടെ തുറന്നു പറച്ചിലിൽ കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിനു കടുത്ത അതൃപ്തിയുണ്ട്. പ്രശ്നങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തുതന്നെ പരിഹരിക്കണമെന്ന നിർദേശമാണ് അവർ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിരവധി ആരോപണങ്ങളിൽപ്പെട്ട് പ്രതിസന്ധിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ സാധ്യതകൾ ഇല്ലാതാക്കുന്ന പ്രവർത്തനം ആരിൽനിന്നും ഉണ്ടാകരുതെന്ന മുന്നറിയിപ്പും കേന്ദ്ര നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.



ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തുനിന്നു തന്നെ വൈസ് പ്രസിഡന്റാക്കി തരംതാഴ്ത്തിയെന്നാണ് ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിനു പരാതി നൽകിയത്. മക്കള്‍ വളര്‍ന്നു വലുതാകുമ്പോള്‍ മാതാപിതാക്കളെ വൃദ്ധസദനത്തില്‍ കൊണ്ടിടുന്നതുപോലെയായി തന്റെ അവസ്ഥയെന്നു പരിതപിച്ചാണു ബിജെപി മുന്‍ ഉപാധ്യക്ഷന്‍ പി.എം. വേലായുധന്‍ രംഗത്തെത്തിയത്.



English Summary : RSS will not interfere in internal matters of BJP