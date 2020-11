തിരഞ്ഞെടുപ്പ് യുഎസ്സിലെങ്കിലും ആഘോഷം കൊച്ചിയിൽ; ട്രംപിനു വേണ്ടി മലയാളിക്കൂട്ടം

കൊച്ചി∙ എറണാകുളം ജോസ് ജംക്‌ഷനിൽ എത്തിയാൽ ‘അമേരിക്കൻ ജംക്‌ഷനിൽ’ ആണോ എന്ന് ഒരു നിമിഷം സംശയിക്കാം. അമേരിക്കയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പു ചൂടു പിടിച്ചതോടെ റിപ്പബ്ലിക്കൻ സ്ഥാനാർഥികൾക്ക് ആശംസയർപ്പിച്ച് ഇവിടെ പടുകൂറ്റൻ ഹോർഡിങ്ങാണ് ഉയർന്നിരിക്കുന്നുത്. റിപ്പബ്ലിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർഥി ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെയും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മൈക് പെൻസിന്റെയും ചിത്രങ്ങൾ വച്ച് ക്രിസ്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ആൻഡ് അലയൻസ് ഫോർ സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ(കാസ) എന്ന സംഘടനയാണ് ജോസ് ജംക്‌ഷനിൽ ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

‘അമേരിക്കയെ വീണ്ടും മഹത്തായതാക്കാൻ തകർപ്പൻ വിജയം ആശംസിക്കുന്നു’ എന്നുള്ള വാക്കുകളാണ് ബോർഡിൽ. കേരളത്തിലെ ഒരുപറ്റം യുവാക്കളാണ് കാസയ്ക്കു പിന്നിൽ. ഭീകരത തടയാൻ അമേരിക്കയുടെ മാത്രമല്ല, ലോകത്തിന്റെ കൂടി ആവശ്യമാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വീണ്ടും പ്രസിഡന്റ് പദത്തിൽ എത്തുക എന്നത്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും മലയാളികൾക്കിടയിൽ വ്യാപക ക്യാംപെയ്ന്‍ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്ന് കാസയുടെ പ്രസിഡന്റ് കെവിൻ പീറ്റർ മനോരമ ഓൺലൈനോടു പറഞ്ഞു.



ലോകം കടന്നു പോകുന്നത് കടുത്ത തീവ്രവാദ ഭീഷണിയിലൂടെയാണ്. ഡെമോക്രാറ്റുകൾ എന്തിനെയെല്ലാമാണ് പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ട്രംപ് തന്നെ അവിടെ അധികാരത്തിൽ എത്തേണ്ടതുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയെ ഇത്രയേറെ പിന്തുണച്ച മറ്റൊരു പ്രസിഡന്റ് അമേരിക്കയ്ക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നതാണ് വസ്തുത. ഇന്ത്യക്കാരോടും മലയാളികളോടും റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയെ വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് അഭ്യർഥിച്ച് ഓൺലൈൻ ക്യാംപെയ്‌ൻ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. യുഎസിൽ പെൻസിൽവാനിയയിലും ടെക്സസിലുമെല്ലാം റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിക്കു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മലയാളികളുണ്ട്. ഇവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും പ്രചാരണം നടത്തി. കൊച്ചിയിൽ സ്ഥാപിച്ച ബോർഡ് ഇതിനകം യുഎസിലും മലയാളി വോട്ടർമാർക്കിടയിൽ കാര്യമായി പ്രചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. – അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കോവിഡ് വന്നത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരിച്ചടിയായിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി വൻ വിജയം നേടുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ലെന്ന് കാസ പ്രവർത്തകർ ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലാണ്. കോഴിക്കോട് സ്വദേശി ജോയ് ഏബ്രഹാം സെക്രട്ടറിയും ഫോർട്ട്കൊച്ചി സ്വദേശി ജെൻസൺ കൊഓർഡിനേറ്ററുമാണ്. ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള മലയാളികളും സംഘടനയുടെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

English Summary :US Election: Hoarding in support of Trump comes up in Kochi