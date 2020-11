വൈറസിനെ തോൽപ്പിക്കാനുള്ള ആദ്യപടി ട്രംപിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നത്: ജോ ബൈഡൻ

വാഷിങ്ടൻ∙ യുഎസിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം തടയുന്നതിന്റെ ആദ്യപടി പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയാണെന്ന് ഡെമോക്രാറ്റ് സ്ഥാനാർഥി ജോ ബൈഡൻ. പെൻസിൽവേനിയയിലെ പിറ്റ്സ്ബർഗിൽ അവസാനവട്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ബൈഡൻ. ‘വൈറസിനെ തോൽപ്പിക്കാനുള്ള ആദ്യപടി ഡോണൾഡ് ട്രംപിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയാണ്. എന്റെ സന്ദേശം വളരെ ലളിതമാണ്. ഈ രാജ്യത്ത് മാറ്റംകൊണ്ടുവരാനുള്ള അധികാരം നിങ്ങളുടെ കൈകളിലാണ്. ഡോണൾഡ് ട്രംപ് എത്ര ശ്രമിച്ചാലും എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല, ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ വോട്ടുചെയ്യുന്നത് തടയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും ചെയ്യാനാകില്ല.’ – ബൈഡൻ പറഞ്ഞു.

ആധുനിക പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ മുൻപൊരിക്കലും ട്രംപിനെപ്പോലെ വോട്ടിങ് തടസപ്പെടുത്താൻ ഒരു സ്ഥാനാർഥിയും ശ്രമിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഒരു മാധ്യമവാർത്ത ഉദ്ധരിച്ച് ജോ ബൈഡൻ പറഞ്ഞു. എല്ലാവരും വോട്ടുചെയ്യണമെന്ന് ട്രംപ് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അമേരിക്കക്കാർ വോട്ടുചെയ്യണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. സമ്പന്നരായ ആളുകൾ മാത്രമേ വോട്ട് ചെയ്യാവൂ എന്ന് അദ്ദേഹം കരുതുന്നു. അമേരിക്ക വോട്ടുചെയ്യുമ്പോൾ രാജ്യത്തിന്റെ ശബ്ദം ഉയർന്നു കേൾക്കും. വൈറ്റ് ഹൗസിൽനിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ട്രംപിന് സമയമായെന്നും ബൈഡൻ പറഞ്ഞു.

താൻ പ്രസി‍ന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാൽ ആദ്യദിവസം ചെയ്യുന്നത് കോവിഡ് നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കുകയായിരിക്കും. യുഎസിന്റെ ആധുനിക ചരിത്രത്തിൽ കറുത്തവർഗക്കാർക്കെതിരെ ഇത്രയും ദ്രോഹം ചെയ്ത മറ്റൊരു പ്രസിഡന്റ് ഇല്ലെന്നും ബൈഡൻ ആരോപിച്ചു. ബറാക് ഒബായ്ക്കെതിരെ വംശീയ അധിക്ഷേപം നടത്തിയ ആളാണ് ട്രംപ്. ആദ്യമായി ഒരു കറുത്തവർഗക്കാരി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർഥിയായി വോട്ടുതേടുമ്പോൾ‌ അവരെ ‘രാക്ഷസി’ എന്നു വിളിച്ചയാളാണ് ട്രംപെന്നും ബൈഡൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

English Summary: "First Step To Beating Coronavirus Is Defeating Trump": Joe Biden