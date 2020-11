തിരുവനന്തപുരം∙ ലൈഫ് മിഷൻ കരാർ കൈക്കൂലിയായി യുണിടാക് ഉടമ സന്തോഷ് ഈപ്പൻ സ്വപ്ന സുരേഷിനു വാങ്ങി നൽകിയ ഐഫോണുകൾ പിടിച്ചെടുക്കാൻ വിജിലൻസ് തീരുമാനം. ഇതിനായി ഐഫോൺ ലഭിച്ച എല്ലാവർക്കും വിജിലൻസ് നോട്ടീസ് നൽകും. നേരത്തെ കാട്ടാക്കട സ്വദേശി പ്രവീണിനു ലഭിച്ച ഐഫോൺ പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു.

നറുക്കെടുപ്പിലൂടെയാണ് ഫോണ്‍ ലഭിച്ചെതെന്നാണ് പ്രവീണ്‍ വിജിലന്‍സിനു നല്‍കിയ മൊഴി. പരസ്യ കമ്പനി ഉടമ പ്രവീൺ, എയർ അറേബ്യ മാനേജർ പത്മനാഭ ശർമ, എം. ശിവശങ്കർ, കോൺസുൽ ജനറൽ അഡിഷനൽ പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫിസർ രാജീവൻ, കൊല്ലം സ്വദേശി ജിത്തു എന്നിവരാണ് ഫോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒരു ഫോണിന്റെ വിവരങ്ങളാണ് ഇനി അറിയേണ്ടത്.



