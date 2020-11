അട്ടിമറിയാകുമോ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം? കോടതി കയറുമോ ട്രംപ്? യുഎസ് ഇനി സംഭവബഹുലം

2016ൽ യുഎസ് പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിനു ശേഷം ആദ്യമായി അണികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് നടത്തിയ പ്രസംഗത്തേക്കാളും അന്ന് വൈറലായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകന്റെ ഉറക്കംതൂങ്ങിയുള്ള നിൽപ്പായിരുന്നു. പുലർച്ചെ രണ്ടരയ്ക്കു തിരഞ്ഞെടുപ്പുഫലം വരികയും അതിന്റെ തൊട്ടുപിന്നാലെ ആഹ്ലാദപ്രകടനം നടത്തുകയും ചെയ്താൽ ഏതു കൊച്ചുകുട്ടിയും ഉറങ്ങിവീണു പോകും, അതുതന്നെയാണ് അന്നു 10 വയസ്സുണ്ടായിരുന്ന ബാരൻ ട്രംപിനും സംഭവിച്ചത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പുഫലത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ സമയവും കാലവുമൊന്നുമില്ലാത്ത രീതിയാണ് യുഎസിലുള്ളത്. ഇത്തവണ പക്ഷേ ആ അനിശ്ചിതത്വം കുറച്ചു കൂടുതലായിരിക്കുമെന്നാണ് നിരീക്ഷകരുടെ പക്ഷം.

‘എവിടെയോ എന്തോ തകരാറു പോലെ!’

എല്ലാ നാലു വർഷം കൂടുമ്പോഴും നവംബർ ഒന്നു കഴിഞ്ഞുള്ള ആദ്യത്തെ ചൊവ്വയായിരിക്കും പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. എന്നാൽ നവംബർ ഒന്ന് ചൊവ്വാഴ്ചയാണെങ്കിൽ എട്ടിന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കും. 2016ൽ അതാണു സംഭവിച്ചത്. വോട്ടെടുപ്പിനു പിന്നാലെ നവംബർ ഒൻപതിന് യുഎസ് സമയം പുലർച്ചെ രണ്ടരയോടെ ഫലം വന്നു. 2.50ന് ട്രംപിന്റെ വിജയഭേരി മുഴക്കിയ പ്രസംഗവും. എന്നാൽ ഇത്തവണ അതല്ല സ്ഥിതി. തിരഞ്ഞെടുപ്പുഫലം വൈകിയാൽ സുപ്രീംകോടതിവരെ കയറുമെന്ന് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഫലം വൈകിയാൽ അതിന്റെ അർഥം തിരഞ്ഞെടുപ്പുപ്രക്രിയയിൽ ‘എവിടെയോ എന്തോ തകരാറുണ്ടെന്നാണ്’ എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പുഫലം ചിലപ്പോൾ ആഴ്ചകളോളം നീളുമെന്നും അതല്ല പതിവു പോലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു ദിവസം തന്നെ അറിയാനാകുമെന്നും, അല്ലെങ്കില്‍ ഏതാനും ദിവസങ്ങള്‍ക്കകം അറിയാനാകുമെന്നുമെല്ലാമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ റിപ്പോർട്ടുകൾ. ആർക്കും ഉറപ്പിച്ചു പറയാനാകുന്നില്ല എന്നായിരിക്കും യുഎസിന്റെ പുതിയ പ്രസിഡന്റിനെ കണ്ടെത്താനാവുകയെന്ന്. എന്താണ് ഇത്തരമൊരു ആശയക്കുഴപ്പത്തിലേക്കു നയിച്ചത്? മറ്റൊന്നുമല്ല, ലോകത്തിനു മേൽ പിടിമുറുക്കിയ കോവിഡ് മഹാമാരിതന്നെ. ട്രംപിനെ മാത്രമല്ല, യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെയും പിടികൂടുകയായിരുന്നു കോവിഡ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ അന്നുതന്നെ ഫലം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നത് അതിഭീകരമായ അവസ്ഥയാണെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചയിലെ പ്രചാരണത്തിനിടെ ട്രംപ് പറഞ്ഞത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടും പല സ്റ്റേറ്റുകളിലും വോട്ടെണ്ണൽ തുടരുമെന്നതാണ് ട്രംപിന്റെ പരിഭ്രമത്തിനു കാരണം. എന്നാൽ യുഎസ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിൽ ഇതു സ്വാഭാവികമാണെന്ന് നിരീക്ഷകർ പറയുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം നീണ്ടാൽ അതിനർഥം കൃത്രിമം നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നല്ലെന്നും അവർ പറയുന്നു.

എന്തുകൊണ്ട് ഫലം വൈകും?

യുഎസിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുരീതി തന്നെയാണ് ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ ഈ പ്രവചനാതീത സ്വഭാവത്തിനു പ്രധാന കാരണം. ഇലക്ടറൽ കോളജ് സംവിധാനത്തിലൂടെയാണ് രാജ്യത്ത് പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. യുഎസിലെ 50 സ്റ്റേറ്റുകളിലെയും തലസ്ഥാനമായ വാഷിങ്ടൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓഫ് കൊളംബിയയിലെ മൂന്നു വോട്ടുകളുമടക്കം 538 ഇലക്ടറൽ വോട്ടുകൾ ചേർന്നതാണ് ഇലക്ടറർ കോളജ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേവലഭൂരിപക്ഷത്തിനു വേണ്ടത് 270 ഇലക്ടറൽ വോട്ട്. നവംബർ മൂന്നിനു നടക്കുന്ന പ്രധാന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനം വോട്ടു ചെയ്യുന്നത് ട്രംപിനോ ഡമോക്രാറ്റിക് സ്ഥാനാർഥി ജോ ബൈഡനോ അല്ല, മറിച്ച് അവരെ ഇലക്ടറൽ കോളജ് വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഓരോ സ്റ്റേറ്റിന്റെയും പ്രതിനിധികളെയാണ്, അതായത് ഇലക്ടർമാരെ.

ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിനു സമാനമായി യുഎസിൽ കോൺഗ്രസ് ആണ്. നമ്മുടെ ലോക്‌സഭയും രാജ്യസഭയും പോലെ അവിടെ ജനപ്രതിനിധി സഭയും സെനറ്റുമുണ്ട്. ഇവ രണ്ടും സംയുക്തമായി ചേർന്നാണ് ജനുവരി ആറിന് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർഥിയെ ഔദ്യോഗികമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അതിനു മുൻപേതന്നെ ആരാണ് പ്രസിഡന്റ് എന്നത് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടാകുമെന്നു മാത്രം. സെനറ്റ്, ജനപ്രതിനിധി സഭ അംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള വോട്ടെടുപ്പും നവംബർ മൂന്നിനാണ്.

കൂടുതൽ വോട്ട് കിട്ടിയിട്ടും കാര്യമില്ല!

കൂടുതൽ വോട്ടു നേടുന്ന പാർട്ടിക്ക് ആ സ്റ്റേറ്റിലെ മൊത്തം ഇലക്ടറൽ വോട്ടും ലഭിക്കുന്ന രീതിയാണ് യുഎസിൽ (മെയ്ൻസ നെബ്രാസ്ക സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഒഴികെ) ഉദാഹരണമായി, ഫ്ലോറിഡ സ്റ്റേറ്റിൽ 29 ഇലക്ടറൽ വോട്ടുകളാണുള്ളത്. അവിടെ ഡമോക്രാറ്റുകൾക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കൻസിനേക്കാളും വോട്ടു കിട്ടിയെന്നിരിക്കട്ടെ, അതോടെ 29 ഇലക്ടറൽ വോട്ടുകളും ഡമോക്രാറ്റുകൾക്ക് സ്വന്തം. ടെ‌ക്‌സസ് സ്റ്റേറ്റ് മറ്റൊരു ഉദാഹരണമായെടുക്കാം. ഇവിടെ 38 ഇലക്ടറൽ വോട്ടുകളാണുള്ളത്. ഇത്രയും കാലം സ്വിങ് സ്റ്റേറ്റുകൾക്കൊപ്പം പോകാതെ റിപ്പബ്ലിക്കൻസിനൊപ്പം നിന്ന ടെക്സസിൽ ഇത്തവണ കാറ്റ് നേരിയ തോതിൽ ഡമോക്രാറ്റുകൾക്ക് അനുകൂലമാണ്. ഇവിടെ വളരെ നേരിയ ശതമാനത്തിൽ പോലും (ഒന്നോ രണ്ടോ വോട്ടിനു പോലും!) ഭൂരിപക്ഷം നേടി ആരു മുന്നിലെത്തുന്നോ സ്റ്റേറ്റിലെ 38 ഇലക്ടറല്‍ വോട്ടും അവർക്കു സ്വന്തം.

2016ൽ ജനകീയ വോട്ടിലേറെയും ഡമോക്രാറ്റിക് സ്ഥാനാർഥി ഹിലറി ക്ലിന്റനായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇലക്ടറൽ കോളജിൽ വോട്ട് കൂടുതൽ നേടിയതാകട്ടെ ട്രംപും. സ്വാഭാവികമായും വിജയം അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പോയി. 2000ത്തിലും 1800കളിൽ മൂന്നു തവണയും ഇതു സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആർക്കും ഭൂരിപക്ഷം നൽകാതെ എങ്ങോട്ടും ചായാവുന്ന നിലയ്ക്കു നിൽക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റുകളാണ് ഓരോ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും വിധി നിർണയിക്കുക. ‘സ്വിങ്’ സ്റ്റേറ്റുകള്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവയ്ക്കു വേണ്ടിയായിരിക്കും ഇരു പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർഥികളും ഓരോ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രചാരണം നടത്തുക.

അരിസോന, ഫ്ലോറിഡ, ജോർജിയ, അയോവ, മയ്ൻ, മിഷിഗൻ, മിന്നെസോട്ട, നെബ്രാസ്ക, നെവാഡ, ന്യൂ ഹാംപ്‌ഷർ, നോർത്ത് കാരലൈന, ഒഹായോ, പെൻസിൽവേനിയ, ടെക്സസ്, വിസ്കോൻസെൻ എന്നിങ്ങനെ ഇത്തവണയുമുണ്ട് ‘സ്വിങ്’ സ്റ്റേറ്റുകൾ. ഇവിടങ്ങളിലെല്ലാം ചേർന്ന് 201 ഇലക്ടറൽ വോട്ടുകളാണുള്ളത്. അയോവ, മിഷിഗൻ, നോർത്ത് കാരലൈന, ജോർജിയ, ഫ്ലോറിഡ എന്നിവിടങ്ങളിലായിരുന്നു അവസാനഘട്ടത്തിൽ ട്രംപ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത്. ബൈഡനാകട്ടെ പെൻസിൽവേനിയയിലും.

വോട്ടിനെ ‘പോസ്റ്റാക്കിയ’ കോവിഡ്!

പോളിങ് സെന്ററിലെത്തി കോവിഡ് പിടിക്കുന്നതിനും നല്ലത് പോസ്റ്റൽ വോട്ടാണെന്ന് (വോട്ട്–ബൈ–മെയിൽ/മെയിൽ ബാലറ്റ്) ഇത്തവണ അമേരിക്കക്കാർ കരുതിയതാണ് പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പു ഫലം വൈകുന്നതിനു പ്രധാന കാരണം. പല സ്റ്റേറ്റുകളിലും പല രീതികളിലാണ് പോസ്റ്റൽ വോട്ട്. ചിലയിടത്ത് പ്രാദേശിക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അതോറിറ്റിക്ക് വ്യക്തമായ കാരണം (അസുഖം, സ്ഥലത്തില്ലാതിരിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയവ) നൽകിയാൽ മാത്രമേ പോസ്റ്റൽ വോട്ടിനു സാധിക്കൂ–ആബ്സന്റീ ബാലറ്റ് എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ ഇത്തവണ യാതൊരു കാരണവും ബോധിപ്പിക്കാതെതന്നെ ആബ്സന്റീ ബാലറ്റിനുള്ള അവസരം 34 സ്റ്റേറ്റുകളും വോട്ടർമാർക്കു നൽകി. കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. ശേഷിച്ചവയിൽ ഒൻപത് സ്റ്റേറ്റുകളും കൊളംബിയ ഡിസ്ട്രിക്ടും പ്രധാന തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുൻപേതന്നെ അംഗീകൃത വോട്ടർമാർക്ക് ബാലറ്റ് അയച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു.

ഡമോക്രാറ്റിക് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ക്യാംപെയ്നിൽനിന്ന് (ചിത്രം: Mark Makela/Getty Images/AFP)

ഏകദേശം ഒൻപതു കോടി തപാൽ വോട്ടുകളാണ് ഇത്തവണ എണ്ണാനുള്ളതെന്നാണു കരുതുന്നത്. അവ എണ്ണിത്തീരുമ്പോഴേക്കും സമയമെടുക്കുക സ്വാഭാവികം. എത്തുന്ന ബാലറ്റുകളെല്ലാം കവറിൽനിന്നു മാറ്റി തരംതിരിച്ച് എന്തെങ്കിലും പിശകുണ്ടോയെന്നു പരിശോധിക്കുന്നതാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ജീവനക്കാരുടെ ആദ്യ ജോലി. കവറിലെ വോട്ടർമാരുടെ ഒപ്പ് പരിശോധിച്ച് വിശ്വാസ്യതയും ഉറപ്പാക്കണം. ബാലറ്റ് പിന്നീട് തരംതിരിച്ച് സ്കാൻ ചെയ്യും. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസമായിരിക്കും ഇവയെല്ലാം മിക്ക സ്റ്റേറ്റുകളിലും എണ്ണുക. മികച്ച രീതിയിൽ വോട്ട്–ബൈ–മെയിൽ സംവിധാനങ്ങളുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളിലെല്ലാം തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുൻപുതന്നെ പോസ്റ്റല്‍ വോട്ടുകളെല്ലാം തരംതിരിച്ച് എണ്ണാന്‍ പരുവത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാകും. അവിടങ്ങളിൽ ഫലവും അതിവേഗം പ്രഖ്യാപിക്കും. എന്നാൽ ഒട്ടേറെ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഇപ്പോഴും ഈ സംവിധാനമായിട്ടില്ല. മാത്രവുമല്ല നിയമപ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം പലയിടത്തും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസത്തിനു മുന്നോടിയായി ബാലറ്റുകൾ തരംതിരിച്ചു വയ്ക്കാനുമാകില്ല. അതിനാൽത്തന്നെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസം പോളിങ് സ്റ്റേഷനിലെ വോട്ടുകൾക്കൊപ്പം മാത്രമേ ഇവയും എണ്ണാനാകൂ.

ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആശയക്കുഴപ്പം നിലനില്‍ക്കുന്നത് നിർണായക ‘സ്വിങ്’ സ്റ്റേറ്റുകളായ മിഷിഗൻ, പെൻസിൽവേനിയ, വിസ്കോൻസെൻ സ്റ്റേറ്റുകളിലാണ്. മൂന്നിടത്തും റിപ്പബ്ലിക്കൻസിനാണ് പ്രാദേശിക ഭരണത്തിൽ മുൻതൂക്കം. വേഗത്തിൽ വോട്ടെണ്ണെൽ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വോട്ട്–ബൈ–മെയിൽ സംബന്ധിച്ച നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യണമെന്ന് ഇവിടങ്ങളിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നാളുകളായി ആവശ്യപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ പ്രധാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസത്തിന് 24 മണിക്കൂർ മുൻപേതന്നെ പോസ്റ്റൽ വോട്ടുകൾ തരംതിരിക്കാൻ മാത്രമാണ് മിഷിഗൻ സ്റ്റേറ്റ് ഭരണകൂടം അനുമതി നൽകിയത്, അതും നഗരഭാഗങ്ങളിൽ. എന്നാൽ വോട്ടെണ്ണലിന് വേഗം കൂട്ടാൻ ആ സമയം പോരെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത്.

മൂന്നിടത്തും ആദ്യം പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളിലെ വോട്ടായിരിക്കും എണ്ണുക. അത് ട്രംപിന് അനുകൂലമാകുമെന്നാണ് റിപ്പബ്ലിക്കൻസിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ. പോസ്റ്റൽ വോട്ടുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നത് ഡമോക്രാറ്റുകളെയാണ് അനുകൂലിക്കുകയെന്ന ഒരു വിശ്വാസവുമുണ്ട് റിപ്പബ്ലിക്കൻസിന്. കോവിഡ് സാഹചര്യമായതിനാൽ പരമാവധി പോസ്റ്റൽ വോട്ടുകൾക്ക് ബൈഡൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തതാണു കാരണം. എന്നാൽ കോവിഡിനെ വകവയ്ക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന ട്രംപ് വിശ്വസിക്കുന്നത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസം, നവംബർ മൂന്നിന്, ലഭിച്ചേക്കാവുന്ന വ്യക്തിഗത വോട്ടുകളിലും; അതായത് ജനം നേരിട്ട് പോളിങ് ബൂത്തിലെത്തി ചെയ്യുന്നവ. അതേസമയം, പോസ്റ്റൽ വോട്ടുകൾ പൂരിപ്പിക്കുന്നതിലെ സങ്കീർണത കാരണം ബാലറ്റിൽ പല സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളും പോരായ്മകളും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയിൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയാൽ വൻതോതിൽ പോസ്റ്റൽ വോട്ട് തള്ളിപ്പോകാനും സാധ്യതയേറെ. അതു ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുന്നതാകട്ടെ ഡമോക്രാറ്റുകളെയും.

നേരത്തേ വന്ന വോട്ടുകൾ!

ട്രംപിന്റെ എതിർചേരിയിലുള്ള ചെറുഗ്രൂപ്പുകൾ പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള അവസരമെന്ന നിലയ്ക്ക് പോസ്റ്റൽ വോട്ടുകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമെന്നാണു റിപ്പബ്ലിക്കൻസ് കരുതുന്നത്. ഒരാളുടെ പോസ്റ്റൽ വോട്ട് അത്തരത്തിൽ മറ്റൊരാൾക്കു ചെയ്യാനാകുമെന്നും വിമർശനമുണ്ട്. ട്രംപ്‌വിരുദ്ധരായ ചെറുപ്പക്കാർ, കുറഞ്ഞ വരുമാനക്കാർ, ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗക്കാർ, ആവശ്യത്തിന് ഗതാഗത സൗകര്യമില്ലാത്തവർ തുടങ്ങിയ ‘ഗ്രൂപ്പുകൾ’ പോസ്റ്റൽ വോട്ട് അട്ടിമറിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ പക്ഷം ഭയക്കുന്നത്.

എന്നാൽ പോസ്റ്റൽ വോട്ടുകളിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഒരു കാലത്തും, ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും, ഒരു പാർട്ടിയെയും ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കലിഫോർണിയ, യുട്ട, വാഷിങ്ടൻ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ സ്റ്റാൻഫഡ് സർവകലാശാല നടത്തിയ പഠനത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. 1996 മുതൽ 2018 വരെയുള്ള വിവിധ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ വിശകലനം ചെയ്തായിരുന്നു പഠനം. മാത്രവുമല്ല, പോസ്റ്റല്‍ വോട്ടുകളിൽ കൃത്രിമം കാണിക്കുക, ഒരാളുടെ വോട്ട് മറ്റൊരാൾ ചെയ്യുക, ബാലറ്റ് മോഷ്ടിക്കുക തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണ് യുഎസിൽ. തന്റെ പോസ്റ്റൽ വോട്ട് അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടുവെന്നു സംശയം തോന്നിയാൽ വോട്ടർക്ക് കോടതിയെ സമീപിക്കാം.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിനത്തിലെ വമ്പൻ ‘ക്യൂ’ ഒരുക്കുന്ന കോവിഡ് ആശങ്ക മറികടക്കാൻ പലരും ഇത്തവണ നേരത്തേ സജ്ജമാക്കിയ പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളെ ആശ്രയിച്ചിരുന്നു. ഇത്തരം സ്റ്റേഷനുകളിൽ പതിവില്ലാത്തവിധം കണ്ട നീണ്ട നിര വ്യക്തമാക്കിയത് മുൻകാലങ്ങളിൽനിന്നു വിപരീതമായി ഇത്തരം വോട്ടുകളിലും വൻ വർധനവുണ്ടായെന്നാണ്. 43 സ്റ്റേറ്റുകളും വാഷിങ്‌ടൻ ഡിസിയും ഇത്തവണ ഈ സൗകര്യമൊരുക്കിയിരുന്നു. ഇത്തവണ ഏകദേശം 24 കോടി അമേരിക്കക്കാർക്ക് വോട്ടവകാശമുണ്ട്. നിഗമനം ശരിയായാൽ ഏകദേശം 15 കോടി പേർ ഇത്തവണ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തും. 2016ൽ 61.4 ശതമാനമായിരുന്നു പോളിങ്. എന്നാൽ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ അത് 65% വരെയെത്താമെന്ന് അനാലിസിസ് വെബ്സൈറ്റായ ഫൈവ്‌തേർട്ടിഎയ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെ പ്രവചിക്കുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ 1908നു ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കായിരിക്കും അത്.

‘യുഎസ് ഇലക്‌ഷൻസ് പ്രോജക്ടി’ലെ ഡോ.മൈക്കേൽ പി.മക്‌‍ഡൊണാൾഡിന്റെ നിഗമനം പ്രകാരം ഒക്ടോബർ 30 വരെ ഏകദേശം എട്ടു കോടി ആബ്സന്റീ വോട്ടുകളും നേരത്തേയുള്ള പോളിങ് സ്റ്റേഷനിലെ വോട്ടുകളും രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 2016ൽ ഇത് 5.8 കോടിയായിരുന്നു. ഫ്ലോറിഡ സർവകലാശാലയിലെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് അസോ.പ്രഫസറായ മക്‌ഡൊണാൾഡ് തിരഞ്ഞെടുപ്പു കണക്കുകളുടെ വിശകലനങ്ങളിൽ ഏറെ പ്രശസ്തനാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്ന നിലവിലെ എട്ടു കോടി വോട്ടെന്നത് ഇനിയും ഉയർന്നേക്കാം. പല സ്റ്റേറ്റുകളിലും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസത്തിനു ശേഷവും പോസ്റ്റൽ വോട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒഹായോ സംസ്ഥാനം നവംബർ 13 വരെ മെയിൽ ബാലറ്റ് സ്വീകരിക്കും.

എണ്ണിത്തീരും മുൻപേ വിജയി!

തിരഞ്ഞെടുപ്പു ദിവസംതന്നെ എല്ലാ വോട്ടും എണ്ണിത്തീർന്ന സംഭവം യുഎസ് വോട്ടു ചരിത്രത്തിലില്ല. 15 കോടിയോളം വരുന്ന വോട്ടുകളെക്കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നതെന്നോർക്കണം; മനുഷ്യസാധ്യമല്ല അത്തരത്തിലൊന്ന്. എന്നാൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ലഭ്യമായ ഫലവും വോട്ടർ സർവേകളും മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ കണക്കുകളുമെല്ലാം വിശകലനം ചെയ്ത് മാധ്യമങ്ങളും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രസിഡന്റിനെ അനൗദ്യോഗികമായി മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കുന്ന രീതിയാണ് യുഎസിൽ. എന്നാൽ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഇ‍ഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം നടക്കുന്ന സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ ഭൂരിപക്ഷം വോട്ടും എണ്ണിത്തീർക്കുകതന്നെ വേണം. അതാണിപ്പോൾ യുഎസിൽ സംഭവിക്കുന്നതും. പ്രത്യേകിച്ച്, മുൻപെങ്ങുമില്ലാത്ത വിധം പോസ്റ്റൽ വോട്ടുകൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിർണായക ശക്തിയാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ.

യുഎസിലെ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ എല്ലാം വോട്ടെണ്ണലിൽ ഒച്ചിന്റെ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നവയല്ല. അതിനാൽത്തന്നെ നിർണായകമായ സ്റ്റേറ്റുകൾ ഫലം കൃത്യമായി പുറത്തുവിട്ടാൽ ഒരു സ്ഥാനാർഥിയുടെ ഇലക്ടറൽ വോട്ടുകളിലെ ഭൂരിപക്ഷം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാനാകും. പക്ഷേ ‘സ്വിങ്’ സ്റ്റേറ്റുകൾ ചാഞ്ചാടി നിൽക്കുന്നതു തുടർന്നാൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രതീക്ഷയും നഷ്ടമാകും. 2016ൽ ട്രംപിന്റെ വിജയത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ച സ്റ്റേറ്റുകളായിരുന്നു മിഷിഗൻ, പെൻസിൽവേനിയ, വിസ്കോൻസെൻ എന്നിവ– ആകെ 46 ഇലക്ടറൽ വോട്ടുകൾ. എന്നാൽ ഇത്തവണ മൂന്നിടത്തും വൻ തോതിലാണു പോസ്റ്റൽ വോട്ടുകൾ. അതിനാൽത്തന്നെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു ദിവസം വരെ ഇവിടുത്തെ പോസ്റ്റൽ വോട്ട് തരംതിരിക്കാൻ ഭരണകൂടം അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ല. ഇത്തവണ പ്രസിഡന്റിന്റെ വിജയം നിശ്ചയിക്കുന്നതിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഈ സ്റ്റേറ്റുകൾക്കു പങ്കുണ്ടാവില്ലെന്നു ചുരുക്കം. അവിടെയാണ് 29 ഇലക്ടറൽ വോട്ടുകളുള്ള ഫ്ലോറിഡയുടെ പ്രസക്തി.

പ്രധാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസത്തിന് 22 നാൾ മുൻപുതന്നെ മെയിൽ ബാലറ്റ് തരംതിരിക്കാൻ പ്രാദേശിക ഭരണകൂടം ഇവിടെ അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. ഏറ്റവും വലിയ നിർണായക സ്റ്റേറ്റുകളിലൊന്നു കൂടിയാണ് ഫ്ലോറിഡ. ആ സ്റ്റേറ്റ് ട്രംപിനു നഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ 270 വോട്ടുകൾ നേടി ഭൂരിപക്ഷം സ്വന്തമാക്കാൻ ട്രംപിന് ഏറെ വിയർപ്പൊഴുക്കേണ്ടി വരും. ഒരുപക്ഷേ വൈറ്റ് ഹൗസിലേക്കു വീണ്ടുമെന്ന സ്വപ്നം പോലും ത്യജിക്കേണ്ടി വരും. നോർത്ത് കാരലൈന, ജോർജിയ എന്നീ സ്റ്റേറ്റുകളിലും മെയിൽ ബാലറ്റ് നേരത്തേ തരംതിരിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അവയും ട്രംപിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിർണായകമാണ്. ഈ രണ്ടു സ്റ്റേറ്റിലും ഇന്നേവരെ ഇത്രയേറെ മെയിൽ ബാലറ്റുകൾ പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല. അതിനാൽത്തന്നെ എത്രമാത്രം വേഗത്തിൽ ഇവിടെ വോട്ടെണ്ണിത്തീരുമെന്ന സംശയവും ബാക്കി.

2016ൽ ട്രംപിന് വിജയം സമ്മാനിച്ച അയോവ, ഒഹായോ സ്റ്റേറ്റുകളിലും മെയിൽ ബാലറ്റ് നേരത്തേ തരംതിരിച്ചു തുടങ്ങി. എന്നാൽ ഇത്തവണ ഇരു സ്റ്റേറ്റുകളും ജോ ബൈഡൻ സ്വന്തമാക്കുമെന്നാണ് ഡമോക്രാറ്റുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകളിലും തിരഞ്ഞെടുപ്പു ദിവസം എന്തായിരിക്കും ഫലമെന്ന് ഉറ്റുനോക്കുന്നവരേറെ. ഇത്തരത്തിൽ വിവിധ നിർണായക സ്റ്റേറ്റുകളിലെ ആദ്യഫല സൂചനകൾ ആർക്കും ഭൂരിപക്ഷം നൽകിയില്ലെങ്കിലാണ്, മെയിൽ ബാലറ്റ് എണ്ണിത്തീർക്കാൻ ഏറെ നാൾ വേണ്ട മറ്റു സ്റ്റേറ്റുകളിലേക്ക് അന്തിമഫലത്തിനു വേണ്ടി കണ്ണെറിയണോ എന്നു പോലും ആലോചിക്കേണ്ടി വരിക.

കാറ്റ് വീശുന്നതെങ്ങോട്ട്?

ആബ്സന്റീ ബാലറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പോസ്റ്റൽ വോട്ട്, നേരത്തേ സജ്ജമാക്കിയ ബൂത്തുകളിലെത്തി ചെയ്ത വോട്ടുകൾ, നവംബർ മൂന്നിന് ചെയ്ത വോട്ടുകൾ.. ഇങ്ങനെ ‘മൂന്നിനം’ വോട്ടുകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു മാത്രമേ ഇത്തവണ തിരഞ്ഞെടുപ്പു ഫലം തീരുമാനിക്കാനാകൂ. ആരംഭത്തിൽ ഫ്ലോറിഡ, ജോർജിയ, ഒഹായോ, നോർത്ത് കാരലൈന തുടങ്ങിയ സ്റ്റേറ്റുകളിലെ മെയിൽ ബാലറ്റുകളായിരിക്കും എണ്ണുക. ഫലം ഡമോക്രാറ്റുകൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കുമെന്നാണു കരുതുന്നത്. എന്നാൽ നവംബർ മൂന്നിലെ വോട്ടെണ്ണിത്തുടങ്ങുന്നതോടെ കാറ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ പക്ഷത്തേക്കു വീശിത്തുടങ്ങും. മിഷിഗൻ, പെൻസിൽവേനിയ, വിസ്കോൻസെൻ സ്റ്റേറ്റുകളിലെ വോട്ടെണ്ണലോടെ സ്ഥിതി തലകീഴായി മാറാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അവിടെ ആദ്യമേതന്നെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു ദിവസത്തെ ഫലം വരുന്നതോടെ റിപ്പബ്ലിക്കന്‍സിനായിരിക്കും മുൻതൂക്കം. പോസ്റ്റൽ വോട്ടുകളോടെ ഡമോക്രാറ്റുകൾക്കും. ഇവയെല്ലാം ഫലത്തിന്റെ ‘ചാഞ്ചാട്ടത്തിലും’ പ്രതിഫലിക്കും.

ആദ്യം ഏത് വോട്ട് എണ്ണണമെന്നതിലും ഓരോ സ്റ്റേറ്റുകളിലും ഓരോ രീതിയാണ്. നവംബർ 13 വരെ മെയിൽ ബാലറ്റ് എണ്ണുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളുമുണ്ട്. നിർണായക സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ഫലം പിന്നെയും നീളും. വീണ്ടും വോട്ടെണ്ണമെന്ന് ആവശ്യമുയരുകയും പ്രശ്നത്തെ നിയമപരമായി നേരിടാൻ പാർട്ടികൾ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഫലം പിന്നെയും വൈകും. ഇതുവരെയുള്ള ട്രംപിന്റെ പ്രസ്താവനകളും വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്, വോട്ടെണ്ണൽ നീണ്ടാൽ പ്രശ്നം കോടതിയിലായിരിക്കും അവസാനിക്കുക എന്നതിലേക്കാണ്. ചിലപ്പോൾ സുപ്രീകോടതി ഇടപെടലും ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടായേക്കാമെന്നും ഒരു ചെറുപക്ഷം വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്.

കോടതിക്ക് എന്താ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കാര്യം?

നവംബർ മൂന്നിനു ശേഷം ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്കകം പൂർണമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം നൽകണമെന്ന് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനും നിർദേശമുണ്ട്. എന്നാൽ ഡിസംബർ എട്ടോടെ വോട്ടെണ്ണലും ആവശ്യമെങ്കിൽ വീണ്ടും വോട്ടെണ്ണലും എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും ഔദ്യോഗികമായി പൂർത്തിയാക്കും. ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും ജയിച്ച പാർട്ടിയുടെ ഇലക്ടറൽ കോളജ് പ്രതിനിധികൾ അവരുടെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർഥിക്ക് വോട്ടു ചെയ്യുന്നത് ഡിസംബർ 14നാണ്. ചിലപ്പോൾ ട്രംപോ ബൈഡനോ, യുഎസിൽ ആര്?’ എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ അതുവരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും. 2000ത്തിൽ സമാനമായ അവസ്ഥയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അക്കൊല്ലം ഡിസംബർ പകുതിയോടെയാണ് ഔദ്യോഗികമായി വിജയിയെ പ്രഖ്യാപിക്കാനായതു പോലും. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സുപ്രീംകോടതിക്കും ഇടപെടേണ്ടി വന്നു.

ഫ്ലോറിഡയിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിധിയായിരുന്നു അക്കൊല്ലം നിർണായകം. അവിടെ വീണ്ടും വോട്ടെണ്ണൽ നടത്തിയിട്ടും തർക്കം പരിഹരിക്കാനായില്ല. എന്നാൽ കേസ് കോടതിയിലെത്തിയതോടെ ഡമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ അൽ ഗോറിന്റെയും റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർ‌ട്ടിയുടെ ജോർജ് ബുഷിന്റെയും ‘വിധി’ കോടതിയുടെ കൈകളിലായി, സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഭൂരിപക്ഷ വിധി അനുകൂലമായത് ബുഷിനായിരുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം യുഎസ് പ്രസിഡന്റുമായി. പിന്നീട് ഏറെ വിവാദങ്ങൾക്കിടയാക്കിയിരുന്നു കോടതിയുടെ ഈ തീരുമാനം. ഇത്തവണയും കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ മണക്കുന്നുണ്ട് പലരും.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കേന്ദ്രത്തിലേക്കുള്ള വഴി വ്യക്തമാക്കുന്ന ബോർഡ്. പോർട്‌ലൻഡിൽനിന്നുള്ള കാഴ്ച. (ചിത്രം: Nathan Howard / GETTY IMAGES)

ആരു ഭൂരിപക്ഷം നേടിയാലും അത് ‘ഔദ്യോഗിക’മാകണമെങ്കിൽ 2021 ജനുവരി 6ന് യുഎസ് കോൺഗ്രസിലെ ജനപ്രതിനിധി സഭയും സെനറ്റും ചേരണം. ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നിന് നടക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് സംയുക്ത സമ്മേളനത്തിൽ ഇലക്ടറൽ വോട്ടുകൾ എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തി വിജയിയെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കും. ജനുവരി 20നായിരിക്കും പുതിയ പ്രസിഡന്റിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞ. ഇനി രണ്ടു സ്ഥാനാർഥിക്കും ഇലക്ടറൽ കോളജിൽ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ചില്ലെന്നിരിക്കട്ടെ. ജനപ്രതിനിധി സഭയ്ക്കായിരിക്കും പ്രസിഡന്റിനെ വോട്ടിനിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവസരം. വൈസ് പ്രസിഡന്റിനെയാകട്ടെ സെനറ്റും തിരഞ്ഞെടുക്കും. യുഎസ് ചരിത്രത്തിൽ ഒരൊറ്റത്തവണയേ ഇതു സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ– 1824ൽ. ചരിത്രം ആവർത്തിക്കുമോ? കാത്തിരുന്നുതന്നെ കാണണം.

English Summary: When the result of the US presidential election comes? How Mail Ballots Could Delay US Election Results? Tracking the results Guide