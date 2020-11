കാമുകിയുടെ സഹോദരനെ വെടിവച്ചുകൊന്നു: പ്രമുഖ യൂട്യൂബറും കൂട്ടാളികളും പിടിയിൽ

ന്യൂഡൽഹി∙ പ്രണയബന്ധത്തെ എതിർത്ത കാമുകിയുടെ സഹോദരനെ വെടിവച്ചു കൊന്ന പ്രമുഖ യൂട്യൂബറും കൂട്ടാളികളും അറസ്റ്റിൽ. നോയിഡ സെക്ടർ-53 സ്വദേശി നിസാമുൽ ഖാൻ, സുഹൃത്തുക്കളായ സുമിത് ശർമ, അമിത് ഗുപ്ത എന്നിവരെയാണ് നോയിഡ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

നോയിഡയിൽ നിന്നുള്ള അറിയപ്പെടുന്ന ബൈക്ക് സ്റ്റണ്ടർ കൂടിയായ നിസാമുൽ ഖാനു യൂട്യൂബിൽ 9 ലക്ഷത്തിലധികം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ട്. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും ലക്ഷക്കണക്കിനു പേരാണ് ഇയാളെ പിന്തുടരുന്നത്. ബൈക്ക് ഉപയോഗിച്ചുള്ള അഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്താണ് ഇയാൾ ആരാധകരെ സൃഷ്ടിച്ചത്.

നോയിഡ സെക്ടർ-31-ൽ താമസിക്കുന്ന കമൽ ശർമ(26)യാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഒക്ടോബർ 28 ന് രാത്രി കമ്പനിയിലെ ജോലികഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങുന്ന വഴിയാണ് കമൽ ശർമയ്ക്ക് വെടിയേറ്റത്. സംഭവത്തിൽ നോയിഡ പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും കൊലയാളികളെ കുറിച്ച് യാതൊരു സൂചനയും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല.

2017 ൽ സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിൽ വച്ചാണ് നിസാമുൽ ഖാൻ പെൺകുട്ടിയെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. സഹോദരിയുമായുള്ള ഇയാളുടെ ബന്ധത്തെ കമൽ ചോദ്യം ചെയ്തതാണ് വൈരാഗ്യത്തിനു കാരണമായത്. ഈ ബന്ധത്തിന്റെ പേരിൽ കമൽ ശർമ നിരവധി തവണ മർദിച്ചുവെന്നും കാമുകിയുടെ ഫോൺ ബലമായി പിടിച്ചെടുത്തെന്നും നിസാമുൽ ഖാൻ മൊഴി നൽകി. ഇതോടെ ഇയാളെ കൊലപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.



കൊലപാതകം നടന്ന പ്രദേശത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ബൈക്കിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മൂന്ന് യുവാക്കളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തുവെങ്കിലും തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാതിരുന്നത് വെല്ലുവിളിയായി. കമൽ ശർമയുടെ സഹോദരിയെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് നിസാമുൽ ഖാനും സുഹൃത്തുക്കളും കുടുങ്ങിയത്.



കമലിനെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിച്ച തോക്ക്, പ്രതികളുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, ഇവരുടെ ബൈക്കുകൾ, വെടിയുണ്ടകൾ എന്നിവ പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു. ഒക്ടോബർ 28 ന് രാത്രി നോയിഡയിലെ ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രത്തിനു സമീപത്തു വച്ചാണ് പ്രതികൾ കമലിനെ പിന്നിൽ നിന്ന് വെടിവച്ചത്.



ഉടൻ തന്നെ പ്രദേശവാസികൾ ഇയാളെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചുവെങ്കിലും വൈകാതെ തന്നെ മരിച്ചു. കമൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴികളിലൂടെ കൊലപാതകത്തിനു തൊട്ടുമുൻപുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ പ്രതികൾ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നതായി െപാലീസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കൃത്യമായി ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പാക്കിയ കൊലപാതകമാണ് ഇതെന്നും െപാലീസ് പറയുന്നു.



English Sumamry: Biker YouTuber With Nearly Million Followers Arrested In Murder Case