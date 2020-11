‘മുട്ടുകാൽ തല്ലിയൊടിക്കും’: ഭീഷണിയേറ്റില്ല: സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അടിമുടി നവീകരിക്കും

തിരുവനന്തപുരം∙ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ഭരണസംവിധാനത്തെ അടിമുടി നവീകരിക്കാനൊരുങ്ങി സർക്കാർ. ഇതിനായി നിയോഗിച്ച അഞ്ചംഗ സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ട് മന്ത്രിസഭായോഗം അംഗീകരിച്ചു. ഇനി മുതൽ സർവീസിനൊപ്പം, കഴിവിന്റെയും യോഗ്യതയുടേയും അടിസ്‌ഥാനത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കും സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ സ്ഥാനക്കയറ്റം. അധികമുള്ള തസ്തികകൾ ആവശ്യമുള്ള മറ്റു വകുപ്പുകളിലേക്കു പുനർവിന്യസിക്കും. സംഘടനകളുടെ ശക്തമായ എതിർപ്പുണ്ടായിട്ടും മുഖ്യമന്ത്രി ഇടപെട്ടു റിപ്പോർട്ട് നടപ്പിലാക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.



അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിൽ വന്നവർ സ്‌പെഷൽ സെക്രട്ടറി വരെയുള്ള പ്രൊമോഷനിൽ രണ്ടു തട്ടിൽ മത്സരപരീക്ഷവഴി കഴിവു തെളിയിക്കേണ്ടി വരും. താഴ്ന്ന കാറ്റഗറിയിലുള്ള ജീവനക്കാർ തസ്തികമാറ്റം വഴിയുള്ള നിയമനത്തിലും പിഎസ്‌സി വഴിയുള്ള ടെസ്റ്റ് പാസാകേണ്ടി വരും. മറ്റു വകുപ്പുകളിലും സമാനമായ പഠനം നടത്തി തീരുമാനം എടുക്കാനും യോഗം തീരുമാനിച്ചു.



സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ഓഫിസ് അറ്റൻഡന്റ്, കംപ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റന്റ് (ടൈപിസ്റ്റ്) തസ്തികകളിൽ 750 പേർ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 450 പേരെ മാത്രമേ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ആവശ്യമുള്ളൂ എന്നും ബാക്കിയുള്ളവരെ മറ്റു വകുപ്പുകളിലേക്കു പുനർവിന്യസിക്കണമെന്നുമാണ് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്തത്. ഇ ഫയൽ ആയതോടെ ഓഫിസ് അറ്റൻഡന്‍റുമാർക്കും ടൈപ്പിസ്റ്റുകൾക്കും കാര്യമായ ജോലിയില്ലാതെയായി. വകുപ്പുകളിൽ അധികമുള്ള ഇത്തരം ജീവനക്കാരെ ജോലി കൂടുതലുള്ള ആഭ്യന്തരം, റവന്യൂ, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളിലേക്കു മാറ്റണമെന്നും സമിതി ശുപാർശ ചെയ്തു.



പൊതുഭരണവകുപ്പിലെ അഡിഷണൽ സെക്രട്ടറിമാരായ രഞ്ജിത്കുമാർ, ഷൈൻ എ. ഹഖ്, സി.അജയൻ, ഉദ്യോഗസ്‌ഥ ഭരണപരിഷ്ക്കാര വകുപ്പിലെ ജോയിൻറ് സെക്രട്ടറിമാരായ നാസറുദീൻ, സന്തോഷ്‌കുമാർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പഠനം നടന്നത്. റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കാൻ നിയോഗിച്ച ഉദ്യോഗസ്‌ഥരുടെ മുട്ടുകാൽ തല്ലിയൊടിക്കും എന്നു ഭീഷണിയുണ്ടായിരുന്നു. ഇവരെയെല്ലാം ഇതിന്റെ പേരിൽ പാർട്ടിയിൽ നിന്നും സംഘടനയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയിരുന്നു. പഠനം നടത്താൻ നേതൃത്വം നൽകിയ അന്നത്തെ പൊതുഭരണ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ബിശ്വനാഥ് സിൻഹയെ ഇതിന്റെ പേരിൽ അധിക്ഷേപിച്ചു കൊണ്ടു ഭരണപക്ഷ സംഘടന തന്നെ നോട്ടിസ് ഇറക്കി.



Englis Summary: Guidelines for new recruits in Kerala secretariat