‘എൻമുന്നാലെതാൻ അഴറ്ത്, വേലിനെപ്പാത്ത് എത്തിന നാളാച്ച്’; നെഞ്ചുലഞ്ഞ് കണ്ണമ്മാൾ

കോഴിക്കോട് ∙ ‘നാനേ പൈത്യമായിപ്പോയിട്ച്ച്... എൻമുന്നാലെതാൻ അഴറ്ത്... വേലിനെപ്പാത്ത് എത്തിന നാളാച്ച്...’– മകന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടു പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ കണ്ണമ്മാളിന്റെ ശബ്ദം വിറച്ചുവിറച്ച് ഇല്ലാതായി. പടിഞ്ഞാറത്തറയിൽ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ മരിച്ച മാവോയിസ്റ്റ് വേൽമുരുകന്റെ മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങാനാണു ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയോടെ അമ്മ കണ്ണമ്മാളും മകൻ മുരുകനുമെത്തിയത്. പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ കണ്ണമ്മാളിനെ പൊലീസുകാരാണു താങ്ങിയെടുത്തു പുറത്തെത്തിച്ചത്.

കഴിഞ്ഞ വർഷം വൈത്തിരിയിലെ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ മരിച്ച സി.പി.ജലീലിന്റെ സഹോദരൻ സി.പി.ജിഷാദാണു കണ്ണമ്മാളിനെ തോളിൽച്ചേർത്ത് ആശ്വസിപ്പിച്ചത്. വയനാടൻ മലനിരകളുടെ ഭയമൂറുന്ന നിശ്ശബ്ദയായിരുന്നു മെഡിക്കൽ കോളജ് മോർച്ചറി പരിസരത്ത്. മുദ്രാവാക്യങ്ങളുടെ മുഴക്കങ്ങളില്ല, വെടിയുണ്ടകളുടെ ഇരമ്പലുകളില്ല. വയനാടൻ കാടുകളിൽ വെടിയേറ്റുവീണ വേൽമുരുകന്റെ ശരീരം മോർച്ചറിയിലെത്തിച്ചതു മുതൽ മെഡിക്കൽകോളജ് ആശുപത്രി പരിസരം വിങ്ങിനിൽക്കുകയായിരുന്നു.



ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി മുതൽ പൊലീസിന്റെ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളിലായിരുന്നു മെഡിക്കൽകോളജ് മോർച്ചറിയും പരിസരവും. മോർച്ചറിയുടെ മുന്നിലൂടെയുള്ള വഴി ബാരിക്കേഡുകൾ വച്ച് അടച്ചു. ഇരുവശത്തേക്കും നൂറുമീറ്റർ മാറിയാണ് ബാരിക്കേഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചത്. ഡപ്യൂട്ടി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ സുജിത്ത് ദാസ്, നോർത്ത് അസി. കമ്മിഷണർ കെ.അഷറഫ്, വയനാട് തലപ്പുഴ സിഐ ജിജീഷ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നൂറോളം പൊലീസുകാരാണ് ഇവിടെ നിലയുറപ്പിച്ചത്.



മരിച്ച വേൽമുരുകൻ

ഇതിനിടെയാണു പതിനൊന്നരയോടെ ടി.സിദ്ദിഖും കെ.പ്രവീൺകുമാറും യു.രാജീവനും എൻ.സുബ്രഹ്മണ്യനും സ്ഥലത്തെത്തിയത്. കമ്മിഷണറുടെ അനുമതിയോടെ എത്തിയിട്ടും പൊലീസ് ഇവരെ തടയുകയും റോഡിലൂടെ വലിച്ചിഴയ്ക്കുകയും ചെയ്തതു വിവാദമായി. എം.കെ.രാഘവൻ എംപി സ്ഥലത്തെത്തിയ ശേഷമാണ് ഇവർ കുത്തിയിരിപ്പു സമരം അവസാനിപ്പിച്ചത്.



വേൽമുരുകന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടശേഷം കരയുന്ന അമ്മ കണ്ണമ്മാൾ. ചിത്രം: മനോരമ

വൈകിട്ടോടെ ബന്ധുക്കളെത്തിയ ശേഷമാണ് മൃതദേഹം പോസ്റ്റുമോർട്ടം ചെയ്തത്. കൊല്ലപ്പെട്ട മാവോയിസ്റ്റ് വേൽമുരുകന് അഭിവാദ്യം അർപ്പിക്കാൻ എ.വാസുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ളവർ മോർച്ചറിയിലെത്തിയപ്പോൾ പൊലീസ് തടഞ്ഞു. പിന്നീട് രണ്ട് പേരെ വീതം കയറ്റിവിട്ടു. രണ്ടുപേർ വീതം അകത്തുകയറി അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ വിളിച്ച ‘രക്തസാക്ഷികൾ അമരൻമാർ’ മുദ്രാവാക്യം മോർച്ചറി പരിസരത്തെ നിശ്ശബ്ദതയെ കീറിമുറിച്ചു.



