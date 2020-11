ലൈഫിന്റെ വിവരങ്ങൾ സ്വപ്നയ്ക്കു നൽകി; ശിവശങ്കറിനെതിരെ കൂടുതല്‍ തെളിവ്: ഇഡി

കൊച്ചി ∙ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എം.ശിവശങ്കറിനെതിരെ കൂടുതല്‍ തെളിവെന്ന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി). പെന്നാര്‍ ഇന്‍ഡസ്ട്രീസിനു ലൈഫ് മിഷന്‍ നല്‍കിയ കരാറില്‍ ഒത്തുകളിയെന്നാണു സംശയം. വടക്കാഞ്ചേരി മോഡലില്‍ കമ്മിഷന്‍ നേടാന്‍ ശ്രമമുണ്ടായെന്നാണ് ഇഡിയുടെ വിലയിരുത്തൽ.

കരാറുകളില്‍ യൂണിടാക്കിനെ പങ്കാളിയാക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു. ലൈഫിന്റെ കൂടുതല്‍ പദ്ധതി വിവരങ്ങള്‍ ശിവശങ്കര്‍ സ്വപ്നയ്ക്ക് കൈമാറിയെന്നും ഇഡി വ്യക്തമാക്കി. ശിവശങ്കറിനെതിരെ ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടത്തിയ അന്വേഷണങ്ങളിലും ക്രമക്കേട് തെളിഞ്ഞിരുന്നു. സ്പ്രിൻക്ലർ കരാറിലും സ്പേസ് പാർക്കിൽ സ്വപ്നയുടെ നിയമനത്തിലും വീഴ്ചകൾ കണ്ടെത്തിയതിനു പിന്നാലെ ലൈഫ്– റെഡ് ക്രസന്റ് കരാറിലും ക്രമക്കേടു കണ്ടെത്തി.



English Summary: More evidence against M Sivasankar says ED