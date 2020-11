ബെംഗളൂരു∙ ബിനീഷ് കോടിയേരിയുടെ അക്കൗണ്ടുകളില്‍ എത്തിയ പണത്തിന്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്തുന്നതിനായി നിക്ഷേപ രസീതുകള്‍ ഹാജരാക്കാന്‍ ബാങ്കുകള്‍ക്കു എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ (ഇഡി) നോട്ടിസ്. ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പണം വന്ന അക്കൗണ്ടുകളുള്ള രണ്ടു ബാങ്കുകള്‍ക്കാണ് ഇഡി നിര്‍ദേശം നല്‍കിയത്. അതിനിടെ ഗള്‍ഫിലായിരുന്ന അഞ്ചു വര്‍ഷവും ബിനീഷ് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചതായി ഇഡിക്കു വിവരം കിട്ടി. ബെനാമി നിക്ഷേപമുള്ള നാലു സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെ കുറിച്ചും അന്വേഷണം തുടങ്ങി.

രണ്ടു ബാങ്കുകളിലായി ഉണ്ടായിരുന്ന 3 അക്കൗണ്ടുകൾ വഴിയാണ് ബിനീഷ് കോടിയേരിയും അനൂപ് മുഹമ്മദും തമ്മില്‍ ഇടപാടുകള്‍ നടന്നത്. വന്‍തുക കൈമാറിയതിനെ കുറിച്ചു വ്യക്തമാക്കാന്‍ ബിനീഷ് ഇതുവരെ തയാറായിട്ടില്ല. തുടര്‍ന്നാണു ബാങ്കുകളോട് ഇഡി വിവരം തേടിയത്. ഒപ്പോടുകൂടിയ പണം നിക്ഷേപ രസീതികളുടെ പകര്‍പ്പ് ഹാജരാക്കാനാണു നിര്‍ദേശം. ഇതു ലഭിക്കുന്നതോടെ ആരൊക്കെയാണ് ഈ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് നിക്ഷേപം നടത്തിയതെന്നു കണ്ടെത്താന്‍ കഴിയും.

യുഎഎഫ്എക്സ് സൊലൂഷന്‍സ്, കാര്‍ പാലസ്, കാപിറ്റോ ലൈറ്റ്സ്, കെ.കെ. റോക്സ് ക്വാറി എന്നിവ ബെനാമി പേരില്‍ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളാണ്. ഇവയുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെ സംബന്ധിച്ചും പരിശോധന തുടങ്ങി. ആദായനികുതി വകുപ്പിനു സമര്‍പ്പിച്ച രേഖകളില്‍ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇരട്ടിയിലധികം തുകയാണ് 2013 മുതല്‍ 2019 വരെ കാലയളവില്‍ ബിനീഷിന്റെ അക്കൗണ്ടുകളില്‍ വന്നിട്ടുള്ളത്.

2018–19 വര്‍ഷം മാത്രം 54,89,000 ലക്ഷത്തി എന്‍പത്തിയൊമ്പതിനായിരം രൂപ അക്കൗണ്ടുകളിലെത്തിയപ്പോള്‍ ആദായനികുതി റിട്ടേണില്‍ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വെറും 13,20,637 രൂപയാണ്. 2008 മുതല്‍ 2013 വരെയാണ് എന്‍ആര്‍ഐ പദവിയോടെ ബിനീഷ് ദുബായില്‍ കഴിഞ്ഞത്. ഈ സമയത്ത് അവിടെ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസില്‍ പ്രതിയായി. ഈ കാലയളവിലും കള്ളപണം വെളുപ്പിച്ചതായി സംശയിക്കുന്നുവെന്നും വിശദമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നും ഇഡി കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിച്ച രേഖകളില്‍ പറയുന്നു.

