അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ യുഎസ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം; ആരും ജയിക്കും? അറിയാൻ വൈകും!

വാഷിങ്ടൻ∙ പ്രതീക്ഷിച്ചതു പോലെത്തന്നെ സംഭവിക്കുന്നു; തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ക്രമക്കേട് ആരോപിച്ച് റിപ്പബ്ലിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർഥി ഡോണൾഡ് ട്രംപ് സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ വർഷം യുഎസിൽ വോട്ടെണ്ണൽ കഴിഞ്ഞ് മണിക്കൂറുകൾക്കകം ഫലപ്രഖ്യാപനമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തവണ അവസാന വിജയിയെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഇനിയും വൈകുമെന്ന സൂചനകളാണുള്ളത്. ആർക്കൊപ്പം നിൽക്കുമെന്ന് ഉറപ്പില്ലാത്ത സ്വിങ് സ്റ്റേറ്റുകളാണ് നിലവിൽ ട്രംപിന്റെയും ഡമോക്രാറ്റിക് സ്ഥാനാർഥി ജോ ബൈഡന്റെയും പ്രതീക്ഷകളെ അനിശ്ചിതത്വത്തിലേക്കു വീഴ്ത്തിയത്. പലയിടത്തും വോട്ട് എപ്പോൾ എണ്ണിത്തീരുമെന്നു പോലും വ്യക്തമല്ല.

‘ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ്’ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ആകെയുള്ള 538 ഇലക്ടറൽ വോട്ടുകളിൽ 227 എണ്ണവും ബൈഡൻ സ്വന്തമാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. ട്രംപ് നേടിയത് 213 വോട്ട്. ആകെ 270 വോട്ടുകളാണു പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്കു വിജയിക്കാൻ വേണ്ടത്. ‘ദ് ഗാർഡിയന്റെ’ കണക്ക് പ്രകാരം 238 വോട്ടുകളാണ് ബൈഡനു ലഭിച്ചത്, ട്രംപിന് 213ഉം. ഫോക്‌സ് ന്യൂസും ഇതേ ഫലമാണ് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ‘‌സിഎൻഎൻ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ബൈഡന് 220ഉം ട്രംപിന് 213ഉം വോട്ടുകളാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

29 ഇലക്ടറൽ വോട്ടുകളുള്ള നിർണായകമായ ഫ്ലോറിഡ ട്രംപ് സ്വന്തമാക്കിയതിനു പിന്നാലെ ഇനി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നിരീക്ഷകർ ഉറ്റുനോക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റുകളിലൊന്ന് പെൻസിൽവേനിയയാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ വോട്ടെണ്ണലിന്റെ അടുത്ത അപ്ഡേഷൻ പ്രാദേശികസമയം രാവിലെ ഒൻപതിനു ശേഷം മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂവെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി (ഇന്ത്യൻ സമയത്തേക്കാൾ ഏകദേശം പത്തരമണിക്കൂർ പിന്നിലാണ് യുഎസ് സമയം) 20 നിർണായക ഇലക്ടറൽ വോട്ടുകളാണ് പെൻസിൽവേനിയയിലുള്ളത്. എല്ലാ കണ്ണുകളും സ്വിങ് സ്റ്റേറ്റുകളിലാണെന്ന് ‘ദ് വാഷിങ്ടൻ പോസ്റ്റ്’ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ദിവസങ്ങൾ കാത്തിരുന്നതിനു ശേഷം മാത്രമേ ഫലം ലഭിക്കുകയുള്ളൂവെന്ന് ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

മിഷിഗൻ, വിസ്കോൻസെന്‍, നോർത്ത് കാരലൈന, ജോർജിയ, നെവാഡ എന്നീ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ആരു ജയിക്കുമെന്നു പ്രവചിക്കാൻ ഭൂരിപക്ഷം മാധ്യമസ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഈ നിർണായക സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പോസ്റ്റൽ വോട്ട് ഉൾപ്പെടെ എണ്ണുന്നതാണു പ്രശ്നം. കോവിഡ് ഭീതിയിൽ പത്തു കോടിയിലേറെ പേർ ഇത്തവണ നേരത്തേ സജ്ജമാക്കിയ ബൂത്തുകളിലും പോസ്റ്റൽ വോട്ടും ചെയ്തതായാണു കണക്കുകള്‍. മിഷിഗനിലും പെൻസിൽവേനിയയിലും ഇനിയും ദിവസങ്ങളെടുത്തു മാത്രമേ വോട്ടെണ്ണിത്തീരൂ എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

മയാമി മേഖലയിലെ ക്യൂബൻ–അമേരിക്കൻസ് കാര്യമായി സഹായിച്ചില്ലെന്നാണ് ബൈഡൻ പക്ഷത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. എന്നാൽ ഒഹായോവിലെ നഗരഭാഗങ്ങളിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി കരുത്തു കാണിക്കാനായി. 2016ൽ ട്രംപിന്റെ വിജയത്തിൽ നിർണായകമായ പെൻസിൽവേനിയ, വിസ്കോൻസെൻ, മിഷിഗൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെ വോട്ടെണ്ണല്‍ പൂർത്തിയാകാണ് ബൈഡൻ പക്ഷം കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഫ്ലോറിഡയിലെ പരാജയവും ബൈഡനെ നിരാശനാക്കുന്നില്ല. നേരിയ വ്യത്യാസത്തില്‍ മാത്രമായിരിക്കും ഫ്ലോറിഡ കൈവിടുകയെന്നത് നേരത്തേ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നുവെന്നാണ് ഡമോക്രാറ്റുകൾ പറയുന്നത്. സമാനമായി ഫ്ലോറിഡയിൽ ട്രംപിന് 51.3 ശതമാനവും ബൈഡന് 47.9 ശതമാനവുമായിരുന്നു വോട്ട്. 3.4 ശതമാനത്തിന്റെ വ്യത്യാസം. എന്നാൽ 2016ൽ ട്രംപും ( 49.02%) ഹിലറിയും (47.82%) തമ്മിൽ വോട്ടിൽ 1.2 ശതമാനത്തിന്റെ മാത്രം വ്യത്യാസമായിരുന്നു ഇവിടെ.

‘ഫ്ലോറിഡയിൽ ഞങ്ങൾ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചിരുന്നില്ല. ജയിക്കാൻ ഇനിയും എത്രയേറെ വഴികളുണ്ട്...’ ഡമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി. നിർണായക സംസ്ഥാനങ്ങളായ ന്യൂജഴ്‌സിയും ന്യൂയോര്‍ക്കും പിടിച്ചതും ഡമോക്രാറ്റുകൾക്ക് ആശ്വാസം പകരുന്നുണ്ട്. ന്യൂയോർക്കിൽ ട്രംപിന് 12 ലക്ഷം വോട്ടു കിട്ടിയപ്പോൾ ബൈഡന് വോട്ട് 22 ലക്ഷമായിരുന്നു. ഡമോക്രാറ്റുകൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന കൊളറാഡോ, കണക്ടിക്കട്ട്, ഡെലാവർ, ഇലിനോയി, മാസച്യുസിറ്റ്സ്, ന്യൂ മെക്സിക്കോ, വെർമോണ്ട്, വിർജീനിയ എന്നീ സ്റ്റേറ്റുകൾ ബൈഡൻ നിലനിർത്തി. ട്രംപാകട്ടെ അലബാമ, അർക്കാൻസസ്, കെന്റക്കി, ലൂസിയാന, മിസിസ്സിപ്പി, നെബ്രാസ്ക, നോർത്ത് ഡക്കോട്ട, ഒക്‌ലഹോമ, സൗത്ത് ഡക്കോട്ട, ടെന്നസി, െവസ്റ്റ് വിർജീനിയ, വയോമിങ്, ഇന്ത്യാന, സൗത്ത് കാരലൈന എന്നിവിടങ്ങളിലും വിജയമുറപ്പിക്കുന്നതായി ‘ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ്’ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

‘ഫൈവ്തേർട്ടിഎയ്റ്റ്’ പോർട്ടലിന്റെ കണക്ക് പ്രകാരം ബൈഡന് വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ വിജയം പ്രവചിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ നിലവിൽ ട്രംപും വിജയിക്കാനുള്ള സാധ്യതയിൽ മുന്നിൽത്തന്നെയെത്തിയെന്ന് പോർട്ടൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. 2016ൽ ജയിച്ച പല സ്റ്റേറ്റുകളും ട്രംപും ഇത്തവണ നിലനിർത്തി. ഇവയിൽ ചിലത് ബൈഡൻ തിരികെപ്പിടിക്കുമെന്നാണു കരുതിയത്. തൂത്തുവാരിയ വിജയം നിലവിൽ ബൈഡന് പ്രതീക്ഷിക്കാനാകില്ല. ഫ്ലോറി‍ഡയ്ക്കു ശേഷം നിർണായക സ്റ്റേറ്റുകളിലൊന്നും ഭൂരിപക്ഷം പ്രവചിക്കാൻ പോലുമാകാത്ത വിധമാണ് വോട്ടുകണക്ക്. വ്യക്തതയില്ലാത്ത, കൂടിക്കലർന്ന കണക്ക് എന്നാണ് ഇതിനെ ഫൈവ്‌തേർട്ടിഎയ്റ്റ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഇത്രയേറെ സ്റ്റേറ്റുകളുള്ളതിനാൽത്തന്നെ ബൈ‍ഡന് വിജയപ്രതീക്ഷകൾ ഇനിയുമേറെയാണ്. ട്രംപിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്നത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പു ഫലത്തിൽ കൃത്രിമം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നും ട്രംപ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തതും ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ്.

യുഎസിലെ 35 സെനറ്റ് സീറ്റുകളിലേക്കും വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട്. കൊളറാഡോയിൽ ഒരു സെനറ്റ് സീറ്റ് ഡമോക്രാറ്റുകൾ നേടിയപ്പോൾ അലബാമയിൽ ഒരെണ്ണം നഷ്ടപ്പെട്ടു. 2016ൽ ഈ സമയത്ത് ടൈംസ് സ്ക്വയറിൽ ഡമോക്രാറ്റുകളും റിപ്പബ്ലിക്കൻസും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം അവസാനഘട്ടത്തിലെത്തിയതിന്റെ ആവശേത്തിലായിരുന്നു. വമ്പൻ സ്ക്രീനിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പു ഫലവും നിറഞ്ഞിരുന്നു. ന്യൂയോർക്കിലെ ഈ പ്രശസ്ത കേന്ദ്രത്തിൽ രാജ്യാന്തര മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും തമ്പടിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ നിലവിൽ അത്തരം കാഴ്ചകളൊന്നും ടൈംസ് സ്ക്വയറിൽ ഇല്ലെന്നും ഏറെക്കുറെ വിജനമാണന്നും കടകൾ ഉൾപ്പെടെ പലയിടത്തും അടച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുപ്പു ഫലത്തിനു പിന്നാലെ അക്രമത്തിനു സാധ്യതയെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളെത്തുടർന്നു പലരും സ്റ്റോറുകൾ നേരത്തേ അടച്ചിരുന്നു.

യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നതെങ്ങനെ? ഇലക്‌ടറൽ കോളജ്?



യുഎസിലെ മറ്റു തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ പ്രതിനിധികളെ ജനം നേരിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ പ്രസിഡന്റ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ അങ്ങനെയല്ല. ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഇലക്ടര്‍മാരാണ് പ്രസിഡന്റിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഇലക്ടറൽ കോളജ് എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇതനുസരിച്ച് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനും നിശ്ചിത എണ്ണം ഇലക്ടർമാരെ ലഭിക്കും. യുഎസിലെ 50 സ്റ്റേറ്റുകളിലെയും തലസ്ഥാനമായ വാഷിങ്ടൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓഫ് കൊളംബിയയിലെ മൂന്നു വോട്ടുകളുമടക്കം 538 ഇലക്ടറൽ വോട്ടുകൾ ചേർന്നതാണ് ഇലക്ടറർ കോളജ്



ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിനു സമാനമായി യുഎസിൽ കോൺഗ്രസ് ആണ്. നമ്മുടെ ലോക്‌സഭയും രാജ്യസഭയും പോലെ അവിടെ ജനപ്രതിനിധി സഭയും സെനറ്റും. സെനറ്റ്, ജനപ്രതിനിധി സഭ അംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള വോട്ടെടുപ്പും നവംബർ മൂന്നിനാണ്.



270 വോട്ടുകളാണ് ജയിക്കാനുള്ള ഭൂരിപക്ഷം. നവംബർ മൂന്നിനാണ് പ്രധാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. അതിനു മുന്നോടിയായി ചില സ്റ്റേറ്റുകളിൽ പോളിങ് ബൂത്തുകൾ സജ്ജമാക്കി വോട്ടിന് അവസരമൊരുക്കാറുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലേതു പോലെയല്ല. ബാലറ്റ് സംവിധാനമാണ് യുഎസിൽ. ഇത് പോസ്റ്റല്‍ വോട്ടായും ചെയ്യാം. ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും ജയിച്ച പാർട്ടിയുടെ ഇലക്ടറൽ കോളജ് പ്രതിനിധികൾ അവരുടെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർഥിക്ക് ഡിസംബർ 14ന് വോട്ടു ചെയ്യും. അതിനു മുൻപുതന്നെ ആരാണു വിജയിയെന്നതിന്റെ ഏകദേശ രൂപം ആദ്യഫലങ്ങളിലൂടെയും സർവേകളിലൂടെയും മറ്റും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ടാകും.



ജനപ്രതിനിധി സഭയും സെനറ്റും ജനുവരി ആറിന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നിന് സംയുക്ത സമ്മേളനം നടത്തി ഇലക്ടറൽ വോട്ടുകൾ എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തി പ്രസിഡന്റിനെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കും. ജനുവരി 20ന് പുതിയ പ്രസിഡന്റ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും



2020ൽ ആരെല്ലാമാണ് മത്സരക്കളത്തിൽ?



യുഎസിൽ പ്രധാനമായും രണ്ടു പാർട്ടികളാണ്– റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയും (ഗ്രാൻഡ് ഓൾഡ് പാർട്ടി അഥവാ ജിഒപിയെന്നു വിളിപ്പേര്) ഡമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയും. നിലവിലെ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപാണ് ഇത്തവണയും റിപ്പബ്ലിക്കൻ സ്ഥാനാർഥി. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് മൈക്ക് പെൻസും. ജോ ബൈഡനാണ് ഡമോക്രാറ്റുകളുടെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർഥി. ഇന്ത്യൻ വംശജ കമല ഹാരിസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്കും മത്സരിക്കുന്നു. നവംബർ മൂന്നിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു പിന്നാലെ ആദ്യഫല സൂചനകൾ അറിയാനാകും.



(തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അപ്ഡേഷൻ ഡേറ്റ നവംബർ 4 ഇന്ത്യൻ സമയം വൈകിട്ട് 3.45 വരെയുള്ളത്)

