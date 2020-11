ഒരാൾക്കും വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം നൽകാതെ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അനിശ്ചിതത്വത്തിലേക്കു നീങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ‘സ്വിങ്’ സ്റ്റേറ്റുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നിർണായക സംസ്ഥാനങ്ങളായിരിക്കും ഇനി വിധി നിർണയിക്കുക. യുഎസിൽ ആകെയുള്ള 50 സ്റ്റേറ്റുകളിലെയും തലസ്ഥാന പ്രദേശമായ വാഷിങ്ടൻ ഡിസി ഉൾപ്പെട്ട ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓഫ് കൊളംബിയയിലെയും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 538 ഇലക്ടറൽ വോട്ടുകൾക്കായാണു തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. യുഎസിലെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റും അവിടെയുള്ള ഇലക്ടറൽ വോട്ടുകളും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അറിയാം താഴെയുള്ള ഭൂപടത്തിൽ.

നേരത്തേ സജ്ജമാക്കിയ പോളിങ് ബൂത്തുകളിലൂടെയും പോസ്റ്റൽ വോട്ടുകളിലൂടെയും നവംബർ മൂന്നിനു പോളിങ് ബൂത്തിലെത്തിയും ചെയ്ത വോട്ടുകളെല്ലാം എണ്ണുന്നതു രാജ്യത്തു തുടരുകയാണ്. ഭൂരിപക്ഷം സ്റ്റേറ്റുകളും ആർക്കൊപ്പമാണെന്ന് ഏകദേശം വ്യക്തമായിക്കഴിഞ്ഞു. യുഎസിലെ വിവിധ മാധ്യമങ്ങളും എഡിസൻ റിസർച്ച് പോർട്ടൽ സംഘവും കണക്കുകൂട്ടിയെടുക്കുന്ന സീറ്റുനില താഴെയുള്ള മാപ്പിലൂടെ അറിയാം.

ഇതുവരെ വിജയിയെ പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത ഏഴ് സ്വിങ് സ്റ്റേറ്റുകളാണുള്ളത്. ഇവിടങ്ങളിൽ ഇനി ഏകദേശം എത്ര വോട്ടുകൾ എണ്ണാനുണ്ട്? ആരാണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്? താഴെയുള്ള ടേബിളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം (ഡേറ്റ കടപ്പാട്: ദ് ഗാർഡിയൻ)

ഇതുവരെ ആർക്കും ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ സ്വിങ് സീറ്റുകൾ നിർണായകമാവുകയാണ്. റിപ്പബ്ലിക്കൻ സ്ഥാനാർഥി ഡോണൾഡ് ട്രംപിനും ഡമോക്രാറ്റിക് സ്ഥാനാർഥി ജോ ബൈഡനും ഇതുവരെ ലഭിച്ച ഇലക്ടറൽ വോട്ടുകൾ താഴെ ഗ്രാഫിലുള്ളത് പ്രകാരമാണ്. 270 വോട്ടുകളാണ് പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടത്.

ജനകീയ വോട്ട് അഥവാ പോപ്പുലർ വോട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേടിയാലും യുഎസിൽ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്കു വിജയം സ്വന്തമാക്കാനാകില്ല. അതിന് ഇലക്ടറൽ വോട്ടുകളിലെ ഭൂരിപക്ഷംതന്നെ വേണം. കഴിഞ്ഞ വർഷം ജനകീയ വോട്ടിൽ മുന്നിലെത്തിയിട്ടും റിപ്പബ്ലിക്കൻ സ്ഥാനാർഥി ഹിലറി ക്ലിന്റൻ ട്രംപിനോടു തോറ്റത് അങ്ങനെയാണ്. ഇത്തവണ ജനകീയ വോട്ടിൽ ആരാണു മുന്നിൽ? താഴെ ഗ്രാഫ് കാണുക.

ഓരോ രണ്ടു വർഷം കൂടുമ്പോഴും യുഎസ് ജനപ്രതിനിധി സഭയിലേക്കു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കും. ഇലക്ടറൽ വോട്ടുകൾ തുല്യമായി തർക്കമുണ്ടായാൽ പ്രസിഡന്റിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവകാശം ജനപ്രതിനിധിസഭയ്ക്കാണ്. ആകെ 435 സീറ്റുകളിലേക്കാണ് ഇത്തവണ വോട്ടെടുപ്പ്. ഭൂരിപക്ഷത്തിനു വേണ്ടത് 218 സീറ്റ്. 2018ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 232 സീറ്റുകളുമായി ഡമോക്രാറ്റുകളാണ് മുന്നിലെത്തിയത്. ആരാകും പ്രസിഡന്റ് എന്ന തർക്കം ഇത്തവണ സുപ്രീംകോടതി വരെ കയറാനുള്ള സാഹചര്യം നിലനിൽക്കെ ജനപ്രതിനിധിസഭയിലെ വിജയം ഇരുപാർട്ടികൾക്കും നിർണായകമാണ്. ഇതുവരെ ആരാണു മുന്നിൽ? താഴെയുള്ള ഗ്രാഫ് കാണുക.

ആറു വർഷത്തിലൊരിക്കലാണ് സെനറ്റിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. തർക്കമുണ്ടായാൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അധികാരം സെനറ്റിനാണ്. ആകെയുള്ള നൂറിൽ 35 സീറ്റുകളിലേക്ക് ഇത്തവണ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അരിസോണയിലെയും ജോർജിയയിലെയും പ്രത്യേക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉൾപ്പെടെയാണിത്. ഭൂരിപക്ഷത്തിനു വേണ്ടത് 51 സീറ്റ്. ഇതുവരെ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിക്കായിരുന്നു സെനറ്റിൽ ഭൂരിപക്ഷം (53–47). അധികാരം കൈവിടാതെ കാക്കേണ്ടത് റിപ്പബ്ലിക്കൻസിന് നിർണായകമാണ്. എന്നാൽ ബൈഡൻ തരംഗമുണ്ടായാൽ സെനറ്റും ഡമോക്രാറ്റുകൾക്ക് പിടിച്ചെടുക്കാനാകും. നിലവിലെ സെനറ്റ് സീറ്റുനില എപ്രകാരമാണ്? ഗ്രാഫ് കാണുക.

1900ന് ശേഷം യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പോളിങ് ശതമാനം രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഇത്തവണയാണെന്നാണു റിപ്പോർട്ട്. 16 കോടി പേരാണ് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്– 66.9%. ഇതിനു മുൻപ് ഉയർന്ന പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് 1900ലാണ്– 73.7%. യുഎസിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് ആധികാരിക വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്ന ഇലക്‌ഷൻസ് പ്രോജക്‌ട് വെബ്സൈറ്റിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരമാണിത്.

